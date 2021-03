Novo director da DSEPDR não afasta estudo sobre crédito social

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Tomou ontem posse Cheong Chok Man, o novo director da Direcção dos Serviços de Estudos de Políticas e Desenvolvimento Regional (DSEPDR). Ao jornalistas, o novo director destacou a importância da implementação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com características de Macau e não colocou de lado a possibilidade de a direcção que agora lidera vir a estudar a implementação de um sistema de crédito social.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Cheong Chok Man é o novo director da Direcção dos Serviços de Estudos de Políticas e Desenvolvimento Regional (DSEPDR). Foi ontem empossado por Ho Iat Seng e, após a cerimónia, falou aos jornalistas para assegurar que vai ser “pragmático” e “sério” nas suas novas funções e que, além disso, terá “espírito de aprendizagem”.

O novo líder da DSEPDR é antigo assessor do gabinete do Chefe do Executivo e economista, doutorado em Economia na Universidade de Sun Yat Sen. Cheong Chok Man disse que a prioridade é fazer a coordenação do segundo Plano Quinquenal da RAEM e “implementar de melhor forma o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com características próprias de Macau”. “O que nós pretendemos agora é que a implementação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ continue estável e seja duradouro”, salientou.

A possibilidade de implementação de um sistema de avaliação de crédito social, semelhante ao usado no interior da China, foi colocada em cima da mesa em 2019. Na altura, Mi Jiang, antigo líder da DSEPDR, acabou por dizer que este sistema não seria implementado em Macau. Questionado na conferência de imprensa sobre a possibilidade, Cheong Chok Man afirmou: “É muito importante uma pessoa ser sincera e ter crédito”. O novo director disse que o organismo que dirige vai estudar a possibilidade de implementação desse sistema. “Depois vamos pensar se vamos começar esse estudo”, indicou.

O responsável dividiu os trabalhos da direcção que agora lidera em dois: estudos de políticas; e desenvolvimento regional. “Quanto ao estudo de políticas, nós vamos reflectir todas as opiniões da população e necessidades. Vamos, de forma pragmática e viável, fazer todas as nossas acções nesse âmbito”, disse.

Já no que toca ao desenvolvimento regional, “vamos coordenar todos os projectos que dizem respeito ao desenvolvimento regional, nomeadamente da Grande Baía”, assinalou, detalhando: “Temos de aproveitar bem esta oportunidade colocada pelo nosso país para ter essas novas estratégias relacionadas com Macau. Vamos coordenar todos esses trabalhos de cooperação de forma a melhor integrarmos a conjuntura de desenvolvimento do país”.

Ainda no que diz respeito ao desenvolvimento regional, Cheong Chok Man disse que Macau deve “aproveitar a oportunidade trazida pelo 14.º Plano Quinquenal do país e, assim, participar nos trabalhos da Grande Baía”, e destacou a cooperação com Hengqin. “Hengqin vai dar muitas novas oportunidades a Macau para emprego e também para que nós possamos melhor integrar-nos no desenvolvimento do país”, afirmou.

Cheong Chok Man disse ainda que a sua direcção vai estar mais presente junto da população, com o objectivo de ouvir as opiniões da sociedade. “Não é só ficar no gabinete”, disse, ressalvando que não estava a dizer que antes era isso que acontecia.

Mi Jiang, antecessor de Cheong Chok Man no cargo, saiu da DSEPDR depois de uma investigação do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) por alegadas irregularidades na contratação de trabalhadores. O antigo responsável acabou por ser ilibado. O director que ontem tomou posse não quis comentar o caso e lembrou apenas que o CCAC já afastou as acusações. “Enquanto trabalhador da função pública, nós temos de trabalhar de forma justa. Eu vou trabalhar de acordo com a lei, como qualquer serviço público deve fazer”, afirmou.