Mulher justifica acusação de furto com uso de antidepressivos

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Uma residente foi acusada de furto por suspeita de ter roubado a mala de uma funcionária de uma caixa de uma loja de venda de produtos alimentícios. A mulher, de 57 anos, alegou à polícia que não se lembrava do sucedido devido ao uso de antidepressivos.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No dia 14 de Março, a polícia foi chamada a um estabelecimento de venda de produtos alimentares da Areia Preta devido ao caso do desaparecimento da mala de um dos funcionários da caixa que lá trabalha. A vítima contou que durante o trabalho colocou a sua mala, com a carteira, telemóvel e todos os seus pertences, junto de uma cesta que estava ao lado do seu posto de trabalho, e continuou a trabalhar. Reparou, porém, depois de uma certa altura, que a mala desaparecera e foi dizer ao patrão que, por sua vez, foi ver as filmagens da câmara de segurança. Nas imagens foi possível ver um cliente a roubar a mala durante as compras, guardando-a dentro de um saco de plástico antes de ter saído.

A polícia, depois de ter sido chamada, com as informações tiradas das câmaras de vigilância, nomeadamente a vestimenta da suspeita, prosseguiu à sua procura nas redondezas, até a ter encontrado. Na esquadra, a mulher foi interrogada, negando sempre as acusações. Os agentes decidiram então dirigir-se a sua casa, onde encontraram a mala.

A mulher acabou por justificar-se dizendo que antes de se ter deslocado à loja tinha tomado uns comprimidos para a depressão, e por isso não se lembrava bem do sucedido, embora tenha admitido que se lembrava de ter feito compras na loja. A polícia pediu então prova da medicação, como a apresentação de um recibo de compra dos comprimidos, mas sem sucesso, e a mulher continuou sem conseguir explicar o aparecimento da mala na sua residência.

A mala acabou por ser devolvida à funcionária, sem prejuízos. A arguida, desempregada, foi acusada de furto e entregue ao Ministério Público.

Descoberta rede de imigração ilegal com cabecilha em Zhuhai

As Forças de Segurança de Macau e do interior da China desmantelaram uma rede de imigração ilegal, depois de um trabalho de investigação extensivo. As autoridades de Zhuhai e de Jiangmen informaram a polícia de Macau que haveria uma rede de criminosos que ajudavam pessoas na China a atravessarem a fronteira através de barco.

No dia 13 de Março, às duas da madrugada, a Polícia Judiciária realizou uma operação conjuntamente com a polícia de Zhuhai e dos Serviços de Alfândega no parque de Ka-Ho, em Coloane. As informações seriam que haveria um barco ilegal com passageiros em direcção a Macau. Através do barco, os Serviços de Alfândega deparam que dois dos passageiros teriam chegado a Macau, enquanto o barco e os restantes passageiros retomaram rumo de volta à China. Apesar de o barco ter escapado das autoridades de Macau, os sete passageiros, de idades entre 24 e 34 anos, foram depois detidos do outro lado da fronteira, sendo descoberto o cabecilha do grupo entre eles.

Em Macau, as duas pessoas detidas eram da província de Jiangxi e confessaram que vinham a Macau jogar no casino, pagando 19 mil patacas cada para entrar em Macau. Uma delas tinha uma pena de proibição de entrada no território durante três anos.

As investigações apuraram também que teria havido outra operação de imigração ilegal no dia 6 de Março. Foi descoberto que uma mulher de Cantão, de 30 anos, conseguiu chegar a Macau ilegalmente, através dessa mesma rede. No dia 12, as autoridades conseguiram interceptar a suspeita num casino no Cotai enquanto jogava. A mulher, que foi detida, tinha igualmente uma pena de proibição de entrada em Macau. No dia 13 de Março foi acusada e o caso foi entregue ao Ministério Público.