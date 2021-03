Governo admite rever aumento de qualificações dos cuidadores de crianças nas creches, mas não salários

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Em resposta a uma interpelação escrita da deputada Ella Lei sobre reconhecimento das qualificações e aumento das remunerações dos cuidadores de crianças nas creches, Hon Wai assegurou que o Instituto de Acção Social tem providenciado oportunidades de formação para elevar as qualificações profissionais de 254 assistentes de educadores de infância e educadores de infância entre 2018 e 2020. Em relações ao aumento de remunerações, o presidente do IAS assinalou que “o salário dos cuidadores de infância é bastante competitivo”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Governo está satisfeito com o nível salarial dos cuidadores de crianças nas creches, e não prevê um aumento nas remunerações dos profissionais do sector. Apesar de reconhecer que os cursos de formação providenciados pelo Instituto de Acção Social (IAS) têm proporcionado um aumento na “capacidade e conhecimento profissional” dos assistentes de educadores de infância e aos educadores de infância, Hon Wai admitiu que o IAS irá “proceder ao estudo” sobre a proposta no âmbito do aumento de qualificações e qualidade profissional” dos cuidadores de crianças nas creches.

A garantia foi dada pelo presidente do IAS em resposta a uma interpelação da deputada Ella Lei enviada ao Executivo a 29 de Janeiro de 2021. No documento enviado ao Governo no início do ano, a parlamentar da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) mostrou-se preocupada com o reconhecimento das qualificações e a remuneração dos cuidadores de crianças nas creches. “Como não existe um regime de acreditação profissional e os salários são baixos, é frequente a perda desses cuidadores”, referiu a deputada, acrescentando que “é difícil atrair mais pessoas a ingressar na profissão” porque os “cuidadores de crianças têm salários baixos”.

“Com vista a responder às expectativas e às exigências da sociedade em relação aos serviços das creches, o Governo deve criar o regime de acreditação dos cuidadores nas creches, que visa regulamentar as técnicas profissionais que estes trabalhadores precisam de dominar e aumentar a aceitabilidade das suas capacidades profissionais. Vai fazê-lo?”, questionou Ella Lei na interpelação enviada ao Executivo.

Na resposta à interpelação da deputada, Hon Wai frisou que o IAS tem assegurado cursos de formação sistemático com o objectivo de criar “oportunidades de aprendizagem para assistentes de educadores de infância e cuidadores de infância, de modo a aumentar-lhes a capacidade e o conhecimento profissional”. “Entre 2018 e 2020, um total de 254 assistentes de educadores de infância e cuidadores de infância concluíram a referida formação. A fim de melhorar o nível dos serviços prestados pelo pessoal das creches, o IAS está a organizar os exames de certificação que serão realizados, a título experimental, ainda este ano, acreditando que a realização desses exames aumentará o nível das qualificações profissionais. No futuro, de acordo com os resultados da realização dos referidos exames, o IAS irá proceder ao estudo sobre a proposta no âmbito do aumento de qualificações e qualidade profissional dos assistentes de educadores de infância e de cuidadores de infância”, garantiu o presidente do IAS.

A deputada Ella Lei mostrou-se também preocupada com o nível das remunerações dos profissionais do sector. “Existem ou não condições para aumentar remunerações e regalias dos cuidadores nas creches, por forma a atrair mais pessoas a ingressar na profissão e a estabilizar os recursos humanos do sector?”, questionou a deputada da FAOM.

Nesta matéria, Hon Wai considerou que os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos indicam uma estabilização nos recursos humanos do sector. “Com base nos dados sobre a procura e o nível salarial do terceiro trimestre de 2020 da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, a taxa de rotatividade de pessoal foi de 5,1% e a taxa de recrutamento de 6,3%, enquanto a média salarial do pessoal local das creches aumentou 2,4% em comparação com o mesmo período de 2019”, assinalou o presidente do IAS.

Já ao nível dos salários, Hon Wai apontou que os últimos dados indicavam um aumento nas remunerações dos cuidadores de crianças nas creches em 2020. “De acordo com os dados do IAS e em comparação com o período homólogo de 2019, a média aritmética dos salários dos cuidadores de infância foi de 14.396 patacas, um aumento de 3,1%, enquanto a mediana salarial foi de 14.080 patacas, um aumento de 2,77%, um indicador de que o salário dos cuidadores de infância é bastante competitivo”.

Hon Wai recordou ainda que o IAS começou a atribuir subsídios especiais aos equipamentos sociais que aderiram ao “Regime de Previdência Central não Obrigatório” desde 2018, com “o objectivo de melhorar os benefícios e a reforma dos trabalhadores de serviço social e manter a estabilidade dos recursos humanos dos equipamentos sociais, incluindo o dos cuidadores de infância”.