CPK estreia-se a vencer frente a ‘leões’ aguerridos

O Chao Pak Kei venceu ontem o Sporting de Macau, por 2-0, no jogo grande da primeira jornada da Liga de Elite. Os ‘leões’ mantiveram a incerteza do resultado até perto do final, mas os actuais campeões acabaram por levar os três pontos numa jornada marcada pela goleada do Benfica por 7-1 ao Hang Sai.

Pedro André Santos

O Chao Pak Kei, actual campeão da Liga de Elite, sentiu ontem algumas dificuldades para garantir os três pontos frente ao Sporting de Macau. Apesar de ter dominado grande parte da partida, os actuais campeões da Liga de Elite encontraram pela frente um Sporting bem organizado, que ainda conseguiu manter a incerteza do resultado até bem perto do final da partida.

Lam Ka Seng marcou para o CPK ainda na primeira parte, aos 27 minutos, mas foi preciso esperar pelos cinco minutos finais para a equipa conseguir alguma tranquilidade, com o golo de Ronald Cabrera, aos 85. Pelo meio, a formação orientada por Nuno Capela ainda causou alguns sobressaltos perto da baliza da Ho Man Fai, mas sem conseguir concretizar.

“Três pontos, num jogo complicado. O Sporting montou bem a estratégia, a fechar muito bem. Não foi um jogo bonito, visto de fora, mas é assim, temos que nos habituar que as equipas vão jogar contra nós assim”, começou por dizer Nicholas Torrão ao PONTO FINAL no final da partida. “Fala-se que o CPK tem uma equipa muito forte, temos que esperar que as equipas joguem contra nós fechadas, e nós temos que fazer o nosso trabalho de tentar procurar os espaços e chegar ao golo”, alertou o avançado que se estreou na equipa do CPK.

Questionado sobre a sensação de ter defrontado o Sporting de Macau, clube que representou na temporada passada, o avançado internacional por Macau disse que teve um sentimento “especial”, apesar de não ter conseguido marcar. “Queria fazer o golo mas não deu, acima de tudo a vitória é o mais importante, e desejo boa sorte ao Sporting para este ano”, concluiu.

Do lado dos ‘leões’, o guarda-redes Rui Oliveira mostrou-se satisfeito pela exibição, apesar da derrota. “Foi uma boa estreia, mostrámos que somos uma equipa organizada. Uma equipa unida, que deu tudo o que tinha. Tivemos também oportunidades, podíamos ter num lance ou noutro criado um dissabor e o jogo ter-se-ia tornado mais difícil para o CPK, mas não foi possível fazer mais. Temos ainda muito campeonato, os nossos objectivos estão intactos e vamos olhar para a frente de cabeça erguida”, disse ao PONTO FINAL.

Sobre o adversário, Rui Oliveira deixou elogios, considerando que são “uma grande equipa” e um “grande candidato a ganhar o campeonato”, lamentando alguma infelicidade em momentos cruciais da partida. “Tentaram todas as armas que tinham, mas nós estávamos bem organizados e conseguimos neutralizar ao máximo até onde nos foi possível. Acabámos por sofrer um golo na primeira parte num lance em que podíamos ter feito melhor, esse golo desequilibrou-nos um bocadinho, talvez. Tivemos a oportunidade, não conseguimos, e eles mataram o jogo”, concluiu o guardião leonino, referindo-se ao golo adversário no final da partida.

Em relação às restantes partidas, destaque para a goleada do Benfica de Macau frente ao Hang Sai, por 7-1, no jogo que ditou o arranque do campeonato. Casa de Portugal e Lun Lok empataram a duas bolas, no sábado, no mesmo dia em que o Ka I derrotou a Polícia, por 2-0. Ontem, a fechar a jornada, o Ching Fung sofreu para derrotar o Monte Carlo, por 1-0, tendo o golo sido obtido já depois dos 90 minutos.