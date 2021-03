Associação rejeita plano de estímulo económico apresentado pelo Governo

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo rejeita o plano de estímulo e apoio financeiro apresentado na segunda-feira pelo Governo. Cloee Chao, presidente da associação, esteve ontem na sede do Governo para apresentar uma carta ao Executivo a instar as autoridades a cancelar as medidas apresentadas, que recorrem sobretudo ao formato electrónico, e para, em substituição, introduzir a medida de cartão de consumo, como nas rondas anteriores, com 5.000 patacas.

Segundo a associação, esta nova ronda de apoios lançada pelo Governo exige a utilização de ferramentas de pagamento electrónico, o que pode deixar excluídos alguns cidadãos, nomeadamente os idosos. Além disso, Cloee Chao disse também que o preço dos bens pode aumentar devido a este plano de apoio.

Recorde-se que o Governo anunciou ontem que cerca de cinco mil milhões de patacas serão disponibilizados em vales de consumo a partir de Maio até Dezembro, para qualquer residente local, incluindo trabalhadores não-residentes. Os cupões serão distribuídos de acordo com os valores de consumo gastos, pelo que para um consumo, por exemplo, de 50 patacas serão atribuídos cinco cupões de 10 patacas cada. Do mesmo modo, para o consumo de valor igual a 100 patacas, 10 cupões de 10 patacas serão devolvidos. Os cupões estarão disponíveis apenas nas plataformas de pagamento móvel.

Aos jornalistas, Cloee Chao disse ainda que está a ser ponderada a possibilidade de vir a ser a principal candidata da lista do deputado Ng Kuok Cheong à Assembleia Legislativa (AL), nas eleições de Setembro. Cloee Chao disse também que ainda não sabe se este ano vai haver a habitual manifestação de 1 de Maio.

A.V.