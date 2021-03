Macau como inspiração no cinema, com foco em Henrique de Senna Fernandes

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O filme “Amor e Dedinhos de Pé”, baseado no livro de Henrique de Senna Fernandes, vai ser apresentado na Fundação Rui Cunha, amanhã às 18h30. A exibição faz parte de uma série composta por nove filmes sobre da cidade que, em conjunto, se intitulam “Macau no Cinema”.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

“Amor e Dedinhos de Pé”, realizado pelo português Luís Filipe Rocha, é uma adaptação para o cinema do romance de Henrique de Senna Fernandes. O filme é “uma fixação do pulsar da vida, dos sentimentos e do tipo de relações da comunidade macaense na era do seculo XX”, descreve o comunicado da Fundação Rui Cunha, que apresenta a sessão “Macau no Cinema”. O filme que tem por base a história do autor de Macau é o primeiro a ser exibido no âmbito destas sessões, com exibição marcada para a Fundação Rui Cunha às 18h30 de amanhã.

A exibição será precedida de uma pequena apresentação, a cargo de Miguel de Senna Fernandes, filho do autor do livro. Ao PONTO FINAL, Miguel de Senna Fernandes, também ele actor, advogado e escritor, comentou: “Fico muito contente com estes eventos, porque isto é mais uma homenagem ao meu pai”. Miguel de Senna Fernandes diz que é sempre bom revisitar o filme, se bem que, segundo ele, “cada um interpreta o filme como entende, mas, no fundo, faz jus à obra do Henrique de Senna Fernandes, que é das poucas vozes das letras em Macau, e isso é necessário nunca esquecer”.

Questionado sobre o significado da história, Miguel de Senna Fernandes refere ser um grande orgulho: “O livro é uma pintura sobre uma Macau nos finais do século XIX e no limiar do século XX, portanto, há uma descrição única sobre esta Macau, sob a perspectiva do autor, mas é uma descrição um tanto ou quanto fiel àquilo o que efectivamente foi” indica, ressalvando: “Embora o meu pai não era nascido nessa altura, mas não obstando, o livro faz uma descrição sobre o ambiente, cuja a acção é sobre as pessoas, a sociedade, o conservadorismo da sociedade macaense e tudo isto”.

A obra faz uma descrição “muito rica” e “elucidativa” de como as coisas foram em Macau naquela altura. “E, aliado ao facto de ter sido o primeiro romance do meu pai, tudo isto é um motivo de satisfação e orgulho como filho acima de tudo” reitera.

A história fala da vida de um rapaz macaense de família abastada. O rapaz, embora bem parecido, era irresponsável e perdulário, homem de grandes festas e de muita folia, que acabou por cair em desgraça. No decorrer desta situação, acabou por cair nas mãos de uma moça que costumava troçar. “No fundo, é uma história de amor”, nota Miguel de Senna Fernandes, e acrescenta: “É bem possível que nos tempos em que a história foi retratada, o enredo não tenha sido assim tão complicado, mas é essencialmente uma história acerca da condição humana, como é típico das histórias do meu pai, onde o herói acaba sempre em desgraça e redime-se com uma mulher”.

O escritor tem como grande motor das suas obras a mulher, num culto do feminismo ou visão de que a mulher é a própria referência do homem: “O homem redime-se com uma mulher, pelo menos é essa a leitura que eu faço da obra”.

Apesar de “Amor e Dedinhos de Pé” ser o primeiro dos romances do autor e de este ter a figura feminina sempre presente como uma constante em várias histórias, é de destacar que já nos seus contos havia essa tendência de colocar a personagem feminina no centro da sua obra. “Eu continuo a dizer que esta é a história mais bela que ele escreveu, pela riqueza dos cenários, da descrição. Sobretudo é o retrato profundo e íntimo do ser humano, neste caso, a mulher e naturalmente aquilo que gira à volta dela, o homem”, refere Miguel de Senna Fernandes.

Henrique de Senna Fernandes, embora tenha ficado muito feliz com a história, não concordou com a interpretação do realizador do filme, nomeadamente na parte do seu desfecho, indica o filho: “Ele ficou muito feliz com a história, e, sem querer estorvar a apreciação do filme, ele admite não ter gostado da parte final, pois para ele encontraria uma outra solução para o desfecho”.

Fora isso, aprovou o filme. “No fundo, há muita coisa que é dele, pois o meu pai inclui sempre algo de si nas suas histórias, nem que seja um apontamento ou outro e, para quem o conhece, sabe identificar o meu pai em momentos da história”, nota Miguel de Senna Fernandes, que sublinha que o mesmo acontece com “A Trança Feiticeira”, que igualmente se converteu num filme: “Ele está lá sempre, numa ou outra descrição ou vivência, quem lê com cuidado, sabe”.

O fundador dos Dóci Papiaçám di Macau conclui descrevendo Macau como a inspiração perfeita para as obras do seu pai: “Macau tem essa particularidade de poder ser uma ponte, ou digamos, um meio muito fértil para esse tipo de histórias, onde a contradição corre sempre”. “Macau é uma terra de várias leituras possíveis, de contradições, uma terra muito rica para esse tipo de enredos, e Henrique Senna Fernandes aproveitou isso muito bem – ele mesmo que conheceu tão bem o seu Macau”.

O filme vai ser falado em português e cantonês, com legendas em português. A entrada é livre mas sujeita a limitação de lugares, e a entrada é interdita a menores de 13 anos.