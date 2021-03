Governo introduz novo modelo de ‘bluecard’ mais informatizado e com tecnologia anti-falsificação

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) iniciou ontem a emissão do novo modelo do título de identificação de trabalhador não residente. Os novos cartões vão conter mais elementos tecnológicos anti-falsificação e todas as informações informatizadas do trabalhador nos últimos cinco anos, o que poderá levar à poupança de custos e à simplificação de formalidades administrativas. As autoridades preveem a substituição do antigo modelo de ‘bluecard’ nos próximos dois anos.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

As autoridades iniciaram ontem a emissão do novo modelo do “Título de Identificação de Trabalhador Não Residente (TITNR)” com o intuito de “proporcionar serviços mais facilitadores e eficientes aos empregadores e trabalhadores não residentes” e a promoção do “desenvolvimento da governação electrónica” através da coordenação entre o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e o Governo.

Segundo um comunicado do CPSP, o novo cartão apresenta “mais tecnologias anti-falsificação”, nomeadamente a utilização de uma imagem opticamente variável ou a impressão ultravioleta, para “reforçar a segurança do documento”. “O novo TITNR contém um chip sem contacto, e para além dos dados visíveis constantes no cartão, encontram-se armazenados, ainda, no chip, outros dados, nomeadamente, o estado civil e informações sobre o documento de viagem do portador do cartão”, refere o comunicado do CPSP, acrescentando que a leitura dos dados no chip pode ser “benéfica para os respectivos departamentos e instituições praticarem a Governação Electrónica e a informatização de serviços, elevando-se, assim, a eficiência de funcionamento”.

Para além disso, o novo cartão não mostra a data de validade, a qual foi substituída por um código QR que irá permitir a consulta da data de validade da “Autorização de permanência na qualidade de trabalhador” em tempo real. “Se os dados visíveis constantes do cartão não forem alterados, a renovação do cartão não necessita, em princípio, da substituição do cartão. Esta prática, para além de poupar nos custos administrativos e simplificar as formalidades administrativas, demonstra ainda as vantagens de redução do consumo energético e protecção do ambiente”, referem as autoridades no mesmo comunicado.

O CPSP indicou também que no futuro serão instalados quiosques de auto-atendimento de 24 horas em diversos locais de Macau, com a função de tratamento da renovação da “Autorização de permanência na qualidade de trabalhador”. “Sem necessidade de substituição do cartão, os trabalhadores não residentes não precisam de deslocar-se aos locais de tratamento para fins da substituição por novo cartão, e apenas se deslocam, após obtida a autorização do pedido de renovação apresentado pelo empregador e a qualquer tempo, aos quiosques de auto-atendimento para actualizar, imediatamente e através do carregamento do cartão, o seu prazo de ‘Autorização de permanência na qualidade de trabalhador’ e imprimir a respectiva ‘guia da autorização de permanência’”, indicou o CPSP.

Em relação ao antigo modelo de ‘bluecard’, o CPSP assegurou que os cartões antigos vão continuar válidos “até à data do termo do prazo de validade” e que a “substituição por novo ‘TITNR’ demorará cerca de dois anos”, frisando que em Macau há “cerca de 170 mil trabalhadores não residentes”