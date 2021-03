Livro escalpeliza a concessão de crédito para jogo

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Com uma plateia cheia de gente do Direito, o livro “Regime Jurídico da Concessão de Crédito para Jogo ou para Aposta em Casino – Anotado e Comentado” foi apresentado ontem, ao final da tarde, na Livraria Portuguesa. Coube ao presidente da Associação de Advogados de Macau, Jorge Neto Valente, a apresentação da obra e dos autores Hugo Luz dos Santos e José Miguel Figueiredo, que esteve no evento de forma virtual desde Portugal. O artista plástico russo Konstantin Bessmertny, baseado em Macau há vários anos, também marcou presença na apresentação, uma vez que é o autor da imagem que figura na capa da obra. O livro, que tem a chancela da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa e segue a estrutura tradicional na literatura jurídica, explica em detalhe o diploma e dá sugestões de melhoria de redacção. “É uma obra essencial e obrigatória”, defendeu Neto Valente durante a apresentação.