AMCM apresenta e promove conta de comércio livre do interior da China

FOTOGRAFIA: AMCM

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) organizou ontem uma sessão de promoção e de apresentação sobre a conta de comércio livre. O evento contou com a participação de cerca de 200 representantes de bancos e dos sectores industrial e comercial do território, e teve como principal função o reforço dos conhecimentos do sector financeiro e dos sectores industrial e comercial sobre as políticas da conta de comércio livre do interior da China, bem como das respectivas funções e características. A palestra foi conduzida por um painel de convidados entre o Banco Popular da China e outros quatro bancos pilotos da Zona de Comércio Livre de Guangdong.

No início do evento, o presidente do Conselho de Administração da AMCM, Chan Sau San, salientou que a conta de comércio livre “é um sistema inovador de gestão de conta”. “Visa, no interior da China, a exploração das facilidades de investimento, de financiamento e das actividades cambiais transfronteiriços, proporcionando às empresas de Macau maiores facilidades em efectuar actividades cambiais transfronteiriças de fundos em moedas local e estrangeira na Zona de Comércio Livre do interior da China e no exterior”.

Já o representante do Banco Popular da China, Su Yun, referiu que “a característica da integração de moedas local e estrangeira da conta de comércio livre e as vantagens de ‘dois mercados, dois recursos’ podem fornecer canais de liquidação e financiamento com alta eficácia e conveniência para os operadores do mercado, em ordem a satisfazer as diversas procuras dos serviços financeiros transfronteiriços por parte das empresas”.

Os representantes do sector financeiro de Macau salientaram que ponderarão a abertura da conta de comércio livre na Zona de Comércio Livre na Ilha de Hengqin, no sentido de usufruir dos serviços financeiros transfronteiriços de forma mais conveniente, bem como de contribuir para o funcionamento das empresas.