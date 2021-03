Vinhos portugueses em destaque no IFT

FOTOGRAFIA: IFT

O Instituto de Formação Turística (IFT) de Macau concluiu com sucesso a sua prova de vinhos portugueses no passado dia 5 de Março, revelou um comunicado divulgado ontem. O evento, garantiu o IFT, “proporcionou aos alunos a oportunidade de aumentarem os seus conhecimentos sobre os vinhos portugueses e de aprenderem com os profissionais do comércio de vinhos sobre o papel de Macau como plataforma comercial sino-portuguesa”.

Sob o tema “Viva Vinho!”, a prova apresentou quatro vinhos tintos e brancos premium de algumas das mais conceituadas regiões vinícolas portuguesas, incluindo Lisboa, Alentejo e Vinho Verde.

O evento contou com o patrocínio conjunto da “Quinta da Marmeleira”, “Vinomac Limited” e “Associação de Promoção do Sector Terciário de Macau”, tendo estas empresas disponibilizado os vinhos para os 30 participantes provarem.

Durante o evento, Cristiano Fong, representante da “Quinta da Marmeleira”, apresentou a história da adega e as estratégias de comercialização dos seus vinhos na China continental e em Macau. Já o presidente da “Associação de Promoção do Sector Terciário de Macau” partilhou com os alunos as últimas informações de mercado e tendências emergentes.

A sessão de degustação foi organizada por Oscar Ho Man Cheng do IFT Wine Appreciation Club, através de uma apresentação das características únicas das várias regiões vinícolas portuguesas e seguida de uma discussão com os participantes para explorar opções de harmonização de vinhos para as gastronomias chinesa e portuguesa.

O IFT Wine Appreciation Club visa auxiliar os alunos a desenvolver ainda mais os seus conhecimentos sobre vinhos e a desenvolver um vínculo mais estreito com a indústria, por forma a encontrarem oportunidades de desenvolvimento de carreira no longo prazo. Através deste evento, revelou ainda o IFT, “os alunos são capazes de identificar a singularidade dos vinhos portugueses”.