Comunicação social é “essencial para elevar a cultura da imparcialidade”, afirma Tong Hio Fong

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) organizou ontem uma palestra entre os seus representantes e os órgãos de comunicação social. No discurso, Tong Hio Fong, presidente da CAEAL, começou por dar destaque ao papel dos órgãos de comunicação social, dizendo que são um “veículo de comunicação para que todas as informações actualizadas cheguem, atempadamente, à população”. “O papel de fiscalização dos órgãos de comunicação social é essencial para elevar a cultura da imparcialidade, equidade, integridade e justiça do acto eleitoral”, afirmou. O juiz do Tribunal de Segunda Instância (TSI) sublinhou que a CAEAL “respeita a liberdade de imprensa” que está protegida pela Lei Básica e pela lei eleitoral. “A comunicação social exerceu sempre as suas funções com profissionalismo, objectividade e imparcialidade, cujo objectivo é unânime ao da CAEAL, no sentido de tratar todas as listas de candidatura com igualdade”, assinalou Tong Hio Fong.

O presidente da CAEAL disse ainda que o organismo acredita que os órgãos de comunicação social “têm capacidade de distinguir o que é uma ‘reportagem noticiosa’ e uma ‘propaganda eleitoral’”. Explicando que é proibida a realização de campanhas eleitorais, a CAEAL refere que, no que toca a reportagens noticiosas, “desde que não envolva propaganda eleitoral e nem haja apoio ao voto de forma explícita ou implícita a um determinado candidato, não entrará no âmbito do conceito de ‘propaganda eleitoral’”.

“O conteúdo da notícia apenas pode abordar temas sociais e que digam respeito ao bem-estar social, não podendo ser focados assuntos relacionados com as eleições, incluindo o programa político”, alertou Tong Hio Fong, acrescentando que os órgãos de comunicação social devem avisar os eventuais entrevistados de que têm de cumprir as disposições da lei eleitoral e, se durante a realização do programa se detectarem irregularidades por parte dos participantes ou da assistência, os órgãos de comunicação social devem aplicar medidas que suspendam as declarações que possam incorrer em propaganda ilegal, indicou o juiz. Tong disse também que se, em plataformas digitais, cidadãos expressarem as suas opiniões e durante o período da proibição de propaganda eleitoral, estas devem ser eliminadas.

A.V.