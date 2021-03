“Devemos persistir constantemente no princípio ‘Macau governado por patriotas’”, diz Ho Iat Seng

FOTOGRAFIA: GCS

Num discurso proferido após as sessões da Assembleia Popular Nacional (APN) e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), o Chefe do Executivo de Macau destacou a importância de ter “patriotas” a liderar a região. “O Governo da RAEM continuará a opor-se intransigentemente à interferência de forças externas”, afirmou Ho Iat Seng, acrescentando que uma das prioridades será fazer com que, nas eleições legislativas deste ano, o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ não seja “deformado ou distorcido”.

Após as sessões da Assembleia Popular Nacional (APN) e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), em Pequim, Ho Iat Seng falou sobre a “importante medida” da “Decisão da Assembleia Popular Nacional sobre o Melhoramento do Sistema Eleitoral da Região Administrativa Especial de Hong Kong” e fez o paralelismo com a situação de Macau. O Chefe do Executivo diz que se deve “assegurar inabalavelmente” o princípio de “Macau governado por patriotas”.

“Para garantir a implementação estável e duradoura de ‘Um País, Dois Sistemas’, devemos persistir constantemente no princípio ‘Macau governado por patriotas’”, sublinhou Ho Iat Seng no discurso, justificando que “esta é uma questão que se prende com a soberania, segurança e interesses de desenvolvimento do país e um princípio fundamental para a prosperidade e estabilidade de Macau a longo prazo”.

O líder do Governo considera que “o poder pleno de governação” do Governo Central só pode ser implementado “se o poder e a governação da RAEM forem exercidos por patriotas, com firmeza”. “Por isso, o sistema eleitoral da RAEM deve consagrar integralmente os princípios e normas políticas, tendo como núcleo os patriotas, e fornecer as correspondentes garantias institucionais”, indicou.

“Continuaremos a assumir a responsabilidade constitucional da defesa da soberania, segurança e interesses de desenvolvimento do país, a aperfeiçoar constantemente o regime jurídico da defesa da segurança nacional e o respectivo mecanismo de implementação e a fortalecer a capacidade de execução da lei”, afirmou Ho Iat Seng, reiterando que o Governo vai continuar a opor-se “intransigentemente à interferência de forças externas nos assuntos de Macau”.

Ho Iat Seng focou-se nas eleições legislativas que vão acontecer no dia 12 de Setembro e disse ser responsabilidade do Governo assegurar que o escrutínio é feito com “imparcialidade, justiça, transparência e integridade e garantindo que o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ não seja deformado ou distorcido”.

OS ESFORÇOS PELA ECONOMIA

O Chefe do Executivo também falou sobre a prevenção epidémica e sobre a recuperação socioeconómica de Macau. “Este ano, as acções de combate à pandemia continuam a ser a prioridade das prioridades”, disse Ho Iat Seng, assegurando que o Executivo local “continuará a trabalhar arduamente e sem abrandar, e irá conjugar as acções regulares de prevenção da pandemia com as de resposta a emergência, elevar a capacidade e o nível de prevenção e de controlo científicos e precisos e coordenar a prevenção e controlo da pandemia com a recuperação socioeconómica”.

Ho Iat Seng indicou que o plano de vacinação está a decorrer de forma ordenada e alertou que “uma forte adesão dos residentes à vacinação contribuirá para uma mais ampla cobertura vacinal e permitirá regressar o mais breve possível à normalidade”. Já a recuperação económica será um processo “moroso”. Contudo, “já se verifica uma melhoria gradual”. Ho frisou que será aumentada a afectação de recursos públicos e será promovida a recuperação e o desenvolvimento da indústria do turismo.

Outro dos pontos do discurso de Ho Iat Seng foi o 14.º plano quinquenal da República Popular da China, que, segundo o governante local, “assinala uma importante fase da integração de Macau na conjuntura do desenvolvimento nacional, e permite-nos realizar um melhor planeamento para atingir um novo patamar no desenvolvimento”. Já o 2.º plano quinquenal da RAEM já se encontra elaborado e será articulado com as políticas do país.

“Será dada prioridade ao aperfeiçoamento dos mecanismos promotores da complementaridade de vantagens e do desenvolvimento coordenado entre o interior da China e Macau”, disse, detalhando: “Iremos intensificar continuamente a integração de Macau na circulação nacional e o seu papel de elo de ligação na dupla circulação nacional e internacional, dando, assim, contributos para a plena abertura do país e para a construção de um sistema económico moderno”. Por outro lado, será aprofundada a cooperação económica, comercial e de inovação tecnológica com a China continental.

FOCO EM HENGQIN

Por fim, Ho Iat Seng falou sobre as oportunidades proporcionadas pela construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, no sentido de impulsionar o desenvolvimento diversificado da economia da região.

Assim, o líder do Executivo diz que o Governo vai “impulsionar firmemente a construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, coordenando e promovendo, em conjunto com a província de Guangdong e a cidade de Zhuhai, os planeamentos, políticas e projectos mais relevantes”.

O desenvolvimento de Macau passará pela promoção das quatro grandes indústrias: a indústria da saúde, a indústria financeira, a indústria da tecnologia de ponta e a indústria cultural. “Iremos concretizar os projectos relevantes de cada uma destas indústrias, impulsionando, assim, o desenvolvimento adequado e diversificado da economia de Macau”, garantiu Ho Iat Seng.

“O princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, caracterizado pela forte vitalidade e ímpar superioridade, é a garantia fundamental do desenvolvimento e da prosperidade de Macau”, frisou o Chefe do Executivo, explicando que “devemos manter-nos firmes na interpretação e prossecução plena e correcta deste princípio, assim como na defesa da autoridade da Constituição e da Lei Básica”. Em conclusão, o governante disse: “Orientados pela grande bandeira do amor pela pátria e por Macau, empenharemos todos os nossos esforços na plena implementação do princípio fundamental ‘Macau governado por patriotas’, salvaguardando, assim, a prosperidade e estabilidade duradouras de Macau”.

A.V.