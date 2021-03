Governo atribui concessão de 25 anos à Macau Renovação Urbana para terreno na Areia Preta

O Executivo concedeu à Macau Renovação Urbana, S.A. uma concessão de 25 anos de um terreno na Avenida do Nordeste, na zona da Areia Preta, para a construção de habitação para troca, habitação para alojamento temporário e equipamentos colectivos públicos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Foi concedido à empresa Macau Renovação Urbana, S.A., por arrendamento com dispensa de concurso público, um terreno com uma área de mais de 47 mil metros quadrados situado na zona da Areia Preta, junto à Avenida do Nordeste, para que a empresa construa habitação para troca, habitação para alojamento temporário e equipamento colectivo público. Este terreno é designado por lote P e dele faz ainda parte uma outra parcela que irá servir para residência para idosos e que não está contemplada nesta concessão.

O despacho assinado por Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, foi ontem publicado em Boletim Oficial e indica que o terreno aqui em causa tem, no total, 47.682 metros quadrados e está dividido em três lotes: A, B e C. Segundo o despacho, o lote A, com 22.888 metros quadrados, vai servir para construir habitação para troca, comércio, estacionamento e uma piscina. O lote B, com 6.537 metros quadrados, contempla habitação para alojamento temporário, comércio e estacionamento. Já para o lote C, que tem 19.257 metros quadrados, está prevista a construção de habitação para alojamento temporário, comércio, estacionamento e um terminal de autocarros.

O valor global atribuído é de 8,9 mil milhões de patacas e a concessão é válida por 25 anos. Após isso, o prazo do arrendamento pode ser sucessivamente renovado. O aproveitamento do terreno deverá acontecer nos próximos cinco anos.

A Macau Renovação Urbana, empresa detida pelo Governo e que tem como objectivo coordenar e promover as acções associadas à renovação urbana, fica obrigada a apresentar o projecto de obra num prazo de 180 dias e tem 60 dias para apresentar o pedido de emissão da licença de obra. Além disso, tem 15 dias, a contar da data da emissão da licença de obras, para apresentar o pedido de início da obra.

O despacho indica também que, através de requerimentos apresentados entre Junho de 2019 e Maio de 2020, a Renovação Urbana solicitou ao Chefe do Executivo a concessão com dispensa de concurso público destes lotes, com um ajustamento do valor do prémio, alegando que os valores actualmente vigentes para a determinação do montante do prémio aumentaram quase o quádruplo em relação aos aplicados no cálculo do prémio devido ao projecto Pearl Horizon, cuja construção estava prevista para este local. Assim, teria de vender as fracções autónomas aos candidatos a habitação para troca a preços de há 13 anos, “o que provoca uma grande pressão económica”.

Estes lotes A, B e C fazem parte de um lote maior, chamado lote P. Dele, faz ainda parte o lote TV [ver mapa]. Para aqui, está prevista a construção de uma residência para idosos. A construção estará a cargo da China Civil Engineering Construction Corporation (Macau) e o projecto será desenvolvido pelo próprio Governo. Em Novembro do ano passado, o Chefe do Executivo disse esperar que esta residência para idosos esteja construída até 2024.