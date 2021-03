Administração da TDM diz que não mudou política editorial e fala em “especulações e rumores”

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Após a notícia de que os jornalistas da TDM tinham sido chamados a uma reunião onde lhes terá sido dito que não deveriam divulgar informações ou opiniões contrárias às políticas do Governo Central, a administração da estação pública divulgou um comunicado em que diz não ter alterado a política editorial de informação.

André Vinagre

Num comunicado publicado na passada sexta-feira no site da TDM, a administração da estação pública reagiu às notícias de que terá sido pedido aos jornalistas que não divulgassem notícias ou opiniões contrárias às políticas do Governo Central. Na nota, a comissão executiva sublinha que “a TDM – Teledifusão de Macau, S.A. não alterou a sua actual política editorial de informação”.

A administração diz também que está “empenhada no cumprimento da responsabilidade social dos meios de comunicação, com a prestação do serviço público de radiodifusão, sob o princípio de amor à pátria e à RAEM, e a difusão de notícias de acordo com a verdade”. Além disso, a comissão liderada por Lorman Lo Song Man indicou ainda que, “em relação a especulações e rumores online, a TDM reserva o direito de exigir as devidas responsabilidades, de acordo com a lei”.

O PONTO FINAL noticiou, na passada quinta-feira, que os jornalistas da TDM foram chamados para uma reunião onde lhes terá sido pedido para promoverem o patriotismo e para não divulgarem informações ou opiniões contrárias às políticas do Governo Central. Além disso, na reunião da semana passada, foi sublinhado que a TDM é um órgão de divulgação de informação do Governo Central e da RAEM, e que a estação deve divulgar as políticas do Executivo local expressas nas Linhas de Acção Governativa (LAG).

O PONTO FINAL apurou também que a administração da estação terá igualmente avisado que quem desobedecer às normas apresentadas será alvo de despedimento com justa causa. As informações foram passadas aos trabalhadores dos canais portugueses da TDM através da direcção de informação do canal, que terá sublinhado que as indicações vieram da administração. Na altura, o PONTO FINAL tentou confirmar o conteúdo da reunião junto de Lorman Lo, presidente da comissão executiva da TDM, mas sem sucesso.

ASSOCIAÇÃO DE JORNALISTAS MANIFESTA “ENORME PREOCUPAÇÃO”

Também na sexta-feira, a Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) reagiu à notícia. No comunicado, a associação começa por manifestar “enorme preocupação pela gravidade das implicações de alguns aspectos referidos na mesma reunião no que diz respeito ao livre exercício do jornalismo e às condições dos jornalistas para exercerem a sua actividade com profissionalismo e dignidade”.

A AIPIM destaca a indicação dada na reunião para que os jornalistas da TDM não divulguem informação ou opiniões contrárias às políticas do Governo Central. A associação recorda que a lei de imprensa diz: “É livre a discussão e crítica, designadamente de doutrinas políticas, sociais e religiosas, das leis e dos actos dos órgãos de governo próprios do Território [Região] e da administração pública, bem como do comportamento dos seus agentes”. Além disso, este ponto “é particularmente preocupante na medida em que colide com o pluralismo informativo e a busca do contraditório”. “Acresce que gera um clima de incerteza e receio, o qual tem um impacto muito negativo no trabalho do jornalista”, lê-se ainda no comunicado.

A associação diz que é “injustificável e inaceitável” que tenha sido feita referência à eventualidade de o incumprimento destas normas poder resultar em despedimento com justa causa.

A AIPIM aproveita para elogiar o trabalho feito pelos jornalistas dos serviços informativos em português e inglês da TDM e expressa solidariedade com os profissionais da estação.

Por fim, a associação recorda que a liberdade de imprensa está consagrada na Lei Básica e que é uma componente de grande relevo na prática do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’. “A AIPIM realça as palavras do Chefe do Executivo de apoio à garantia da liberdade de imprensa reiteradas em encontros recentes com representantes de órgãos de comunicação social”, diz a associação.

SINDICATO DE JORNALISTAS DE PORTUGAL SOLIDÁRIO

O Sindicato dos Jornalistas de Portugal manifestou, também na sexta-feira, “enorme preocupação” e “solidariedade” com os jornalistas em língua portuguesa e inglesa da TDM, após as indicações apresentadas na reunião.

Numa nota enviada à agência Lusa, o Sindicato dos Jornalistas disse que “acompanha a ‘enorme preocupação’ manifestada pela AIPIM”, em relação às “novas orientações editoriais a serem implementadas nos serviços em português e inglês da Teledifusão de Macau (…), transmitidas aos jornalistas da TDM numa reunião que teve lugar no dia 10 de Março”.

Na nota enviada à Lusa, o Sindicato dos Jornalistas de Portugal alertou “para as implicações de tais orientações para o livre exercício do jornalismo em Macau, onde trabalha um número significativo de profissionais portugueses”.

De acordo com a nota, a presidente da direcção do sindicato, Sofia Branco, “já falou ao telefone com o presidente da AIPIM”, José Carlos Matias, “tendo este assegurado que existem canais de diálogo internos para tentar resolver a situação reportada”. O sindicato expressou igualmente “a sua solidariedade com os profissionais dos serviços em português e inglês da TDM”, através da AIPIM.

JORNALISTAS DE HONG KONG ALERTAM PARA RISCO DE AUTOCENSURA EM MACAU

O presidente da Associação de Jornalistas de Hong Kong também comentou o caso e alertou para o risco de autocensura na imprensa em Macau. Em declarações à agência Lusa, o responsável da associação de jornalistas da antiga colónia britânica, Chris Yeung, lamentou “o que parece ser mais uma tentativa de limitar a independência editorial em questões relacionadas com os interesses e as políticas da China”, considerando que o caso “agrava as preocupações em Macau, e não apenas em Hong Kong, sobre as políticas básicas do Governo Central em relação às duas RAE”.

Yeung alertou que a directiva “corre o risco de ser interpretada arbitrariamente para cobrir tudo aquilo com que o Governo se sinta insatisfeito em relação ao que os meios de comunicação social noticiam”. “O efeito imediato será a pressão sobre os profissionais de comunicação social”, acrescentou, alertando que esta “poderá levar à autocensura”.