‘Leões’ testam favoritismo do Chao Pak Kei no arranque da Liga de Elite

A Liga de Elite está de regresso e logo com um desafio interessante de seguir entre o campeão em título Chao Pak Kei e o Sporting de Macau, agendado para domingo. O arranque da competição está marcado para hoje, no Estádio da Taipa, numa partida disputada entre o Benfica de Macau e o Hang Sai.

Benfica de Macau e Hang Sai dão hoje o pontapé de saída em mais uma edição da Liga de Elite, mas o jogo grande da jornada está agendado para domingo, com o campeão Chao Pak Kei (CPK) a defrontar o Sporting de Macau.

Os actuais campeões reforçaram-se em força para defender o título, com destaque para a contratação de Nicholas Torrão, avançado português que na última temporada representou precisamente os ‘leões’ do território, fazendo ainda regressar Bruno Figueiredo e Ismael Ortega.

“Temos expectativas de fazer um bom jogo, sabendo que o primeiro jogo é sempre difícil, há aquela ansiedade normal e de voltar a jogar depois de vários meses”, começou por dizer Diego Patriota, uma das principais figuras do CPK, ao PONTO FINAL. “O Sporting vem-se remodelando depois de várias saídas e a gente espera fazer um bom jogo e começar forte. Perderam alguns jogadores, inclusive o Niki, que era o grande nome da equipa no ano passado”, acrescentou o médio brasileiro, referindo ainda que o clube investiu na equipa para voltar a ser campeão.

Em relação aos principais rivais na luta pelo título, Diego Patriota referiu que o Benfica de Macau “é sempre forte”, apesar das várias mudanças efectuadas para este ano, incluindo na equipa técnica, com a entrada de João Pegado para o lugar de Cuco. Para além das ‘águias’, Diego Patriota coloca o Ching Fung como outro dos possíveis candidatos.

Do lado do Sporting de Macau, o treinador Nuno Capela espera um jogo “muito complicado” frente aquele que é, no seu entender, o favorito a vencer o campeonato. O técnico dos ‘leões’ espera, porém, fazer “um bom campeonato, com um futebol atractivo, competitivo, de ataque e com golos” para tentar colocar a equipa nas primeiras cinco posições da tabela.

“O Sporting mantém a base de jogadores da época anterior. São jogadores de muita qualidade e experiência, casos dos defesas Ronald Leung, Billy, Roy Fong ou Jack. No meio campo, Bruno Leite, Carr e Paulo Correia também continuam, e no ataque permaneceram os dois goleadores, Hugo Almeida e Flecha, ainda a recuperar de lesão”, disse Capela. Sobre reforços, destaque para as entradas de Fati (CDF Benfica), Pak Chun (CPK) e Kyle Kern (Tim Iec), aos quais se juntam também alguns jogadores da Academia, proporcionando “um misto de jogadores experientes e jovens” que vão tentar realizar “um campeonato positivo”.

O desafio entre o Sporting de Macau e o Chao Pak Kei está agendado para domingo, às 19h00, no Estádio da Taipa. No mesmo palco, hoje, às 21h00, Benfica de Macau e Hang Sai vão dar o pontapé de saída. Amanhã, mais duas partidas: Ka I defronta a Polícia (19h00) e Lun Lok joga contra a Casa de Portugal (21h00). Ching Fung e Monte Carlo encerram a jornada no domingo, às 21h00.