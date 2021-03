Cooperação entre Macau e Guangdong leva RAEM a subsidiar 6.200 alunos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

No âmbito do Acordo-Quadro de Cooperação Guangdong-Macau, o Governo de Macau decidiu apoiar 6.200 alunos, residentes de Macau, que frequentam escolas da província de Guangdong. O Conselho Executivo aprovou a intenção do Governo.

Os montantes do subsídio de propinas, por aluno, são definidos de acordo com o valor das propinas, confirmado pelos Serviços de Administração de Educação do local onde os alunos se encontram a estudar; os limites máximos de subsídio mantêm-se nas 8.000 patacas para o ensino pré-escolar e nas 6.000 patacas para os restantes níveis de ensino.

Os montantes fixos do subsídio para aquisição de material escolar, por aluno, são de 1.150 patacas para o ensino pré-escolar, de 1.450 patacas para o ensino primário e de 1.700 patacas para os ensinos secundário geral e secundário complementar.

A candidatura deve ser apresentada na DSEDJ no período entre 26 de Abril e 7 de Maio de 2021, entidade que, por sua vez, pagará o subsídio a partir do mês de Outubro, numa única prestação e por transferência bancária, para uma conta bancária de Macau, pertencente a qualquer um dos pais, ao tutor ou ao aluno se este for maior de idade.

Só podem candidatar-se aos subsídios os alunos que, a 31 de Março de 2021, se encontrem efectivamente a frequentar os níveis de ensino pré-escolar, primário, secundário geral ou secundário complementar na província de Guangdong e que sejam titulares do bilhete de identidade de residente de Macau no dia do termo da candidatura. Além disso, os alunos candidatos ao subsídio de propinas não podem ser beneficiários dos subsídios de escolaridade gratuita ou de propinas, de Macau, no ano escolar de 2020/2021; e os alunos candidatos ao subsídio de aquisição de material escolar não podem ser beneficiários do subsídio para aquisição de manuais escolares, de Macau, no ano escolar de 2020/2021. O regulamento administrativo entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

O Conselho Executivo aprovou ainda a criação do Conselho dos Profissionais de Saúde, na sequência da entrada em vigor do regime que regula a qualificação e inscrição da classe.

Este conselho vai ser composto por 23 profissionais de saúde do público e privado. Os membros têm um mandato de três anos, que pode ser renovável.