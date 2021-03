Desmanteladas três redes de extorsão sexual que operam em Macau a partir da China e Hong Kong

Ilustração: RODRIGO DE MATOS

As autoridades do interior da China e de Hong Kong detiveram 11 pessoas por suspeita de crimes cibernéticos transfronteiriços em casos de extorsão sexual na região, nomeadamente em Macau. Na sequência de uma investigação levada a cabo pela polícia de Macau e das regiões vizinhas, os responsáveis de três redes de extorsão sexual foram localizados através do fluxo de dinheiro das vítimas para contas bancárias em Hong Kong e interior da China. De acordo com a Polícia Judiciária, as três redes criminosas extorquiram mais de três milhões de yuan às vítimas.

A polícia do interior da China e de Hong Kong desmantelaram três redes criminosas e detiveram 11 pessoas envolvidas em crimes cibernéticos transfronteiriços e de extorsão sexual através de ‘nude chat’ e ‘Enjo Kosai’ em Macau e nas regiões vizinhas. A informação foi comunicada ontem em conferência de imprensa por um porta-voz da Polícia Judiciária (PJ), que explicou os detalhes da operação conjunta com as autoridades do interior da China e de Hong Kong.

“Desde o início da pandemia no ano passado que se registou uma subida de casos de ‘nude chat’ e de ‘Enjo Kosai’ (do japonês – engate remunerado) em Macau e Hong Kong. A Polícia Judiciária prestou muita atenção ao crescimento deste tipo de criminalidade e criou uma equipa especial para investigação. Nesse sentido, pedimos ajuda à polícia de Hong Kong, com quem trocamos informações sobre as operações de redes organizadas para a prática deste tipo de crime e que fez várias vítimas em Macau e Hong Kong”, começou por dizer o porta-voz da PJ, acrescentando depois que as vítimas locais dos casos relacionados com a “Operação Biombo do Céu” foram um jovem de 19 anos do interior da China a estudar em Macau e de um residente local de 22 anos.

De acordo com a PJ, as autoridades de Macau partilharam com a polícia do interior da China e de Hong Kong todas as informações recolhidas nos últimos meses relacionadas com estes casos. “Após investigação profunda, descobrimos, através dos equipamentos de comunicação destas redes de extorsão sexuais, que o fluxo de dinheiro obtido era canalizado para contas bancárias de Hong Kong e do interior da China. Por isso, pedimos ajuda às autoridades do interior da China para que este dinheiro fosse rastreado. Depois de receberem as informações da PJ e da polícia de Hong Kong, o Ministério de Segurança da China deu início à operação ‘Biombo do Céu’ para localizar os suspeitos. Em Novembro do ano passado, a polícia do interior da China desencadeou uma operação na província de Henan, tendo detido um cidadão chinês de 35 anos, suspeito em 17 casos de ‘nude chat’ com vítimas no interior da China, Macau e Hong Kong. O prejuízo provocado por esta rede de extorsão variou entre os milhares de yuan e os cem mil yuans, por cada vítima”, adiantou o porta-voz da PJ, acrescentando depois que a polícia do interior da China desencadeou, em Dezembro do ano passado, uma operação na província de Jiangxi, onde foram detidos cinco suspeitos por crimes relacionados com ‘nude chat’ e extorsão sexual. “Um destes casos ocorreu em Macau, com um prejuízo de 6.661 yuan para a vítima. De acordo com as investigações, esta rede operou entre Julho e Dezembro do ano passado, tendo movimentado 100 mil yuan até ser desmantelada”.

Em Hong Kong, as autoridades locais desencadearam na terça-feira uma operação que culminou com a detenção de cinco pessoas, todas residentes de Hong Kong. “Esta rede está também relacionada com 11 casos de ‘Enjo Kosai’, e provocou um prejuízo total de 2,8 milhões dólares de Hong Kong”, referiu o porta-voz da PJ. “Estas organizações utilizavam redes sociais para partilhar vídeos eróticos com que angariavam vítimas do sexo masculino. Após o estabelecimento do contacto, os membros da rede de extorsão sugerem o descarregamento de uma aplicação sob pretexto de terem mais privacidade, mas, assim que era feita a instalação do programa, os suspeitos obtinham todos os dados e contactos do telemóvel da vítima. Depois pediam o contacto de Wechat ou do WhatsApp para sugerir a prática de ‘Enjo Kosai’ ou uma conversa em vídeo sem roupa. Após a gravação do vídeo da conversa, os suspeitos exigiam pagamentos avultados às vítimas sob ameaça de divulgação das imagens íntimas com amigos e familiares das vítimas”, pormenorizou o porta-voz da PJ sobre o processo de extorsão sexual levada a cabo pelas redes criminosas, adiantando também que as redes sociais utilizadas pelos suspeitos foram QQ, WeChat e WhatsApp.

Questionados sobre a possibilidade de os suspeitos poderem vir a ser julgados em Macau, o porta-voz da PJ considerou ser um cenário “muito difícil” de acontecer porque as detenções ocorreram fora do território e porque nenhum dos suspeitos é residente de Macau. Em relação aos casos relacionados com Macau, as autoridades locais não souberam dar um número concreto. “Creio que é a primeira vez que se consegue desmantelar uma rede de ‘nude chat’. Sobre o número de casos relacionados com Macau é complicado porque muitas das vítimas não apresentou queixa”.