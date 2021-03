“Existem em Macau muitas mulheres em posições de liderança”, diz executiva do Sheraton

O Dia Internacional da Mulher foi no passado dia 8 de Março e no Hotel St. Regis celebrou-se com um evento coorganizado por ambas as camaras de comercio australiana e britânica. Teve como tema ‘Mulheres em liderança’ e como conseguir um futuro mais igualitário num mundo deparado com uma pandemia.

Joana Chantre

Na segunda-feira passada realizou-se um evento no Hotel St. Regis coorganizado pelas câmaras de comércio australiana e britânica em celebração do Dia Internacional da Mulher. Com o tema “Mulheres em Liderança”, foi apresentado um painel de discussão com mulheres que trabalham em Macau, em variados sectores e indústrias, a discutir as mudanças e desafios nas operações de negócios com o impacto da pandemia.

No painel de discussão esteve Christine Choi, presidente do conselho de administração da Associação de Arquitectos de Macau e co-fundadora da JWCC; Hong Yan Wen, vice-presidente dos recursos humanos da Sands China; Juliet Risdon, da JML Properties, e Michelle Ho, presidente e directora-executiva da Golden Burger (Macau), numa sesao moderada por Janet McNab, vice-presidente do sector multi-Property do Sheraton Grand Macau e do St. Regis Macau.

A moderadora do evento, Janet McNab, falou ao PONTO FINAL acerca da iniciativa. “Trata-se de gerir o ambiente da pandemia, usando o tema da ONU para o Dia Internacional da Mulher, com uma proposta de desafio, pois esta pandemia desafiou-nos a todos, principalmente no que diz respeito aos nossos negócios, e significou que tivemos de mudar a forma como fazemos as nossas coisas”, assinalou.

Segundo Janet McNab, no evento foi mostrado um vídeo onde se viu a incidência de lideres femininas que existem no mundo. “Vimos desde Kamala Harris, dos Estados Unidos, às lideres da Islândia, Estónia, Nova Zelândia e Singapura, há imensas”, reitera. “Além de observarmos o número de mulheres existentes, podemos ver também que estas mulheres conseguiram lidar muito bem durante a pandemia, sabendo gerir uma mudança”, prosseguiu.

No painel, segundo a moderadora, as mulheres que trabalham para pequenas empresas explicaram como geriram os seus negócios apesar de sentirem que as suas companhias não sentiram tanto impacto como as empresas maiores. As representantes destas companhias descreveram como tiveram de realmente mudar a forma como faziam as coisas e de se tornarem mais ágeis. “Como este painel quis mostrar a diversidade e dar a conhecer mulheres que ocupam o seu ofício com cargos superiores, além do feedback dos membros do painel, de como funcionam as suas redes de apoio, quer em relação de amigos, maridos, família, ajudantes, etc”.

Em relação às conclusões a que chegaram, através das discussões, a moderadora aponta. “A conclusão é que se trata de um equilíbrio e que nenhuma organização pode sobreviver ou alcançar o seu pleno potencial sem um ambiente equilibrado. Como mulheres ainda estamos a evoluir e a nossa jornada, se olharmos desde os tempos em que começámos a poder votar, que foi muito recentemente, tem vindo a melhorar. Por isso, quando à aceitação das mulheres, penso que tem sido positivo, e posso dizer que no meu caso, por exemplo, durante a minha carreira, tenho tido sempre muitos homens mentores que são progressistas”, exemplifica, acrescentando que é natural que conforme as mulheres forem evoluindo no mercado de trabalho, terem de fazer “malabarismos” para conjugar as diferentes áreas, como a maternidade e tudo o resto que lhe está associado. “Nós mulheres trazemos qualidades como a empatia e uma dinâmica e qualidades diferentes, além de um conjunto de habilidades diferentes que acabam, em última analise, por ajudar o negócio”, apontou.

Mulheres como exemplo em Macau

Quando questionada acerca da situação concreta de Macau, Janet McNab confessa que não tem números concretos, mas adiantou que, segundo o que assistiu no evento de segunda-feira, “existem em Macau muitas mulheres em posições de liderança”. “Dado que é um ambiente com um sector turístico muito forte, é natural que haja muitas mulheres envolvidas em posições de liderança. Além do mais, penso que Macau apoia esta evolução e proporciona até oportunidades”, frisou a responsável, dando os exemplos das participantes do painel. “Estas quatro senhoras estão sem dúvida a abrir caminho e a dar oportunidade às mulheres mais jovens de entrarem na indústria. Penso que existe definitivamente uma oportunidade aqui em Macau”, sublinhou.

A também directora da Câmara de Comércio Australiana relembra que grande parte dos fundos angariados no evento, foram presenteados, conjuntamente com uma doação do BNU, ao Centro Bom Pastor, que além de outros serviços, apoia mulheres vítimas de violência doméstica. “Estamos muito orgulhosos que o nosso evento tenha ajudado também uma organização como esta, que presta apoio a mulheres desfavorecidas. Esta ocasião acabou por ter duas finalidades, e o Dia Internacional da Mulher acabou por ser o ponto de partida para esta angariação de dinheiro, com uma audiência e um almoço fantástico”, frisou Janet McNab, concluindo que “as irmãs do Centro Bom Pastor ficaram muito satisfeitas!”.