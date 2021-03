Viagens às raízes de uma região unida pela diversidade das paisagens e particularidades dos povos

Jéssica Leão inaugura amanhã a sua primeira exposição de fotografia a título individual com “Raízes” na galeria principal da Casa Garden, às 18h30. A exposição apresenta um conjunto de 79 fotos que a artista foi tirando ao longo de três décadas de muitas viagens ao subcontinente indiano. Segundo a fotógrafa, o projecto é também uma maneira de homenagear a Índia, a terra das suas raízes.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

A Fundação Oriente inaugura na casa Garden, esta sexta-feira, a primeira exposição de fotografia de Jéssica Leão, com o tema “Raízes”, incorporando uma amostra de 79 fotos de viagens feitas pela artista em várias cidades no subcontinente indiano, “do sossego de Pondicherry à caótica cidade de Bombaim, dos desertos do Rajastão às montanhas do Ladakh, passando pelas igrejas brancas e coqueiros de Goa e descendo aos vales do Butão”, descreve o comunicado enviado pela Fundação Oriente.

Jéssica Leão falou ao PONTO FINAL acerca desta sua paixão pela fotografia, um passatempo que tem desde muito cedo: “A fotografia começou para mim quando tinha 13 ou 14 anos, porque o meu pai também gostava muito de fotografar e, quando me ofereceu a minha primeira máquina fotográfica, eu lembro-me sempre de andar com ela e de tirar fotografias sempre que pudesse”, explicou.

A artista, que tirou o curso de Direito e trabalha como jurista da Função Pública, na Direcção dos Serviços de Turismo, admitiu que a sua profissão nada tem a ver com este seu passatempo de captar momentos através de uma lente. “O ‘hobby’ da fotografia é um lado mais artístico, para compor um trabalho que tem uma natureza diferente”, explicou.

A oportunidade de expor estes seus trabalhos surgiu, segundo a artista, de um convite da delegada da Fundação Oriente, Ana Paula Cleto. “Conhecemo-nos há muitos anos e ela sabe deste meu gosto pela fotografia e conhece as minhas fotografias. Tem acompanhado, vai vendo, e então acabou por me fazer um convite que eu, com muito agrado, aceitei”, apontou Jéssica Leão, acrescentando: “Decidi que, como gosto muito daquela zona da Índia e como o tenho visitado muitas vezes ao longo dos anos, achei que podia apresentar a exposição inspirada nisso e, portanto, fui recolher fotos de diferentes viagens que eu fiz pelo território ao longo de três décadas e acabou por ser esse o tema do projecto”.

A família toda da artista vem de Goa, e tem o hábito de viajar em família pela Índia e arredores. “A primeira vez que fui à Índia tinha três anos, passei lá o meu aniversário, nunca mais me esqueci. Depois disso, fui sempre voltando com os meus pais, sozinha ou com amigos, e comecei a conhecer também mais as regiões vizinhas, a explorar um pouco mais”, explicou.

A exposição “Raízes” não é a primeira. A artista já participou em exposições colectivas mais pequenas, nomeadamente na Livraria Portuguesa. “Por coincidência, também eram fotos da Índia”, indicou. Participou também em outras exposições colectivas e em concursos, mas nunca tinha feito uma exposição desta dimensão: “Estou muito lisonjeada por me ter sido dada esta oportunidade de mostrar essas fotografias”.

A fotógrafa aponta para uma fotografia em que mostra a mão com uma ‘henna’ como aquela de que mais gosta e conta que foi feita em Jaisalmer, em casa de uma senhora que lê a sina: “Eu estava com umas amigas, entrámos por curiosidade e acabámos por estar imenso tempo na casa da senhora e ela quis ler-nos a sina, enquanto a nora nos fez este chá com leite típico, que se vê na fotografia. Também nos pintaram as mãos com a ‘henna’ e eu acabei por tirar uma fotografia da minha própria mão com as chávenas que nos serviram”. “Um momento especial em 2019”, recordou.

Jéssica Leão indicou que usou uma Nikon FM 2 que já tem há oito anos e uma Fuji XT 20 para fazer as fotografias. A exposição estará patente ao público de 12 de Março a 12 de Abril na Casa Garden.