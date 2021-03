Trabalhadores da construção civil desempregados invadem DSAL e protestam na rua

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

São mais de 500. A grande maioria esteve presente na Direcção de Serviços para os Assuntos Laborais. Auxiliados pelo deputado José Pereira Coutinho, os trabalhadores perderam a calma, invadiram a sede da direcção e a rua, tendo levado a polícia a cortar o trânsito numa artéria da zona norte da cidade. Polícia deteve três pessoas.

Os trabalhadores da construção civil que se encontram desempregados perderam, na passada sexta-feira, a paciência com a Direcção de Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), e nem a presença do deputado José Pereira Coutinho acalmou os ânimos. Resultado, centenas de pessoas invadiram a sede da direcção e ocuparam a rua, tendo obrigado a polícia por cerca de três quartos de hora a fechar o trânsito na Avenida Dr. Francisco Vieira Machado, provocando o caos na zona norte da cidade.

Tudo começou pelas 10h30 quando representantes de 517 trabalhadores locais da construção civil desempregados locais e o deputado José Pereira Coutinho estavam a reunir-se na sede da DSAL, na Areia Preta, para discutir possíveis rescisões contratuais ilícitas e auxílio aos trabalhadores. No entanto, à medida que a reunião se arrastava, as emoções aumentaram rapidamente entre os trabalhadores que esperavam do lado de fora do edifício da DSAL e a pequena força policial no local, com diversas discussões e altercações a culminarem com a multidão a invadir o prédio por volta das 11h.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Por essa altura, a polícia pouco ou nada conseguiu fazer, e os trabalhadores correram para a sala onde os seus representantes e a DSAL estavam a reunir-se, batendo na porta e gritando para saber sobre o processo, enquanto alguns funcionários da direcção e polícias à paisana tentavam acalmar a situação.

Com a reunião finda e a situação mais calma, apesar de aqui e ali se ouvirem alguns gritos de ordem por parte dos manifestantes, os operários foram saindo lentamente do prédio.

Contestação “normal”

José Pereira Coutinho falou então aos jornalistas, afirmando que é “normal” que as emoções aumentem uma vez que os trabalhadores não têm actualmente rendimentos e têm famílias para sustentar. “Não nos encontrámos com o director da DSAL, mas sim com um funcionário. Possivelmente, o director deve estar muito ocupado. Na verdade, o objectivo desta reunião era o de conhecer em que ponto está a situação dos 517 trabalhadores da construção civil desempregados que há alguns dias pediram ajuda à DSAL para encontrar novos empregos. É só isso que eles querem”, disse o deputado.

Contudo, Pereira Coutinho não entende como é que este meio milhar de gente pode estar sem emprego, uma vez que há outras questões que não podem suceder em Macau. “Existem muitos contratos de trabalho falsos, trabalhadores não residentes que regularmente atravessam a fronteira para ir para os estaleiros de obras”, revelou.

O deputado apontou o dedo ao Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, que diz ter responsabilidade por permitir que trabalhadores não residentes fossem empregados no sector, enquanto há tantos residentes locais desempregados. “Queremos uma avaliação caso a caso sobre porque esses trabalhadores estão desempregados e porque eles são demitidos depois de serem contratados por apenas um mês”, sugeriu.

Enquanto Pereira Coutinho falava aos jornalistas, os trabalhadores decidiram invadir a rua defronte da DSAL e, por cerca de 45 minutos, o trânsito foi cortado naquela zona da cidade, o que causou diversos transtornos à população.

Sem confrontos e de forma quase ordeira, centenas de pessoas gritaram por justiça e apontavam o dedo à polícia que, com o passar do tempo, acabou por aumentar o corpo de agentes disponíveis no local e controlar a situação, mesmo quando um ou outro indivíduo se mostrava alterado.

Com todo o aparato, três pessoas acabaram detidas pela polícia. Em comunicado, o Corpo de Polícia de Segurança Pública revelou que “três indivíduos (duas mulheres e um homem)” foram levados para a esquadra “para o devido acompanhamento”, dois foram libertados mais tarde. Um terceiro, refere a polícia, “perturbou a ordem do local”, “resistiu e reagiu violentamente, ferindo agentes policiais”, por isso, o caso foi encaminhado para o Ministério Público. Por volta do meio-dia, a circulação foi restabelecida na Avenida Dr. Francisco Vieira Machado.

