Museu do Grande Prémio de Macau abre este mês, às pinguinhas

FOTOGRAFIA: DST

Ainda que de forma condicionada, o museu dedicado ao Grande Prémio de Macau tem data marcada para reabertura muito em breve, apenas para convidados. Em Abril, abre ao público, mas mediante marcação prévia. A obra custou 479 milhões de patacas e tem certificação internacional.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O renovado Museu do Grande Prémio de Macau abrirá portas, ainda que de forma condicionada, este mês. A novidade foi ontem revelada, em comunicado, pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), responsável pela infraestrutura, que revelou estarem concluídas as obras de remodelação e expansão que o espaço foi alvo.

Numa primeira fase, refere a DST, “serão sucessivamente convidadas individualidades e organizações de diferentes sectores para visitas de familiarização, a fim de ouvir opiniões para aperfeiçoar o ambiente e a qualidade de serviços do museu”. E, depois, só em Abril o museu começará também a abrir ao público, mediante sistema de marcação prévia, a fim de recolher opiniões dos residentes e visitantes, em preparação para a abertura oficial ao público.

O orçamento total do projecto de renovação do museu foi de aproximadamente 479 milhões de patacas. A obra abarca a expansão das várias instalações e equipamentos no interior do museu, incluindo instalações sem barreiras, jogos interactivos, equipamentos audiovisuais, sistemas de tecnologia de informação, carros de corrida e objectos relacionados para exposição. Uma das grandes novidades deste renovado museu prende-se com as figuras de cera de pilotos.

Melhorar a experiência

Outrora um espaço mais exíguo, o edifício remodelado pretende agora ser uma referência na RAEM. O espaço distribuir-se-á por quatro pisos num total de 16 mil metros quadrados, o que significa um aumento de seis vezes mais em relação ao antigo museu.

No rés-do-chão, estará instalada uma zona dedicada ao piloto vencedor da primeira edição do evento, um modelo do Circuito da Guia com tecnologia de projecção vídeo mapping a 3D, entre outras instalações. No primeiro piso, estão em destaque os primeiros tempos das corridas de Fórmula 3 do Grande Prémio de Macau. As motas têm destaque no segundo andar, onde se pode ver em exposição um modelo de uma mota desmontada, bem como experienciar uma corrida em realidade virtual. Na cave o destaque vai na sua totalidade para as corridas locais: Taça GT Macau e a Corrida da Guia Macau.

Excepto alguns simuladores de corridas de carros e as figuras em cera de pilotos a aguardarem pela normalização dos movimentos transfronteiriços, os preparativos para a maior parte das instalações do museu já estão concluídos, garantiu a DST na mesma nota.

Museu inclusivo e amigo do ambiente com carimbo internacional

As obras de remodelação do museu obtiveram a Certificação de Ouro para novas construções (na categoria de design e construção) da Leadership in Energy and Environmental Design, uma certificação não-governamental dos Estados Unidos da América, revelou a DST.

Desde o primeiro momento que as autoridades locais fixaram critérios para um desenvolvimento sustentável, exigindo ao empreiteiro, durante a execução das obras, que efectuasse uma boa gestão da qualidade do ar no local da obra e dos resíduos de construção. Ao mesmo tempo, revela a DST, “foi instalado um sistema de geração de energia solar na estrutura do edifício, e foram colocados, no terraço do museu, 446 painéis solar para recolha de energia, que depois será transformada em energia eléctrica para parte dos sistemas de ar condicionado e de aquecimento de água, a fim de promover o aproveitamento de recursos energéticos”.

A renovação do espaço teve em atenção, assegura a DST, a criação dum ambiente inclusivo para indivíduos com deficiências, “promovendo assim uma visita sem barreiras”. “Além de contar com elevadores, plataformas elevatórias e casas de banho sem barreiras com acessibilidade, inclui ainda faixas de alerta táctil e planta táctil do museu em todos os pisos”, pode ler-se no comunicado.

As informações sobre o sistema de marcação prévia para o público serão divulgadas posteriormente, convidando-se o público a acompanhar as informações mais recentes da DST.