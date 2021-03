“Consumidores querem salmão da Nova Zelândia ou carne brasileira, não importa como cá chegou”

Apesar do impacto negativo da pandemia no negócio, Alyson Lundstrom mantém-se optimista quanto a uma mudança gradual dos hábitos alimentares, deixando ainda algumas criticas à elevada dependência da cadeia alimentar de Macau em relação ao exterior. Na opinião da bióloga e co-fundadora da Blissful Carrot, “os dias de luxo acabaram” com a pandemia da Covid-19 e alertou para a necessidade de uma maior produção de alimentos locais para atenuar a elevada dependência dos fornecedores de Hong Kong e do interior da China.

Entrevista: Eduardo Santiago

Fotografias: Gonçalo Lobo Pinheiro

A viver em Macau desde 2011, Alyson Lundstrom tornou-se totalmente vegetariana após assistir ao esfolamento de rãs numa visita ao Mercado Vermelho. Depois de trabalhar vários anos na área da conservação e protecção de espécies marinhas em vias de extinção, a bióloga marinha norte-americana estabeleceu-se em Macau há uma década com o marido. Preocupada com as deficiências na cadeia de fornecimento de alimentos biológicos locais, Alyson Lundstrom ajudou uma amiga na abertura de uma cantina vegetariana em 2014, totalmente dedicada à venda de produtos alimentares vegetarianos. Depois de construir uma base sólida de clientes nos últimos anos, a Blissful Carrot tornou-se ainda na rampa de lançamento da Blissful Bombooch Kombucha, um chá fermentado que no mês passado chamou a atenção do maior produtor internacional desta bebida com raízes na Manchúria.

Os micróbios são uma espécie de ingrediente secreto para uma comida mais saborosa?

Sempre. É algo que já vem de há muito. É um género de regresso do son-mat coreano, ou ‘gosto de mão’, que é a ideia de que os alimentos sabem melhor e podem ter um sabor diferente a nível regional e de pessoa para pessoa devido aos micróbios de quem faz a comida. E é por isso que sinto que as coisas feitas à mão sabem melhor. Os micróbios são uma grande parte disso. Há também o designado consórcio microbiano, que se ouve falar na indústria do vinho, e que significa, por exemplo, que uma uva de vinho cultivada nesta região irá ter um sabor totalmente diferente noutra região por causa dos micróbios no solo. É literalmente o ar e os micróbios do solo e da região que afectam o bago da uva. E o mesmo se passa com a comida. A comida em Macau não vai ter o mesmo sabor em qualquer parte do mundo devido a estes factores.

Numa cidade onde a maioria dos restaurantes tem menus dominados por vários tipos de carne, qual foi o seu maior desafio enquanto vegetariana?

Por acaso tornei-me totalmente vegetariana quando vim viver para Macau e foi uma decisão tomada em conformidade com a minha actividade de protecção e preservação de espécies animais ameaçadas e pelo desejo de ser uma cidadã responsável na conservação do planeta. Fazemos três refeições por dia e trata-se de uma escolha que fazemos, três vezes por dia, sobre que tipo de mundo queremos na sua essência. Quando cheguei a Macau tive algumas dificuldades para perceber o que tinha à disposição porque não conseguia ler os rótulos das embalagens para perceber a origem dos alimentos, e isso significava que não conseguia fazer escolhas de forma consciente. Outro desafio enquanto vegetariana foi o facto de estar habituada a comida perecível, algo que em Macau significa produtos com preços mais altos devido aos custos de importação e refrigeração.

Isso levou-a a questionar a qualidade dos produtos que comprava?

Muitos dos produtos disponíveis são produzidos em explorações agrícolas que estão a tentar alimentar 1,6 mil milhões de pessoas e que, por vezes, podem não utilizar as melhores práticas de cultivo e transporte até chegar ao consumidor final. Enquanto consumidores de alimentos é importante exigir transparência e detalhes sobre a origem do que comemos. Na verdade, nos primeiro tempos fui muitas vezes a Hong Kong para comprar produtos biológicos produzidos em quintas locais. Recordo-me que nos primeiros anos, eu e uma amiga enchíamos malas de vegetais, couves e frutas para alimentarmos as nossas famílias da forma como pretendíamos, mas não deveria ser assim

Acha que há uma ilusão generalizada em Macau que os supermercados podem fornecer todos os produtos, e que as pessoas aceitam simplesmente o que lhes é dados sem se preocuparem com a qualidade do que comem?

Sim, alterar a cadeia alimentar é algo que considero bastante importante e é igualmente o ADN do nosso negócio, mas requer modificar os hábitos alimentares das pessoas. Nós temos de educar as pessoas a valorizar esta questão, se assim não for e a população não exigir esse conhecimento, os vendedores não se vão importar com o que se fornece ao consumidor pois venderão na mesma o produto. Eu penso que a resposta aqui será informar os consumidores, para que saibam o que pedir e o que efectivamente necessitam, em vez de apenas comprar e comer. Há muito pouca oferta ou Macau não providencia os meios necessários para a população fazer boas escolhas alimentares, existem poucos vendedores ou não há grande diversidade de mercearias. É possível que as fontes de fornecimento sejam apenas provenientes de dois ou três locais.

Macau é um local pequeno que, para além do contexto epidémico, está dependente da importação de produtos alimentares vindos do exterior pois a produção local é reduzida. Acha que os residentes locais têm feito algo para mudar esta dependência?

Não, há a ilusão de que Macau dispõe de tudo o que queremos, no momento em que o queremos, isso é ilusório. Aqui estamos muito limitados quanto à nossa alimentação, o que se verificou com a passagem do Tufão Hato e a consequente corrida aos supermercados, os barcos deixaram de atracar aqui e o abastecimento escasseou, penso que isso impulsionou as pessoas a quererem tomar mais controlo sobre o que consomem. Aí notou-se um grande interesse pela população em criar a sua própria comida, e nessa altura formei parceria com os Mighty Greens. Mostrávamos às pessoas como desenvolver o seu próprio alimento e o nosso negócio de fermentação, de preservação e workshops, em que podem entrar na loja e assumir um pouco o controlo. No entanto, é um facto que aqui não estamos seguros quanto ao fornecimento alimentar, não existe produção local nem alimento suficiente para todos.

A Blissful Carrot segue a filosofia do ‘alimento para o pensamento’?

Sim, fornecer alimento para o pensamento e o conceito de ‘faz o que podes com o que tens’, ‘age já, faz algo’, estes foram os nossos pontos de partida. De começar por qualquer lado, pequeno, fazendo o que se pode, e imediatamente apercebemo-nos de que andávamos a importar os nossos ingredientes, especialmente coisas que realmente precisávamos, e foi transparente o desejo de um negócio justo e orgânico. Estávamos felizes com o nosso empenho em ter feito chegar os alimentos até nós, mas não nos contentámos com o custo da aquisição dos mesmos, então decidimos fazer algo diferente. Começámos a fazer molhos caseiros, os nossos temperos e iogurtes, sour crops, cenoura com bacon e kombucha, queríamos ser o exemplo de que é possível. E é realmente possível, e somos uma pequena loja, mas esforçamo-nos em produzir bastante do que usamos aqui, e também em trazer o máximo de produtos orgânicos possíveis para a loja, o que é difícil. Penso que isso trouxe pessoas à Carrot, uma vez que sabem que aqui nos importamos com a qualidade da comida, sendo um assunto muito debatido aqui. Por exemplo, se não encontrarmos pêra-abacate, dizemos que hoje não há pêra-abacate, não vamos tentar importar de algum sítio ou ir contra o abastecimento sazonal, pelo contrário, favorecemos a alimentação baseada nas estações e procedemos de acordo com o que provoca menos impacto no solo, ser socialmente responsável faz parte do nosso negócio.

Na Medicina Tradicional Chinesa há o conceito de que a alimentação deve ser feita em harmonia com a natureza, ou seja, comer apenas o que a natureza nos dá em determinada estação do ano. Este tipo de controlo da natureza está também a contribuir para o desgaste do planeta?

Sim, porque ao forçar o cultivo de alimentos fora de estação vamos sugar os nutrientes para fora do solo durante todo o ano. Não é sustentável dessa forma e a comida que vamos receber quando chega ao prato não vem com todo o seu potencial. Alguém tem comido um morango muito bom ultimamente? Provavelmente não. Não está na estação do ano, e os que se podem obter não sabem a nada. E é a mesma coisa com muitas frutas, porque estão a forçar o seu cultivo ou a tentar amadurecer e transportar os produtos para satisfazer a procura. Não é natural. E quando se vê um monte de bananas verdes na loja à venda ainda não estão cheias de nutrientes, ainda nem sequer chegaram ao ponto em que podem ter isso. Então, o que é que estamos a fazer? Não estamos a comer alimentos com o seu valor máximo nutricional.

O tipo de alimentação das pessoas também pode contribuir para o surgimento de doenças. As novas doenças podem estar relacionadas com os novos padrões de alimentação do ser humano?

Pode haver uma relação. Basicamente, houve uma mudança nos tipos de alimentos que ingerimos nos últimos anos. Apesar de haver mais variedade de escolha, a tendência generalizada pende para uma dieta pesada de carne e essa carne irá ter, quer se goste ou não, quer se queira ou não reconhecer, muitas hormonas. Terão de fazer algumas coisas à carne para que ela fique apetitosa e rosada na prateleira dos supermercados. Os consumidores nem sequer pensam nisso, pois não querem saber. Já os vegetais e frutas e outros alimentos com o carimbo de verduras terão de crescer mais e usar sementes específicas que darão maiores rendimentos aos produtores, mas que provavelmente têm menos nutrição e sim, estou a falar das sementes geneticamente modificadas e dos pesticidas. Penso que há provavelmente alguns intervenientes do sistema alimentar que não querem que se saiba sobre o impacto destas acções e que trabalham para afastar a eventual relação deste tipo de produtos com casos de cancro, pois há muito dinheiro por detrás do sistema alimentar.

Antes de vir para Macau trabalhou na protecção de espécies animais ameaçadas enquanto bióloga marinha. A alimentação é um dos principais factores de risco para espécies ameaçadas?

Eu diria antes que são as pessoas. As pessoas são geralmente o problema (risos).

Actualmente, a humanidade enfrenta a primeira pandemia na era da globalização. O surgimento de um novo tipo de coronavírus afectou não só a economia mundial, como pode ter dado um alerta sobre a importância dos hábitos alimentares nas questões de saúde pública. A espécie humana pode estar em risco de extinção devido a hábitos alimentares?

O que posso dizer é que nos últimos anos todos nós ficámos interessados em conseguir as coisas de uma forma mais fácil e conveniente. As pessoas querem a comida depressa e à porta de casa, independentemente da estação do ano. Os consumidores de Macau querem salmão da Nova Zelândia ou carne brasileira, não importa como cá chegou. Importam-se apenas com a conveniência, e a primeira coisa a fazer nesta pandemia é perceber que os dias de luxo acabaram, não funcionaram para este mundo e só vão continuar a desequilibrar tudo se continuarmos neste caminho egoísta do ‘quero isto agora’. Temos de renunciar à comodidade e comer mais devagar. A comida demora algum tempo a crescer e temos de aceitar isso. Temos de trabalhar no cultivo dos produtos alimentares com um prazo de validade mais extenso. Um quilo de carne de vaca só irá alimentar uma pessoa, mas custa à terra dois anos de solo de cultivo ocupado por animais que necessitam de milhares de emissões de carbono para o transporte até ao prato, é muito dispendioso. Por isso podemos aproveitar melhor estes vegetais e estes grãos para alimentar as pessoas em vez de vacas. Há cem anos não se comia carne três vezes por dia, isso era um luxo para qualquer sociedade.

Neste contexto particular em que vivemos, as primeiras informações que surgiram na sequência da pandemia da Covid-19 indicavam que o novo tipo de coronavírus poderia ter tido origem num mercado de Wuhan por causa de morcegos e pangolins abatidos no local. Enquanto vegetariana o que pensa sobre isso?

Quando essas informações começaram a sair, todos os vegetarianos quase que abanaram o punho no ar e disseram que ‘é por isso que não é preciso comer animais, especialmente esses tipos de animais’. Há outras formas de nutrição por aí, meus amigos.

Vivemos num ecossistema frágil onde tudo está interligado. Pegando na analogia do efeito borboleta, podemos dizer que se uma pessoa comer um hamburger na China isso irá ter impacto no outro lado do mundo?

Correcto, ora aí está, esse é um óptimo exemplo de como provavelmente os hábitos alimentares de uma pessoa podem contribuir para esse tipo de coisas. Os mercados [‘wet markets’] são tidos historicamente como locais propícios ao surgimento de diversas doenças, como, por exemplo, a gripe suína ou a gripe das aves. Em Janeiro, quando começou a primeira vaga da pandemia, pensei para mim que estes tipos de situações são habituais nestas partes do mundo e que desapareceriam. Há uma razão pela qual estas doenças surgem, e se não assumirmos que estamos a exceder as capacidades do planeta até ao seu núcleo, enfrentaremos sérios problemas.

Como uma mulher de negócios de uma cadeia alimentar de que forma é que esta pandemia a afectou? Macau perdeu os seus turistas e os poucos que vieram dirigiram-se para os casinos. Acredita que está a criar um impacto positivo na cadeia alimentar local?

É uma questão complexa. Apenas com a mudança dos hábitos alimentares das pessoas vimos o impacto que teve, ficámos extremamente radiantes com os progressos praticados pelas pessoas em prol da sua saúde, especialmente a kombucha teve bastante saída. Acho que se deveu ao facto de as pessoas reconhecerem-na como um probiótico, com imunidade de cultura probiótica e outros tipos de imunidades. Creio que quando as pessoas perderam o controlo sobre tudo com a Covid-19, quando ninguém tinha respostas para nada, a única coisa que podiam controlar era os alimentos que ingeriam e cuidarem da sua saúde. ‘Talvez eu possa simplesmente defender-me sendo mais proactivo nesta questão’, e isso contribuiu para uma maior troca de informação. Por consequência [da pandemia] perdemos grande parte dos nossos principais clientes, expatriados que já estavam familiarizados com os nossos ensinamentos e com o que se faz nesta loja, porque tiveram de ir embora. Portanto, aqui estamos nós no sétimo ano a ter as mesmas conversas que tinha no primeiro ano, mas é bom pois significa que temos novas audiências agora. Há bastantes novas caras em Macau interessadas em descobrir-nos e isso tem-nos dado uma dinâmica totalmente diferente até aqui. Fez-nos alterar o foco para as pessoas que estão francamente abertas à nossa mensagem, e neste momento estamos novamente a tentar direccioná-las para os nossos ensinamentos e de como a alimentação afecta o nosso corpo e a nossa imunidade, e os outros. O impacto que tem sobre o planeta e o que podemos controlar aqui. Esta é uma decisão passiva muito fácil de tomar, podemos todos os dias fazer a diferença.

Vê mais pessoas em Macau atraídas por esta mensagem?

Sim, com certeza.

O sistema alimentar de Macau necessita de mudar radicalmente?

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC na sigla em inglês) divulgou um relatório há dois anos de uma centena de cientistas de todo o mundo, sem qualquer agenda política, que alertaram para o facto de se não pararmos o aumento da temperatura global para 1,5 graus antes de 2050 estamos em perigo. Este não vai ser um planeta que nos possa conter mais, está para além da nossa capacidade. Portanto, somos uma espécie ameaçada, estamos no caminho certo para perdermos o nosso lar. Os cientistas neste relatório assinalaram 17 objectivos para a sustentabilidade e será necessário que as pessoas de Macau, através do sistema escolar e dos programas de fim-de-semana das escolas, passem estes conhecimentos às crianças pois 12 desses pontos estão relacionados com o sistema alimentar, desde o uso de água até ao transporte de alimentos. Portanto, o sistema alimentar é algo que partilhamos enquanto comunidade. Podemos discordar do tipo de pessoas que somos ou de como todos queremos viver neste planeta, mas todos temos de comer, e, por isso, precisamos de nos juntar e perceber que as nossas escolhas, a vossa escolha, a minha escolha, o que eu como hoje, não é apenas pela minha saúde, porque o que eu escolho comer hoje afecta todos os outros. E a humanidade tem de começar a preocupar-se uns com os outros. Em Macau há esta ilusão de que vivemos numa bolha gloriosa onde a comida e os recursos são infinitos, mas precisamos realmente de começar a mentalizarmo-nos de que as nossas escolhas podem também afectar alguém no outro lado do mundo.

Considera que as pessoas da comunidade vegetariana continuam a tentar doutrinar as pessoas que comem carne?

Sim, por exemplo, se estou a falar com a minha mãe, em que sinto que tenho esse tipo de abertura, posso ser um pouco mais dura, pois mudar o sistema alimentar é mudar também as pessoas dentro dele, incluindo as pessoas que fazem a comida. Aqui na Blissfull Carrot todos trabalham para criar um lugar acolhedor, onde as pessoas podem sentir-se confortáveis, mas tentamos explicar os benefícios de uma boa alimentação, e isso pode afectar algumas pessoas e fazê-las sentirem-se culpadas, mas não creio que o sentimento de culpa seja uma estratégia que leve à mudança pois não é a forma eficaz de mudar a mentalidade das pessoas.

As mentalidades constroem-se nas escolas, sendo que os jovens são os adultos de amanhã. Um grupo de pais de alunos escreveu uma carta à secretária para os Assuntos Sociais e Cultura a pedir refeições vegetarianas nas escolas de Macau e o assunto foi abordado na Assembleia Legislativa pela deputada Agnes Lam. Acha que este tipo de iniciativa tem impacto?

Sim, e a deputada Agnes Lam também pediu para que fossem introduzidas refeições no sistema prisional de Macau e noutros espaços públicos onde as pessoas possam ter pelo menos uma opção vegetariana. Defendo isso absolutamente e creio que há muitas escolas e outros lugares que estão a fazer um trabalho muito melhor do que seriam capazes de fazer há cinco anos pois têm mais recursos e as pessoas estão a abrir-se a isso. Um dos principais focos para 2021 é fazer exactamente isso. Ir às escolas e falar com as crianças, esta próxima geração que está a sair do sistema escolar é crucial porque será muito importante que estas crianças tenham uma compreensão total do mundo em que vão entrar quando forem adultas. Por isso vamos estar no CTIS (Sistema de Informação de Tecnologia Climática) e trabalhar com activistas e residentes dos arredores que nos convidaram a entrar para contribuir. Eu só faço comida.

Disse que participava em acções de sensibilização com comida. Que tipo de actividades tem com a Blissfull Carrot junto dos mais jovens?

Sim, a loja e eu trabalhamos em coordenação com a Mighty Green. A Mighty Green cultiva e produz alimentos com as crianças do ponto de vista pedagógico no sentido de aumentar a confiança, dos mais jovens, e por isso dá-lhes um rebento de brócolos para plantar e dias depois a criança vê o desenvolvimento da planta. A minha participação surge depois na confecção dos alimentos em que questiono as crianças como é que podemos preparar os alimentos produzidos nessa horta. Assim as crianças conhecem um pouco da realidade de um agricultor e da colheita, e entendem um pouco mais sobre o sistema alimentar a acontecer em tempo real na escola. A Escola Internacional tem feito um trabalho espantoso nessa área. Depois, para as cativar, ensino-as a fazer pizza com uma base vegetal pois é algo divertido e acessível para as crianças, porque há poucas pessoas que não gostam de pizza. Temos de arranjar formas de criarmos uma ligação com eles, e enquanto fazemos uma salada falamos sobre o que vamos utilizar. Para além disso temos uma actividade com as crianças onde analisamos a pegada de carbono deixada por uma simples refeição. Analisamos um prato e avaliamos quantos litros de água foram necessários para cultivar um tomate, por exemplo. E quando fazemos essa avaliação com a comida à frente é realmente mais tangível para eles do que seria um dia a levar comida à boca sempre pensar em como ela chegou até lá.

Os seus filhos comem carne?

O meu filho era vegetariano até há um ano, mas agora é pescatariano. Uma das coisas que fazemos é ver vídeos sobre como a comida é feita, não daqueles vídeos vegetarianos malucos. Mas se ele um dia quiser falar a sério sobre cachorros quentes, posso mostrar-lhe como são processados pois gostava que alguém me tivesse mostrado uma fábrica de cachorros-quentes quando era mais nova. Há vídeos realmente fantásticos que lhe permitirão pensar e ganhar pensamento crítico. Ele come salmão e há poucos lugares em Macau que têm salmão capturado de forma sustentável, por isso também é difícil de encontrar.

