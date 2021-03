Quando o Japão foi sacudido por um triplo desastre

Sismo, tsunami e acidente nuclear. A tríplice de tragédias atingiu o Japão há uma década, quando um sismo de magnitude de 9 na escala de Richter criou um tsunami que devastou a costa Nordeste do país e que provocou um acidente na central nuclear de Fukushima. Fez ontem dez anos que o Japão chorou cerca de 18.500 mortes.

André Vinagre

O Japão assinalou ontem o décimo aniversário da tripla catástrofe de 11 de Março de 2011. Sismo, tsunami e acidente nuclear traumatizaram todo o país. O tsunami, que varreu a costa do Nordeste japonês pouco depois do sismo de magnitude 9 na escala de Richter, fez com que o número de mortos e desaparecidos chegasse aos 18.500.

As ondas invadiram também a central de Fukushima Daiichi, onde os núcleos de três dos seis reactores entraram em fusão e deixaram inabitáveis várias cidades durante anos devido às radiações. Dezenas de milhares de residentes foram obrigados a sair das suas casas, depois de criada uma zona de exclusão. Este foi o pior acidente nuclear desde Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Para assinalar os dez anos da tragédia, realizaram-se cerimónias privadas e públicas quer na província de Fukushima, quer no resto do Japão.

NO TERRENO

Patrícia Neves foi para a província de Fukushima um dia depois do tsunami. Quando aterra no Japão, a história muda e a então jornalista da Agência Lusa vê-se a cobrir a crise nuclear que daí resultou. “Fui enviada pela Agência Lusa para fazer a cobertura do tsunami e entretanto vi-me no meio de uma crise nuclear”, conta ao PONTO FINAL.

As explosões que vinham da central de Fukushima Daiichi davam sinal de que o sismo e o tsunami não eram os únicos problemas dos nipónicos. “Quando estava a atravessar de carro ocorreu uma das explosões e as autoridades começaram a alertar as pessoas para, no caso de chover ou nevar, se manterem em casa e para se deslocarem para norte e procurarem refúgio”, recorda Patrícia Neves. “As pessoas estavam muito assustadas”, acrescenta.

Um ano depois, Patrícia Neves voltou ao Japão. Desta vez para uma investigação independente que foi feita ao longo de um ano. “Eu fiquei bastante sensibilizada, interessada e curiosa para tentar perceber melhor porque é que o Japão, que é um país altamente sísmico, decidiu apostar na energia nuclear”, aponta.

A jornalista diz que, na altura, os japoneses estavam desconfiados dos jornalistas que muitas vezes abordavam o desastre com uma agenda relacionada com as políticas nucleares. Mas “quando eu dizia que era portuguesa, eles falavam mais abertamente porque Portugal não tem interesses nesse campo da energia nuclear”.

Essa viagem do Norte ao Sul do Japão resultou num livro e num documentário: “Império Nuclear – A Era Pós-Fukushima”. Além disso, em 2014, foi também organizada uma exposição fotográfica na Livraria Portuguesa com imagens captadas em 2012, ao longo da investigação. “Império Nuclear – A Era Pós-Fukushima” é um livro sobre “as consequências da arrogância do poder político e económico” que, lê-se na capa do livro, “foram incalculáveis”.

Já terá, uma década depois, o Japão ultrapassado a tragédia? “Não, de todo. O Japão não ultrapassou nem o mundo ultrapassou”, responde, explicando: “Esta situação deixou marcas no que diz respeito a decisões relativas ao investimento ou não em energia nuclear”, acrescenta.

Na opinião de Patrícia Neves, a situação “deixou marcas no que diz respeito a decisões relativas ao investimento ou não em energia nuclear”. Isto porque a sociedade nipónica “tem um dilema de uma população que está maioritariamente contra a continuação do investimento na energia nuclear e as suas obrigações ambientais”. Segundo a jornalista, há especialistas que dizem que é muito difícil o Japão cumprir as suas responsabilidades sem recurso a energia nuclear. Como resultado directo da tragédia de há dez anos, o número de centrais nucleares no país caiu a pique, de 54 centrais em 2011 para quatro em 2021.