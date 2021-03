Leong Sun Iok quer debate sobre prioridade no emprego para os locais

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Leong Sun Iok apresentou na Assembleia Legislativa (AL) uma moção de debate para pedir que seja discutida a prioridade no emprego nas obras públicas para os residentes locais. O deputado quer que o Governo passe a incluir, nos concursos e contratos de projectos de obras públicas, disposições específicas para que o emprego dos locais seja prioritário.

O deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) cita a lei de bases da política de emprego e dos direitos laborais para sublinhar que um dos objectivos do diploma é alcançar e manter o pleno emprego em Macau e dar apoio aos desempregados. Uma das disposições do diploma fala na “atribuição de prioridade aos trabalhadores residentes no acesso ao emprego”. Por isso, “devem ser tomadas medidas para dar prioridade ao emprego dos residentes locais”.

Leong Sun Iok aponta para a taxa de desemprego actual, que está nos 3,7% para os residentes. A nível global, a taxa de desemprego está nos 2,7%. É também comum os empregadores colocarem os seus trabalhadores em situação de licença sem vencimento, nota.

“Vê-se que as dificuldades de emprego ainda persistem e que se encontram em muitos ofícios e indústrias. Por conseguinte, a política de apoio ao emprego do Governo tornou-se ainda mais importante”, afirma Leong Sun Iok no pedido de debate. Nos últimos anos houve muitos projectos de obras públicas em Macau, porém, diz, “não foi dada prioridade aos trabalhadores locais da construção civil no emprego, e além disso os trabalhadores locais foram despedidos e retirados quando os projectos estão prestes a terminar”.

O deputado eleito pela via directa cita Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, que assinalou no passado que há normas que exigem a utilização de empresas locais nas obras públicas, mas não há regulamentos sobre a utilização de trabalhadores locais por parte dessas empresas. “Como resultado, o Governo não tomou a iniciativa de encorajar os empreiteiros de obras públicas a recrutar e formar activamente a população local, diz o deputado.

“É necessário que o Governo inclua, nos concursos e contratos de projectos de obras públicas subcontratadas, condições e requisitos específicos sobre a atribuição de prioridade à população local”, afirma Leong Sun Iok, sublinhando que só com esta norma é que se irá cumprir o estabelecido com a lei de bases da política de emprego e dos direitos laborais.

