Embaixador de Portugal assinala importância da China na recuperação mundial da economia após pandemia

Em entrevista à agência Xinhua, o Embaixador de Portugal na China, José Augusto Duarte, considerou que a erradicação da pobreza extrema foi uma das “grandes vitórias” alcançadas pela China no seu processo de reforma e abertura. Na opinião do representante do Estado Português em Pequim, o desenvolvimento e prosperidade do povo chinês é um bom sinal para o mundo e defendeu uma posição de maior destaque da China na recuperação da economia mundial pós-Covid-19.

O Embaixador de Portugal na China, José Augusto Duarte, acredita que a China irá desempenhar um papel de grande destaque na recuperação da economia mundial após a pandemia provocada pela Covid-19, e assegurou que Pequim terá um aliado em Portugal para enfrentar esse desafio através do fortalecimento da cooperação económica entre as duas nações.

Em entrevista à Xinhua, José Augusto Duarte considerou que o sucesso da erradicação da pobreza extrema na China foi uma das grandes vitórias alcançadas por Pequim ao longo do processo de reforma e abertura dos últimos 40 anos. “Eu acho que é uma das grandes vitórias que a China alcançou ao longo dos últimos 40 anos desde que começou o processo de reforma e abertura na República Popular da China. É uma conquista social e económica que orgulha a China e que orgulha todos os que acreditam no desenvolvimento da espécie humana. O desenvolvimento e a prosperidade desta população é bom para a China, mas é bom para o mundo. É bom para o mundo que tenhamos cada vez mais chineses com bom nível de vida, que não sejam pobres, que tenham educação, que tenham saúde, e que possam consumir. Porque isto também tem um efeito na própria economia global. Portanto, também neste ponto de vista o mundo beneficia com o desenvolvimento social que a China pode ter ao tirar muitas pessoas da pobreza extrema”, disse o Embaixador de Portugal na China.

No entender de José Augusto Duarte, a China pode desempenhar um papel importante na recuperação da economia mundial pós-Covid-19 uma vez que a sua economia não foi tão afectada pela pandemia em 2020 em comparação com outras nações. “A China, sendo o país com a maior população do mundo e tendo felizmente escapado, por enquanto, aos efeitos mais negativos da pandemia da Covid-19, tem a sua economia a crescer. Boa parte do mundo não está assim e temos tido uma crise económica muito séria advinda da pandemia. A China tem um papel da maior importância neste momento porque tanto pode dar o exemplo de abertura e interacção com outros países, ajudando e contribuindo para a retoma da economia mundial, como pode também se tornar mais proteccionista. Como se pode tornar mais complicado o acesso ao mercado chinês. Aquilo que for o exemplo dado pela China, será seguido de alguma forma por grande parte dos países no mundo, mas eu acho que está aqui uma oportunidade óptima para que a China tenha efectivamente um grande contributo para uma vez que conseguiu controlar felizmente a situação pandémica dentro do seu território, dar um grande contributo para que a economia mundial recupere mais depressa. O papel da China é da maior importância na ajuda da recuperação mundial da economia pós-Covid-19”, disse José Augusto Duarte, acrescentando que há muitas áreas de cooperação económica entre Portugal e a China e que os dois países poderiam e deveriam “trabalhar nesse sentido”.