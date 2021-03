Adormeceu com desconhecida e acordou sem 1,3 milhões

FOTOGRAFIA: DR

Um comerciante do interior da China de 27 anos apresentou queixa na Polícia Judiciária depois de acordar sozinho no quarto de hotel sem uma mala com 1,320 milhões de dólares de Hong Kong. As autoridades localizaram a suspeita através do sistema ‘Olhos no Céu’ num hotel na zona do ZAPE, com 255 mil dólares de Hong Kong. A mulher de 31 anos foi ontem presente ao Ministério Público por suspeita de furto qualificado e estadia ilegal.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher do interior da China por suspeita de furto qualificado de 1.320 milhões de dólares de Hong Kong de um comerciante do interior da China que entrou em Macau no passado dia 13 de Março para jogar num casino do Cotai. A suspeita conheceu a vítima num casino na madrugada do dia 15 de Março e terá aproveitado o estado de embriaguez do homem para fugir do quarto de hotel onde a vítima estava hospedada com uma mala com 1,320 milhões de dólares de Hong Kong.

A vítima, oriunda do interior da China, chegou a Macau na passada sexta-feira, dia 13 de Março, para jogar, e entrou num casino localizado na zona do Cotai, pelas 20h00, onde levantou 1,4 milhões de dólares de Hong Kong. “O homem alegou ter jogado no casino nesse dia até perder 80 mil dólares de Hong Kong. Depois de colocar 1,32 milhões de dólares de Hong Kong numa mala, o homem regressou ao seu quarto de hotel”, começou por explicar o porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

No dia seguinte, o homem de 27 anos regressou ao casino, e por volta das 02h00 da madrugada do dia 15 de Março conheceu a suspeita. “Por volta das 02h00 da manhã, a vítima foi abordada por uma mulher desconhecida de 31 anos e acabaram por sair do casino para ir jantar fora e beber vinho. Uma vez que o ofendido bebeu muito vinho foram ambos para o seu quarto de hotel por volta das 05h00, e o ofendido terá adormecido depois de deixar a mala com o dinheiro ao lado da televisão. Pelas 08h00, o homem acordou e verificou que tanto a mulher, como a mala com 1,32 milhões de dólares de Hong Kong, tinham desaparecido. O homem ainda tentou contactar a mulher através de um número que ela lhe tinha fornecido, mas o telemóvel estava desligado. Uma vez que não conseguia contactar a mulher, o homem acabou por apresentar queixa à PJ por volta das 09h40 desse dia”, assinalou o porta-voz da PJ.

Através do sistema ‘Olhos no Céu’, os investigadores da Polícia Judiciária conseguiram reconstruir o percurso da suspeita desde que saiu do quarto de hotel localizado na zona do Cotai até um hotel no ZAPE. “A mulher saiu do quarto de hotel da vítima e dirigiu-se com o dinheiro a uma ourivesaria na zona do ZAPE, tendo depois transferido 1,006.000 dólares de Hong Kong para uma conta bancária em seu nome no interior da China. Após a transferência do dinheiro, a mulher hospedou-se num quarto de hotel no ZAPE com 255 mil dólares de Hong Kong em numerário na mala da vítima avaliada em 90 mil dólares de Hong Kong”, revelaram as autoridades.

Confirmada a identificação da suspeita, a Polícia Judiciária procedeu à sua detenção por volta das 17h00. “A suspeita admitiu que tinha furtado o dinheiro do ofendido e que tinha transferido o referido dinheiro para a China e guardado 255 mil HKD na mala”, disse o porta-voz da PJ, acrescentando que a mulher estava no território em situação ilegal por ter expirado o prazo de estadia.