Banca de Macau permanece “estável e resiliente”

A assunção é do presidente da Autoridade Monetária de Macau. Chan Sal San acredita que Macau deverá atingir um crescimento económico de “dois dígitos” este ano.

O sector da banca em Macau manteve-se robusto durante o ano passado apesar da desaceleração económica provocada pela pandemia de Covid-19, afirmou na passada sexta-feira o presidente da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), Chan Sau San, durante o almoço de Primavera organizado pela Associação de Bancos de Macau (ABM).

A AMCM revelou que o valor total dos activos entre os credores locais totalizou 2,22 biliões de patacas no final de 2020, tendo aumentado 10,2 por cento em relação ao ano anterior, enquanto os lucros operacionais do sector atingiram 17,1 mil milhões de patacas, representando um aumento deveras insignificante em relação às 17 mil milhões do final de 2019. “O índice de adequação de capital e a liquidez do sector bancário local permaneceram robustos, enquanto a força de trabalho continuou a crescer, apesar da alta na taxa de desemprego local”, observou Chan que, dessa forma, constata que “todos os dados económicos existentes enfatizam a resiliência e a base sólida da banca”.

Chan disse ainda que Macau deverá atingir um crescimento económico de “dois dígitos” este ano, depois de ter sofrido uma queda de 56,3 por cento no ano passado. “A AMCM trabalhará com os bancos para criar um ambiente melhor para o sector em termos de infraestrutura, quadro legal e cultivo de talentos”, perspectivou o futuro.

O presidente da AMCM não quis tecer quaisquer comentários sobre se Macau pode tornar-se uma das cidades para o teste piloto do yuan digital, a moeda digital apoiada pelas autoridades da China continental.

Anunciado em 2020, o yuan digital seria testado pela primeira vez em quatro grandes cidades chinesas: Shenzhen, Suzhou, Chengdu e Xiong’an, bem como nos locais dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim e na vizinha província de Hebei. O Governo Central sinalizou, ao mesmo tempo, as possibilidades de realização de testes na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Li Guang, presidente da ABM e director-geral do Banco da China em Macau, também destacou no almoço que o sector bancário manteve-se em boa forma durante o ano passado, apesar de ter sido “profundamente impactado” pela pandemia.

O responsável revelou ainda que o sector insistiu na integração na estratégia nacional de desenvolvimento, aprofundando a construção da plataforma de serviços financeiros entre a China e os países de língua portuguesa, bem como a aposta clara na região da Grande Baía, algo para continuar este ano, assegurou Li.

Simple Pay no trilho certo

À margem do almoço da ABM, a administradora da AMCM Henrietta Lau referiu que o sistema de pagamento Simple Pay, agregador de pagamentos electrónicos promovido pelo Governo, está a optimizar-se.

A primeira fase do processo foi lançada em Fevereiro e foi um sucesso, referiu a responsável, que acrescentou que “as opiniões recolhidas indicam que a verificação das contas passou a ser mais fácil depois da implementação do novo sistema”, mesmo que a nível experimental.

Na segunda fase, que está prevista ser lançada até ao final deste mês, os comerciantes receberão um código QR exclusivo e os clientes poderão fazer ‘scan’ do código e escolher o meio de pagamento digital que desejam para as transações.