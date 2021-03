DSEDT organizou palestra sobre direitos do consumidor na compra de imóveis no interior da China

FOTOGRAFIA: DSEDT

A Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) organizou no passado dia 14 de Março uma palestra sobre a “Defesa do Consumidor sobre Imóveis entre Guangdong e Macau” no sentido de informar os consumidores de Macau sobre a legislação e as precauções a ter na aquisição de imóveis no interior da China. O evento contou com a participação de representantes do Conselho de Consumidores da Província de Guangdong e do Conselho de Consumidores de Macau.

De acordo com o comunicado publicado ontem pela DSEDT, o presidente da Comissão Executiva do Conselho de Consumidores de Macau, Wong Hon Neng assinalou que há “cada vez mais residentes de Macau” que optam pela aquisição na Grande Baía devido ao “desenvolvimento do consumo integrado” da região. No entanto, Wong Hon Neng referiu que ser necessário mais informação para prevenção de litígios pois “existe diferença no regime jurídico sobre a transacção de imóveis entre Macau e o interior da China e até, na prática, entre diferentes cidades na Grande Baía”, e, nesse sentido, as organizações de consumidores da Grande Baía devem intensificar o “intercâmbio e a cooperação, lançando medidas oportunas e adequadas com vista a prevenir litígios ou riscos resultantes da falta de conhecimento da legislação do interior da China por parte dos consumidores de Macau”.

Wong Hon Neng recordou também que no início de 2021 foi criado um mecanismo conjunto de prevenção para “criar uma barreira preventiva e uma resposta rápida” no âmbito da protecção dos consumidores de Macau que pretendam adquirir habitações em várias cidades da província de Guangdong, nomeadamente Zhuhai, Zhongshan e Jiangmen.

Segundo Wong Hon Neng, este mecanismo é aplicado “através do fortalecimento da cooperação na supervisão, na troca de informações e na sensibilização jurídica”. Na palestra, o subdirector da DSEDT, Chan Hon Sang, indicou que este mecanismo conjunto de prevenção tem como “objectivo fiscalizar, a partir da origem, a legitimidade e veracidade dos anúncios de imóveis sitos no interior da China, surtindo efeitos positivos no combate aos anúncios de imóveis ilegais” e que nos primeiros três meses do ano a DSEDT deu 80 pareceres ao sector através “da linha exclusiva para ajudar o sector a verificar se o conteúdo do anúncio cumpre a lei de publicidade de Macau”

Na expectativa de estender o mecanismo conjunto de prevenção a toda a Grande Baía, o Conselho dos Consumidores de Macau e a DSEDT estão em negociação com “as organizações de consumidores das restantes 6 cidades para o alargamento do âmbito do mecanismo e enriquecer as informações de referência sobre a aquisição de imóveis situados no interior da China”.