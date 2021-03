Registado caso grave após inoculação com a vacina da BioNTech

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus foi notificado de um caso grave após a inoculação de uma vacina contra a Covid-19. A pessoa em causa é um homem, de 67 anos, que foi inoculado com a vacina da BioNTech. De acordo com um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o indivíduo realizou uma avaliação médica no Centro Hospitalar Conde de São Januário antes de ser vacinado, no dia 5 de Março, não tendo sido identificada nenhuma contra-indicação. No dia de 9 de Março, manifestou uma dor no peito esquerdo que aliviou após repouso. Ontem, porém, manifestou os mesmos sintomas, que se agravaram, tendo recorrido ao Serviço de Urgência do São Januário.

O eletrocardiograma efectuado identificou isquemia miocárdica e foi diagnosticado clinicamente como síndrome coronariana aguda. O doente está internado em estado clínico considerado estável e será submetido esta quinta-feira a um cateterismo cardíaco. “Este evento adverso sério já foi analisado pelo Grupo de Trabalho de Avaliação de Eventos Adversos após a Inoculação da Vacinas contra a Covid-19 e será realizada amanhã [quinta-feira] uma reunião de avaliação”, refere a nota do Executivo, acrescentando que todos os casos de doença ou morte após a vacinação são definidos pela OMS como “eventos adversos após a vacinação”. A ocorrência de eventos adversos após a vacinação, contudo, não significam que o evento tenha sido causado pela vacina, sublinha o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus. “Eventos adversos após a vacinação” podem ser divididos em reacções vacinais, ou seja, reacções causadas por vacinas (como inchaço, calor e dor após a vacinação, reacções alérgicas, etc.) e reacções relacionadas com a imunização de forma errada, ou seja, causados ​​por erros no processo de produção ou no processo de injecção, reacções relacionadas à ansiedade da imunização (não relacionadas à própria vacina) e eventos ocasionais, ou seja, doenças que acontecem após a vacinação mas que podem ocorrer mesmo que a vacinação não seja realizada. A causa dos eventos adversos após a vacinação deve ser analisada e confirmada por especialistas”, refere ainda o comunicado.

P.A.S.