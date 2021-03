Governo avança com medidas de estímulo e apoio financeiro

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Cheque pecuniário mais cedo e estímulos ao consumo são as principais medidas de recuperação económica propostas, para já, pelo Executivo, que espera que a generalização da toma de vacinas contra a Covid-19 também traga os seus frutos. Idosos não foram esquecidos.

O Governo de Macau anunciou ontem que irá avançar com uma terceira ronda de políticas de estímulo económico para mitigar o impacto da pandemia Covid-19, contudo bem diferentes que as anteriores duas rondas. “As medidas de 2020 foram de carácter emergencial e agora, já numa fase de recuperação económica, achamos que essa emergência já não existe”, explicou, aos jornalistas, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, durante a apresentação do “Plano de garantia do emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da população” que visa, assume o Executivo, “revitalizar a economia e reforçar a confiança em conjunto”.

As novas medidas passam pela distribuição antecipada do cheque pecuniário, que será já em Abril próximo, bem como estimular políticas para impulsionar o consumo dos residentes, criando e melhorando políticas de apoio financeiro às PME, bem como a retoma do plano turístico local. “Este plano começou a ser feito ainda em 2020. Neste momento a circulação económica está noutra fase. Dentro dos limites, queremos criar um plano adequado para enfrentar as coisas como elas estão a acontecer”, disse ainda o governante, que garantiu que este anúncio de medidas não significa que, futuramente, outras não possam surgir e ser lançadas. “Espero, sinceramente, que este plano possa estimular uma boa recuperação económica”.

Lei Wai Nong assumiu também que o plano de vacinação em curso, tanto dentro de Macau como fora, pode ajudar a recompor a economia do território. “O lançamento do plano de vacinação certamente ajudará na recuperação económica, adoptaremos novas abordagens direccionadas através de injecções de mercado para impulsionar o consumo pelos residentes e impulsionar as PME.”

O esquema anual de distribuição do cheque pecuniário é para manter e, este ano, será distribuído no início de Abril, com as habituais 10 mil patacas reservadas aos residentes permanentes e as seis mil patacas atribuídas a cada não-permanente. Essa distribuição à população envolve um valor total de sete mil milhões de patacas.

O secretário para a Economia e Finanças surpreendeu todos quando disse que 2020 foi “um ano de oportunidade”, explicando em seguida que o consumo efectuado através de meios electrónicos, sem contar com o cartão de consumo, foi de 6,32 mil milhões de patacas.

600 patacas por mês

Paralelamente, cerca de cinco mil milhões de patacas serão disponibilizados em vales de consumo a partir de Maio até Dezembro, para qualquer residente local, incluindo trabalhadores não-residentes.

Os cupões serão distribuídos de acordo com os valores de consumo gastos, pelo que para um consumo, por exemplo, de 50 patacas serão atribuídos cinco cupões de 10 patacas cada. Do mesmo modo, para o consumo de valor igual a 100 patacas, 10 cupões de 10 patacas serão devolvidos.

O período de validade dos cupões é de 15 dias, sendo o valor limite dos cupões obtidos de 600 patacas por mês e 200 patacas por dia. Os cupões serão distribuídos de acordo com os valores de consumo gastos nas plataformas de pagamento móvel. Se o valor não for utilizado, reverterá para o erário público. Este incentivo ao consumo é, portanto, diferente do promovido pelo Governo nas duas rondas anteriores de estímulo da economia local. As autoridades esperam que o novo plano triplique o volume de consumo no território.

O Executivo deixou claro que vouchers não podem ser usados em casinos, empresas financeiras, departamentos públicos ou para pagar contas de saúde, bem como contas de serviços, como despesas de água ou electricidade.

Idosos não foram esquecidos

O plano de consumo para residentes idosos envolverá um investimento do Governo na ordem das 567 milhões de patacas e será realizado principalmente através do Macau Pass, podendo os residentes a partir dos 65 anos ter acesso aos benefícios de consumo até ao valor máximo de 5.000 patacas através dos respectivos cartões viagem nos transportes públicos. Os idosos também poderão utilizar o seu ‘smartphone’ para aceder aos benefícios através de meio eletrónico.

O Governo também pretende dar um estímulo no turismo. Para tal, foi apresentado um plano de consumo de 120 milhões de patacas para refeições, alojamento e excursões, para encorajar os residentes de Macau a participarem em excursões locais e apoiar a indústria do turismo entre Abril e Dezembro.

O “faça férias cá dentro” deverá fazer todo o sentido, uma vez que não há planos para levantamento de muitas das restrições existentes por causa da pandemia de Covid-19. Baseado no anterior “Vamos Macau!”, lançado no ano passado, será atribuído a cada residente local que aderir a esta iniciativa um subsídio de viagem de 280 patacas e de 200 patacas de uma só vez para alojamento em hotéis do território.

Novidades fiscais

Um novo plano de redução e isenção fiscal está em cima da mesa, abrangendo cerca de mil milhões de patacas, devendo 70 por cento do imposto profissional de 2020 ser devolvida até ao limite máximo de MOP20.000.

O imposto complementar sobre o rendimento é também ajustado com a dedução da colecta de impostos até 300 mil patacas para PME comerciais e com a isenção do imposto de turismo de cinco por cento sobre o consumo em hotéis, bares, ginásios, spas, karaokes e outros estabelecimentos similares.

O Governo tem também previsto um plano de 334 milhões de patacas com vista ao reforço das competências técnicas profissionais, dirigido aos residentes em licença sem vencimento.

De acordo com o director dos Serviços dos Assuntos Laborais (DSAL), Wong Chi Hong, cada trabalhador receberá 5.000 patacas após a conclusão do curso.

Consulta pública sobre a revisão da lei do jogo avança no segundo semestre

A consulta pública sobre a revisão da lei do jogo, que também irá determinar as futuras concessões de licenças de jogo que expiram em Junho de 2022, terá lugar no segundo semestre deste ano, revelou ontem o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, durante a apresentação do “Plano de garantia do emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da população 2021”. O projecto de revisão da lei do jogo deverá ser submetido à apreciação da Assembleia Legislativa (AL) até ao último trimestre deste ano, mas tudo depende de quando se iniciará o tal processo de consulta pública. “Em 2022 as licenças de jogo irão expirar e os trabalhos preparatórios estão em andamento, principalmente para a consulta pública. O concurso para a licença e a consulta pública serão muito importantes no que se refere ao bem-estar da população local. Vamos anunciá-lo em tempo útil”, garantiu Lei Wai Nong aos jornalistas. Paralelamente, o governante afirmou ser muito cedo para avaliar se este ano terminará com as receitas brutas de jogo estimadas pelo Executivo, na ordem das 130 mil milhões de patacas, bem como as 50 mil milhões arrecadadas em impostos do jogo. “As receitas do sector do jogo têm estado estáveis, mas teremos mais tempo para nos recuperar. Fizemos uma estimativa, mas ainda estamos no primeiro trimestre deste ano, por isso, teremos tempo para ver se a receita do jogo aumentará ou não. Acredito que com o aumento da vacinação, o número de turistas vai aumentar”, concluiu Lei Wai Nong.