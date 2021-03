Governo de Macau manifesta apoio à resolução da APN sobre reforma eleitoral em Hong Kong

Fotografia: EPA/ROMAN PILIPEY

A Assembleia Popular Nacional (APN) aprovou ontem uma resolução que visa colocar mais “patriotas” no Conselho Legislativo de Hong Kong. Num comunicado divulgado na tarde de ontem, o Governo de Macau diz que “defende e apoia firmemente” a decisão.

André Vinagre*

Foi aprovado ontem em Pequim um projecto de decisão da Assembleia Nacional Popular (APN) que tem como objectivo colocar mais “patriotas” no Conselho Legislativo (LegCo) de Hong Kong. Após a decisão, o Governo de Macau disse que “defende e apoia firmemente” a decisão do Governo Central.

“O regime eleitoral é parte integrante e importante do sistema político. E o aperfeiçoamento dos sistemas eleitorais das Regiões Administrativas Especiais (RAE) é efectuado com base na Constituição da República Popular da China, sendo muito significativo para o Governo Central exercer de forma eficaz o poder pleno da governação”, lê-se no comunicado do Executivo de Macau.

Segundo as autoridades de Macau, a APN decidiu-se pela alteração ao sistema eleitoral da RAEHK para “defender a soberania, segurança e interesses de desenvolvimento do país, persistindo convictamente no aperfeiçoamento do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”.

O Governo de Macau sublinha que a região já concretiza os princípios ‘Um País, Dois Sistemas’, ‘Macau governado pelas suas gentes’ e ‘Macau governado por patriotas’. “Ao mesmo tempo, tem-se conjugado a persistência do princípio de ‘um país’ em respeito pelas diferenças dos ‘dois sistemas’”, ressalva o comunicado.

“Assim, vem-se defendendo, de forma resoluta, a ordem constitucional da RAEM, em conformidade com o estabelecido pela Constituição e pela Lei Básica, abrindo-se caminho a uma implementação bem-sucedida do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com características próprias de Macau”, acrescenta o comunicado.

O Executivo local diz que, no futuro, vai “unir os diversos sectores da sociedade, continuar a promover a boa tradição do amor à pátria e a Macau, defender firmemente a soberania nacional, bem como a segurança do país e seus interesses de desenvolvimento, e manter a prosperidade e estabilidade de Macau a longo prazo”. Por outro lado, “persistirá e aperfeiçoará constantemente o regime do princípio de ‘Um País, Dois Sistemas’, escrevendo um novo capítulo na implementação com sucesso desse conceito, com características de Macau”.

O Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da RPC em Macau também reagiu à aprovação da alteração eleitoral em Hong Kong para dizer que a decisão “é compreendida e apoiada pela comunidade internacional”. “É de grande e abrangente importância defender e melhorar o sistema ‘Um País, Dois Sistemas’ e garantir a estabilidade de longo prazo de Hong Kong”, lê-se no comunicado divulgado no site do organismo.

O Comissariado diz que “as decisões relevantes adoptadas pela APN reflectem a firme vontade de todos os chineses, incluindo os compatriotas de Hong Kong e Macau, em salvaguardar a soberania nacional, a segurança e os interesses do desenvolvimento”.

O órgão de Pequim indica que “todos os sectores da sociedade apoiam activamente os ‘patriotas a governar Macau’”. E conclui: “Acreditamos firmemente que Macau continuará a implementar a política ‘Um País, Dois Sistemas’ de uma forma abrangente e precisa, salvaguardando resolutamente os interesses nacionais e a segurança e estabilidade da RAEM, sendo altamente vigilante e opondo-se firmemente à intervenção de forças externas”.

REFORÇO DO CONTROLO SOBRE OS DEPUTADOS DE HONG KONG

O órgão máximo legislativo da China aprovou ontem a proposta de reforma eleitoral em Hong Kong, para reforçar a presença de Pequim na RAEHK. Com 2.895 votos a favor, nenhum contra e uma abstenção, a APN aprovou a legislação que dá ao comité pró-Pequim em Hong Kong o poder de indicar mais deputados no território, reduzindo o número de representantes eleitos pelos residentes.

Os detalhes da proposta, aprovada na sessão de encerramento da reunião anual da APN, ainda não foram anunciados, mas a imprensa de Hong Kong noticiou que o comité pode escolher um terço dos deputados. A versão definitiva do texto será redigida por uma comissão da APN e ratificada posteriormente pelo Comité Permanente do órgão legislativo.

O Governo chinês rejeitou as críticas internacionais de que está a minar a autonomia de Hong Kong, prometida até 2047. Por outro lado, Pequim disse que as mudanças são necessárias para proteger a estabilidade do território, abalado em 2019 pela pior crise política desde a transferência de soberania.

O órgão máximo legislativo da China aprovou também ontem o novo plano quinquenal (ver página 7), que determina as directrizes políticas e económicas para os próximos cinco anos, focando-se desta vez no desenvolvimento das indústrias de alto valor agregado. O documento visa a autonomia da tecnologia doméstica, para evitar que mudanças geopolíticas afectem as cadeias de abastecimento, numa altura em que enfrenta uma prolongada guerra comercial e tecnológica contra os Estados Unidos.

O documento determina como áreas chave para o desenvolvimento do país a robótica, veículos eléctricos, equipamento médico, máquinas agrícolas, construção naval, o sistema de navegação global por satélite Beidou ou terras raras – matérias-primas essenciais para o fabrico de telemóveis, computadores e baterias eléctricas.

* com agências