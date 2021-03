Deputados satisfeitos com eficiência “crescente” da taxa de execução do PIDDA em 2020

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Os membros da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas ficaram satisfeitos com os dados de execução do Plano de Investimentos e Despesas da Administração (PIDDA) apresentados pelo Governo sobre o 4.° trimestre de 2020. O Instituto de Habitação, os serviços das Obras Públicas e Transportes e os Serviços de Saúde apresentaram a maior taxa de execução de 2020. Durante a reunião de ontem com representantes do Executivo, os deputados levantaram dúvidas sobre o impacto que a construção de apartamentos de habitação pública na Avenida de Wai Long possa vir a ter na imagem de Macau.

Eduardo Santiago

Os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas ficaram satisfeitos com os dados de execução do Plano de Investimentos e Despesas da Administração (PIDDA) relativos ao 4.º trimestre de 2020, apresentados ontem pelo Governo, e elogiaram a eficiência “crescente” da taxa de execução ao longo do último ano, assegurou ontem o presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, Mak Soi Kun, após uma reunião com membros do Executivo.

“O orçamento inicial do PIDDA para 2020 era de 11,9 mil milhões de patacas e verificou-se um aumento de 1,6 mil milhões de patacas através da alteração da Lei n.º 3/2020. Depois, através da alteração pela Lei n.º 23/2020, o orçamento sofreu uma redução de 2,1 mil milhões de patacas”, começou por indicar o presidente da comissão, frisando que houve reduções significativas na Secretaria para as Obras Públicas e Transportes, Instituto Politécnico de Macau, Forças de Segurança, Serviços Correccionais e Serviços de Saúde.

Mak Soi Kun assinalou que, até ao 4º trimestre de 2020, “o orçamento aprovado foi de 11,5 mil milhões de patacas, mas despesa real fixou-se nos 11,11 mil milhões de patacas e a taxa de execução orçamental foi de 95,8%” sendo que a verba “cabimentada” foi de 11,3 mil milhões de patacas e a taxa de utilização do orçamento foi de 97,5%.

Valores que deixaram os deputados satisfeitos, segundo o presidente da comissão de acompanhamento. “Vimos que a taxa de execução registada em relação ao quarto trimestre de 2020 foi a mais elevada em relação aos relatórios anteriores. No entanto, verificou-se alguns adiamentos e também cancelamentos de alguns projectos, mas tudo somado, a taxa de execução continua a ser elevada”, referiu Mak Soi Kun, adiantando que os membros da comissão “concordaram” com os números apresentados pelo Governo.

As secretarias com maior taxa de execução no ano passado foram o Instituto de Habitação, com 99,8%, os serviços das Obras Públicas e Transportes, com 98,8%, e os Serviços de Saúde, com 98,7%. “Em 2020, a taxa de execução dos Serviços de Saúde foi de 98,7%, do Instituto Politécnico de Macau foi de 90,1%, os Serviços de Obras Públicas e Transportes tiveram 98,8%, Instituto de Habitação teve 99,8%, GDI 94,3%. Isto quer dizer que a eficiência tem sido crescente ao longo do último ano, e mesmo com a situação da epidemia verificamos que a situação melhorou e vamos dar acompanhamento à evolução desse trabalho de execução do orçamento por parte do Governo”.

Em relação aos Serviços de Saúde, os deputados tiveram conhecimento por parte do Governo de que o Centro de Saúde em Seac Pai Van foi retirado do conjunto dos projectos do PIDDA. “Perguntámos se isso iria afectar a qualidade de vida dos moradores e o Governo respondeu que não houve um cancelamento, mas sim um reajustamento em termos de calendarização para a concretização dessa empreitada, assim como em relação a alguns projectos com montantes mais elevados que também foram retirados do PIDDA”, afirmou Mak Soi Kun, dando depois como exemplo o Gabinete para o Desenvolvimento de Infraestruturas e a situação do aterro da Zona D. “Verificámos alguns adicionamentos e alguns cancelamentos, por exemplo, o aterro da Zona D dos novos aterros, porque ainda está em dúvida, e estamos a aguardar pela sua concretização”.

Sobre as razões que levaram às alterações de projectos que faziam parte do PIDDA, “o Governo respondeu que tem a ver com a necessidade de melhoria”.

Deputados temem impacto da habitação pública junto ao aeroporto na imagem de Macau

Outra das questões levantadas pelos deputados junto do Governo foi a situação do projecto de habitação pública na Avenida Wei Long. De acordo com Mak Soi Kun, o Executivo terá de avaliar factores que podem ser prejudiciais para a imagem de Macau no exterior, como, por exemplo, roupa pendurada nas varandas dos apartamentos de habitação pública junto ao aeroporto.

“Se forem instaladas habitações de luxo naquela zona, as pessoas podiam estender a roupa sem afectar toda a vista, pois não será na varanda dos edifícios. Mas agora quando é transformada em habitações públicas, os moradores podem estender as suas roupas para secar na varanda, e isso pode afectar toda a nossa imagem por estar perto do aeroporto. Isto é um exemplo apenas. Assim, se forem essas fracções concebidas para pessoas as poderem utilizar sem afectar toda a imagem que damos ao exterior, isso poderá implicar outros recursos financeiros aquando da sua concepção. Por isso, pedimos se poderá haver algum ajustamento e deixar de haver habitações públicas na Avenida Wai Long”, disse o presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas.

Mais soluções para habitações públicas

Questionado sobre a opinião dos deputados em relação à construção de habitações públicas na Avenida Wai Long, Mak Soi Kun assegurou que não há uma posição generalizada. “Quando foi pensada a construção das habitações públicas na Avenida Wai Long havia carência de terrenos em Macau, mas agora passa-se ao contrário. Temos mais terrenos na zona dos novos aterros, zona A, são projectos que estão ainda em curso e que poderão resolver a questão do problema de habitação mais rapidamente. E assim, se virmos que há problemas quanto à avaliação do impacto ambiental, poderemos considerar a possibilidade ou não de abandonar o projecto de habitação pública para a Avenida Wai Long, mas isso temos de aguardar pelos resultados de uma avaliação ambiental e iremos dar acompanhamento depois no futuro”.