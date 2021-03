Crescimento sequencial das receitas de jogo na última semana são sinal positivo, dizem consultoras

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O aumento das receitas brutas do jogo nos casinos de Macau entre 8 e 14 de Março pode ser encarado como um sinal de recuperação do sector, assinalaram vários analistas das principais consultoras de jogo. Apesar da quebra do volume de jogadores do sector VIP, o alívio nas restrições fronteiriças fomentado pela China contribuiu para uma revitalização do sector de massa em cerca de 40 por cento.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os analistas de várias consultoras de jogo apontaram ontem que o aumento do número de visitantes no território durante a segunda semana do mês de Março poderá ter contribuído para o crescimento das receitas brutas de jogo dos casinos. De acordo com os dados fornecidos pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública durante a conferência de imprensa de segunda-feira, Macau registou 348.400 visitantes entre 8 e 14 de Março, representando uma subida de 20,01 por cento no total de entradas e saídas de visitantes em comparação com a primeira semana do mês. “As receitas brutas de jogo de Macau durante a segunda semana de Março melhoraram ligeiramente em comparação com a primeira semana deste mês, mesmo quando o sector VIP desceu abaixo do normal”, indicou a consultora Sanford C. Bernstein Ltd.

Segundo os analistas Vitaly Umansky, Kelsey Zhu e Louis Li, a recuperação poderá estar relacionada com o facto de a China ter aliviado as restrições de viagem. “A China facilitou as restrições de viagem, uma vez que o seu pico de Covid-19 a partir de Janeiro e Fevereiro passou a estar sob controlo. Esperamos que as visitas e as receitas brutas de jogo melhorem lentamente durante Março e Abril”, acrescentaram os especialistas, citados pelo portal GGRAsia.

Já os analistas DS Kim e Derek Choi da JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd assinalaram que no início do mês de Março, as receitas brutas de jogo recuperam “para mais de 30 por cento dos níveis pré-Covid-19, sendo que o mercado de massas e VIP rondaram cerca de 40 por cento e 20 por cento, respectivamente, em comparação com Março de 2019″.

A JP Morgan estimou que as receitas brutas de jogo de Macau para os primeiros 14 dias de Março fixaram-se nas 3,7 mil milhões de patacas, ou seja, cerca de 264 milhões de patacas por dia, contra aproximadamente 260 milhões de patacas por dia nos dois primeiros meses deste ano. Para os analistas da JP Morgan, a média diária de receitas brutas de jogo foi de 271 milhões de patacas na última semana, o que representou “uma melhoria em relação à primeira semana de Março e à última semana de Fevereiro”.

“Isto reflecte provavelmente uma melhoria gradual das questões de viagem na China, bem como um regresso da procura de jogo local após a recente flexibilização da regra do teste de Covid”, para entrada nos casinos de Macau, indicaram os analistas do JP Morgan citados pelo portal GGRAsia.

Para os analistas da Sanford Bernstein, o número de visitantes de Macau irá “aumentar lentamente” nos próximos meses e poderá “dar um salto” caso regressem os vistos individuais de viagem para Macau a partir do interior da China. No entanto, os analistas não estão optimistas em relação a este ponto. “Não é provável que vejamos a curto prazo um alívio destas restrições” relativamente ao processamento de vistos, sugeriu a Sanford Bernstein, acrescentando que “as viagens de grupo com vistos da China também terão de ser retomadas para conduzir a recuperação”.

Apesar de tudo, a recuperação das receitas brutas de jogo de Macau deverá acelerar no segundo semestre deste ano, sugeriram as consultoras JP Morgan e Sanford Bernstein. “O ritmo de recuperação deverá acelerar acentuadamente a partir das próximas grandes festividades e acelerar ainda mais na segunda metade do ano”, sugeriu a JP Morgan, indicando também que o “relaxamento das restrições de viagem entre províncias” e “reabertura da fronteira de Hong Kong” são eventuais catalisadores para o crescimento das receitas.

Ao nível das receitas brutas de jogo, a JP Morgan estimou também que Macau irá recuperar “70% a 75%, ou 85% a 90%” dos níveis pré-Covid-19 no terceiro ou quarto trimestre deste ano, antes de atingir uma recuperação total para níveis pré-pandémicos, até 2022.

Já a Sanford Bernstein também espera uma “forte melhoria” a partir do segundo semestre deste ano, com as restrições de viagem relacionadas com a Covid-19 gradualmente levantadas. “Prevemos que as receitas brutas de jogo em 2021 aumentem para aproximadamente dois terços das receitas brutas de jogo de 2019 (+225 por cento de ano a ano a partir de 2020), com o jogo de massa a subir para mais de aproximadamente 75 por cento e o jogo VIP a subir para apenas cerca de 50 por cento dos níveis de 2019”, escreveram os analistas de Bernstein.