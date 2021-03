Trabalhadores não-residentes que visitem interior da China podem regressar a Macau sem quarentena

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A partir de hoje, os trabalhadores não-residentes que tenham permanecido em Macau nos últimos 21 dias e que visitem o interior da China, com um visto emitido pelo Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, podem regressar ao território sem fazer quarentena. O despacho do Chefe do Executivo foi publicado ontem em Boletim Oficial e divulgado na conferência de imprensa semanal pelos representantes dos Serviços de Saúde. Sobre o facto de ainda só terem sido vacinadas cerca de 30 mil pessoas no território desde 2 de Fevereiro, as autoridades de saúde assumiram que “não é um número satisfatório”.

Eduardo Santiago

Os trabalhadores não-residentes de Macau de nacionalidade estrangeira podem, a partir desta terça-feira, visitar o interior da China, mediante a autorização de um visto emitido pelo Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM, e regressar ao território sem realizar quarentena obrigatória. A medida foi ontem anunciada em conferência de imprensa por Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, poucos minutos depois do despacho do Chefe do Executivo ser publicado em Boletim Oficial.

“Para evitar a propagação da pneumonia do novo tipo de coronavírus na RAEM, os não-residentes que não sejam titulares do BIR do interior da China, de Hong Kong, e também da região de Taiwan, a partir das 00h00 do dia 16 de Março de 2021, podem entrar no território enquanto satisfaçam os seguintes requisitos: ser titular do visto de entrada para o interior da China emitido pelo Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM e regresso do interior da China à RAEM dentro do prazo de validade do visto após ter saído da RAEM em deslocação ao interior da China. No segundo ponto, um dos requisitos é que não tenham visitado, nos últimos 21 dias à entrada na RAEM ou interior da China, locais fora do interior da China ou da RAEM. Ficam excluídos do visto prévio de entrada os indivíduos que sejam nacionais do Bangladesh, Nepal, Nigéria, Paquistão, Sri Lanka e Vietname. Ainda assim é necessário obter a autorização de entrada a que se referem o artigo 7º do Regulamento Administrativo n.º 5/2003”, explicou Leong Iek Hou depois de anunciar que entre 8 de Março e 14 de Março, os Serviços de Saúde registaram mais 785 pessoas para observação médica, sendo que 116 são residentes e 669 são não-residentes.

Sobre o registo de pessoas inscritas no território para vacinação, o médico Tai Wa Hou, coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, referiu que os Serviços de Saúde receberam, desde 2 de Fevereiro, 65.609 inscrições para vacinação, sendo que até ontem já tinham sido vacinadas 29.833 pessoas. “O número total de registo é de 65.609 pessoas que se inscreveram no sistema de marcação, sendo que algumas foram encaminhadas pelos grupos e associações locais. Quanto aos 29.833, são pessoas que já tomaram a sua vacina, ou seja, de 2 de Fevereiro até hoje [segunda-feira], número total de vacinação. Em relação à segunda dose da vacinação, até agora [segunda-feira] já houve 22.433 pessoas que se vacinaram”, disse Tai Wa Hou.

Confrontado com o elevado número de casos de reacções adversas à administração da vacina da AstraZeneca e que levou à retirada de vários lotes em diversos países europeus, os representantes dos Serviços de Saúde asseguraram que “não há qualquer mudança em relação à aquisição” dos lotes por parte do Governo de Macau pois a “vacina é segura”.

“Esta vacina da marca AstraZeneca utiliza uma técnica de vector adenoviral e prevemos que a sua entrada em Macau será concretizada no terceiro trimestre. Verificamos que na Europa, mais ou menos cinco milhões de pessoas já tomaram esta vacina e verificaram-se alguns eventos adversos. De acordo com a experiência da Europa fizeram uma revisão quanto a este evento adverso, e se tinha uma relação directa à vacinação da AstraZeneca. De acordo com o resultado da investigação, esta trombose não é um efeito directo causado pela vacina. Por isso ainda consideramos que esta vacina é segura, não há qualquer mudança em relação à aquisição desta marca de vacinas da parte do Governo”, afirmou o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 em Macau.

Já Leong Iek Hou assinalou que o Governo adquiriu 400 mil doses da vacina da AstraZeneca e que as autoridades da Organização Mundial de Saúde (OMS) estão a monitorizar a situação. “Estamos atentos quanto aos efeitos adversos desta vacina. Estamos sempre a acompanhar de perto as investigações feitas pelos peritos da OMS, e de acordo com esses pareceres é que definimos as políticas para a vacinação”.

Questionado sobre a afluência da população ao programa de vacinação contra a Covid-19, Tai Wa Hou admitiu que os números continuam baixos apesar do processo ter arrancado no início do mês passado. “Quantos TNR inscreveram-se para a administração da vacina? Residentes são 51.264, TNR são 9.759. De acordo com este número são um pouco mais de mil pessoas por dia que se inscreveram. Para mim, não é um número muito satisfatório, pelo que desejo que possa haver mais pessoas a inscreverem-se para administrar a vacina. Precisamos dessa participação mais activa por parte da população de Macau. Há pessoas que já perguntaram qual é a percentagem de pessoas com vacina que podemos alcançar imunidade de grupo? Por norma geral, este nível deve atingir os 50 a 70 por cento para conseguir formar esta barreira de imunidade, ou seja, quantos mais, melhor. Portanto, quantos mais casos de pessoas vacinadas, mais seguro será aqui em Macau”, concluiu.