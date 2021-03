Residentes desempregados recusam propostas, diz Governo

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, revelou ontem, durante a apresentação do “Plano de garantia do emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da população 2021”, que as autoridades laborais locais tentaram ajudar os residentes da construção civil desempregados a encontrar novos empregos, mas que em muitos casos os próprios recusaram-se a comparecer a entrevistas de emprego.

Na passada sexta-feira, uma reunião entre trabalhadores da construção civil desempregados e representantes da Direcção para os Assuntos Laborais (DSAL), patrocinada pelo deputado José Pereira Coutinho, terminou com a invasão do prédio da entidade na Areia Preta e com autoridades policiais forçadas a dispersar os trabalhadores que, entretanto, invadiram a rua e cortaram o trânsito. “Não é com emoções que resolvemos os problemas. Deixem a DSAL ajudar-vos. Estamos a fazer os necessários arranjos para apoiar o emprego”, apelou Lei Wai Nong.

A grande maioria das pessoas presentes no espontâneo protesto faz parte de um grupo de 517 trabalhadores da construção civil desempregados que, há algumas semanas, têm vindo a mostrar-se desagradados contra alegadas rescisões contratuais ilícitas ou ainda pela sua situação de desemprego prolongado não ver solução. “O sector da construção é muito importante para Macau e já falámos com eles muitas vezes. Temos empregos suficientes para este sector, mas muitas vezes os residentes locais desempregados não querem entrevistas de emprego e perdem oportunidades. Fizemos muitos treinos subsidiados para soldagem, carpintaria e outras áreas”, afirmou o secretário da Economia e Finanças aos jornalistas, que relembrou, porém, que “os trabalhos de construção são muito exigentes e exigem muita energia física, por isso queremos oferecer diferentes oportunidades de trabalho para residentes desempregados, não apenas no sector de construção”.

Lei Wai Nong rejeitou a ideia de que a nova ronda de apoio financeiro recém-anunciada tenha sido motivada pelo protesto da passada semana, observando que os planos de apoio estavam em andamento há, pelo menos, um ano.

G.L.P.