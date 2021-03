Novo Macau reúne-se com polícia por causa da Lei de Protecção Animal

FOTOGRAFIA: NOVO MACAU

O novo legislador da Associação de Macau e os grupos de protecção animal reuniram-se com o Corpo de Polícia de Segurança Pública para aumentar o profissionalismo e a eficácia da aplicação da lei de protecção animal.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Nos últimos meses, vários casos de mortes de animais, em especial de gatos encontrados mortos em circunstâncias misteriosas, têm assombrado a sociedade local. Diversas organizações de protecção animal do território têm demonstrado a sua preocupação com o sucedido.

O deputado Sulu Sou e restante Associação Novo Macau reiteraram, publicamente, preocupação e reuniram-se esta semana com o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) para conversar um pouco sobre a Lei de Protecção Animal em vigor há quatro anos e meio no território, revelou comunicado, enviado ontem, à nossa redacção.

“A ‘Lei de Proteção Animal’ está em vigor há quatro anos e meio, e as pessoas questionam fortemente que os casos de tratamento cruel de animais muitas vezes ficam sem solução”, começa por dizer a Novo Macau, acrescentando que “as autoridades têm sido criticadas pela falta de profissionalismo e eficácia da aplicação da lei”.

Nesse sentido, o pedido de reunião com o CPSP faz todo o sentido. O deputado Sulu Sou e Rocky Chan, chefe do gabinete do deputado e também membro da associação pró-democracia, disseram que embora a Lei de Protecção Animal criminalize o tratamento cruel de animais pela primeira vez, muitos casos envolvendo suspeita de envenenamento, atropelamento, abate e queda de animais muitas vezes ficam sem solução. “Entre eles está a descoberta de gatos decapitados na Travessa dos Poços no ano passado. O caso foi transferido para o Ministério Público após busca e investigação policial”, relembra a Novo Macau que, no entanto, constata que “não foi possível saber a identidade e o paradeiro do autor do crime e o processo acabou arquivado. Recentemente, as investigações sobre a descoberta de cadáveres de gatos nos Jardins do Oceano, na Taipa, e no Iao Hon estão estagnadas.

Desde que a lei entrou em vigor, sugere a Novo Macau, “o número de processos e condenações bem-sucedidos é muito diferente da situação real encontrada por grupos de protecção animal e voluntários na linha de frente”. A associação pró-democracia pediu ao CPSP para continuar a melhorar as formas de aplicação da lei, bem como fortalecer os mecanismos de colaboração interdepartamental com o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM).

Cidadãos estão a preocupar-se mais, defende CPSP

As autoridades responderam à iniciativa da Novo Macau, justificando que a Lei de Proteção Animal “é um passo a passo”. O CPSP acredita que a consciência dos cidadãos para a protecção dos animais está a aumentar.

A polícia revelou à associação de cariz político que, “a fim de fortalecer o acúmulo de experiência na aplicação da lei, cada investigação de um caso relacionado com protecção animal será entregue a uma das várias equipas de investigação”. “Além do treino geral da academia de polícia, várias esquadras dão instruções ao seu corpo policial sobre novas leis e preocupações do público.

O CPSP confirmou que, desde Janeiro deste ano, já receberam um total de 32 casos de descoberta de cadáveres de animais. Em todos eles, assumem, foram abertos os autos dos processos para os casos nos Jardins do Oceano e no bairro do Iao Hon, na zona norte da península de Macau. “Embora cada caso dependa de factores objectivos, como a integridade das evidências no local, a polícia ainda fará todos os esforços para investigar e acompanhar”, prometeu o CPSP, que ainda adiantou que vai estreitar a cooperação com o IAM em publicidade e promoção dos direitos e protecção dos animais.