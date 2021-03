Covid-19: Quatro residentes regressados no domingo acusam positivo

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Trinta residentes de Macau provenientes da Europa e dos Estados Unidos regressaram ao território, via Taipei, no domingo, tendo sido submetidos ao teste de ácido nucleico para a Covid-19 no momento de desembarque. Na ocasião, os resultados foram todos negativos e os passageiros foram enviados para observação médica em isolamento num hotel. Ontem, porém, um segundo teste de anticorpos para a Covid-19 acabou por acusar quatro casos positivos, informou ontem o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus em comunicado.

O primeiro infectado é um homem, de 36 anos, residente de Macau e residente permanente na Inglaterra. O segundo infectado é um jovem, de 20 anos, residente de Macau e aluno em Inglaterra, que já tinha sido diagnosticado com Covid-19 no Reino Unido no final de Outubro de 2020. O terceiro infectado é uma mulher, de 44 anos de idade, que também vive no Reino Unido, e o quarto infectado é um homem, de 52 anos, que tem trabalhado no Gana desde 2020.

“Tendo em conta a gravidade da situação epidémica da Covid-19 em países estrangeiros, há um risco elevado de poder aparecer um surto de uma variante altamente contagiosa, com elevado risco de infecção, aliás, há diversos registos, um pouco por todo o mundo, divulgados em meios de comunicação, de infecções confirmadas após terem sido realizados vários testes de ácido nucleico, com resultado negativo. Por esta razão, de modo a reduzir, ainda mais, o risco para a saúde pública e reduzir a possibilidade de risco de surto, todos os residentes que regressem a Macau, provenientes do exterior, além da realização do teste de acido nucleico são submetidos a testes de anticorpo da COVID-19 para determinar o seu real estado clínico. Com isto evita-se que estes indivíduos, após saída de observação médica em isolamento, possam pôr em perigo as suas famílias e a comunidade”, pode ler-se no comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.