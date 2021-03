UNESCO atenta em relação à polémica na Colina da Penha

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

A garantia foi dada pelo organismo das Nações Unidas à Associação Novo Macau, que anteriormente, por carta, tinha mostrado preocupação com os planos do Governo para a zona C do lago Nam Van.

Gonçalo Lobo Pinheiro

O Centro do Património Mundial (WHC) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) revelou, numa carta enviada à Associação Novo Macau, que está atenta aos desenvolvimentos dos planos do Governo de Macau para a zona C do Lago Nam Van, tornada pública, ontem, pela associação pró-democrática através de comunicado enviado às redacções.

O organismo, através da directora Mechtild Rössler, agradeceu as informações e o apoio prestados pela Novo Macau, garantindo que tomou a devida nota das informações fornecidas. “Tenha certeza de que o Centro do Património Mundial tomou a devida nota das informações fornecidas por si [Icy Kam] e verificará o conteúdo das informações depois de consultada a China. Solicitará informações de acordo com as Directrizes Operativas para a Aplicação da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. As informações também serão analisadas pelo Centro do Património Mundial e pelos Órgãos Consultivos do Comité do Património Mundial na preparação do documento de trabalho para a 44.ª sessão estendida do Comité do Património Mundial a ser realizada em Junho/Julho de 2021 em Fuzhou, na China. Nesse contexto, o Centro do Património Mundial já está em contacto próximo com a Administração do Património Cultural Nacional da China”, pode ler-se na missiva, datada de 4 de Março.

A Novo Macau espera agora que a UNESCO “consiga compreender e monitorizar melhor o estado de conservação dos bens do Património Mundial em Macau, especialmente no que se refere à elaboração e implementação do Plano de Protecção e Gestão do Centro Histórico de Macau”.

A Novo Macau sublinhou ainda a necessidade de aprovação do Plano de Gestão do Centro Histórico de Macau e o Plano Director, mas antes o Governo deve submeter mais informações à UNESCO sobre a nova zona urbana. A associação defende que “sempre que o Governo da RAEM enfrenta opiniões opostas, alegam que a avaliação do impacto na paisagem foi realizada e a conclusão é que ‘não há problema’”.

No passado dia 26 de Janeiro, o Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) aprovou os projectos para a construção em altura até 50 metros na zona do lago Nam Van. A Novo Macau, mostrou-se ”indignada com a aprovação de projectos de planeamento que destroem a paisagem de Colina da Penha por um Governo dominador”.

A Novo Macau considerou ainda que a decisão do Governo é “irracional” e acrescentou que “o Governo traiu as principais opiniões recolhidas durante o ‘Plano de Protecção e Gestão do Centro Histórico de Macau’, que exigiam a protecção da paisagem da Colina da Penha”. “O actual Governo deveria ser rotulado de ‘exterminador de paisagens’”, afirmou, então, a associação.