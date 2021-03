Aeroporto espera aumento significativo no número de voos comerciais durante mês de Março

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

Durante o mês de Março, o número de voos comerciais de e para o Aeroporto Internacional de Macau deverá aumentar significativamente. Em comparação com o mês de Fevereiro, o número de voos comerciais deverá disparar para o dobro.

O Aeroporto Internacional de Macau espera que o mês de Março faça o número de voos comerciais disparar. De acordo com informações dadas pela Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM) ao portal GGRAsia, a maioria dos voos comerciais que vão passar por Macau ao longo deste mês têm como origem ou destino cidades do interior da China.

Segundo os dados, o aeroporto de Macau espera um total de 1.166 voos comerciais ao longo do mês. Destes, 585 terão como destino Macau e 581 são de saída do território. Os números da CAM têm por base os pedidos de operação de voos feitos por parte das companhias aéreas.

Na totalidade do mês de Fevereiro, o aeroporto de Macau tratou apenas 594 movimentos de entrada e saída de voos comerciais, ou seja, aproximadamente 21 voos comerciais por dia. A estimativa da CAM para o mês de Fevereiro tinha sido inicialmente de 40 movimentos diários de voos comerciais. O mês passado incluiu, recorde-se, o período do Ano Novo Chinês, que habitualmente é uma altura de muitas viagens. Durante o período do Ano Novo Chinês deste ano, o número de voos comerciais caiu 65% em comparação com o mesmo ano passado. Se se confirmarem os 1.166 voos em Março, a média diária dispara para 37.

A China continental é o único sítio a ter uma bolha de viagem com Macau para quem não quer fazer quarentena à chegada. Assim, a larga maioria dos destinos que o aeroporto serviu durante o mês de Fevereiro foram os da China continental. Xangai – através da Air Macau, China Eastern Airlines, a Shanghai Airlines, a Spring Airlines e a Juneyao Airlines – bem como Hangzhou – através da Air Macau e da Xiamen Airlines – foram os principais destinos. Outras cidades do continente também fizeram ligação ao aeroporto de Macau em Fevereiro: Pequim, Nanjing, Chengdu, Xiamen, Changzhou, Ningbo, Taiyuan, Nanning, Jieyang, Yiwu, Qingdao e Hefei, todas via Air Macau.

Outro destino a partir do qual houve voos até Macau, e vice-versa, foi Taipé, através dos serviços da Air Macau, EVA Air, Starlux Airlines e Tiger Taiwan. Em Fevereiro, o aeroporto de Macau também viu partir voos ‘charter’ para Manila operados pela Philippines Airlines. A CAM prevê que em Março sejam servidos os mesmos destinos.

O GGRAsia cita também declarações de Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, que disse na passada terça-feira que tinha esperança de que o número de visitantes se pudesse manter nos 20 mil por dia durante o mês de Março.

