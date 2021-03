Eventos desportivos internacionais reduzidos para menos de metade em 2021

FOTOGRAFIA: INSTITUTO DO DESPORTO

Autoridades não estão dispostas a deitar tudo a perder com a pandemia de Covid-19 ainda fora de controlo, mas assumem que tudo estão a fazer por um Grande Prémio digno desse título.

Gonçalo Lobo Pinheiro*

Os eventos desportivos internacionais em Macau passam de 12 para cinco, revelou ontem o presidente do Instituto do Desporto (ID), devido à instabilidade e incerteza relativas à pandemia de Covid-19.

Durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para este ano, o Chefe do Executivo da RAEM, Ho Iat Seng, tinha em mente 12 eventos desportivos de grande escala, mas afirmou, na altura, estar “com algumas dores de cabeça por causa de algumas actividades”. No início de Fevereiro, em declarações ao PONTO FINAL, o Instituto do Desporto (ID) já havia dito que seria muito difícil manter a previsão do líder do Governo, de 12 eventos, um por mês, por forma a estimular o turismo em Macau.

O presidente do ID, Pun Weng Kun, confirmou ontem, à margem do Conselho do Desporto, que o objectivo passa pela organização de cinco grandes eventos. “Há coisas que não podemos prever”, disse, referindo-se à pandemia da Covid-19.

As autoridades continuam a fazer um forcing pela realização de um Grande Prémio de Macau (GPM) digno. Aliás, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) projectou, esta semana, planos provisórios para que os carros da Fórmula 3 voltem às ruas de Macau. O organismo que rege as corridas de carros no mundo está, a par com o Governo da RAEM, a tentar criar as condições necessárias para que a 68.ª edição do GPM se realize como tem sido apanágio antes do aparecimento da pandemia. “O mundial de Fórmula 3 da FIA foi confirmado no calendário desportivo internacional e está agendado para o dia 21 de Novembro de 2021 em Macau, na China (sujeito a contrato com o promotor)”, assumiu a FIA em comunicado.

O GPM passou a utilizar carros de Fórmula 3 em 1983, assumindo o rótulo de Taça do Mundo da Fórmula 3 em 2016.

Em 2020, apesar da pandemia, o Grande Prémio de Macau realizou-se, mas maioritariamente com pilotos de Macau, China e Hong Kong devido a restrições de viagem. A Fórmula 3 acabou substituída pela Fórmula 4. O britânico Robert Huff marcou presença depois de ter passado por uma quarentena obrigatória de 14 dias.

“A Fórmula 3 é um evento bastante conhecido no exterior, um ícone. Temos um bom contacto com a FIA, e temos toda a capacidade na organização do evento. Esperamos que as provas de marca se possam organizar em Macau. Enquanto comissão organizadora, esperamos que este evento se possa realizar em Macau”, disse Pun Weng Kun.

Assim, o que estará consagrado no calendário desportivo do território para este ano é a novíssima Macau Internacional 10K, as Regatas Internacionais de Barcos-Dragão, a Maratona Internacional de Macau, a etapa de Macau do Circuito Mundial de Ténis de Mesa e o Grande Prémio de Macau. Pun Weng Kun revelou à comunicação social que o orçamento para organização das provas será reduzido em 10%, em comparação com o ano anterior.

O ID nota também que “a organização de grandes eventos desportivos aceleraria a recuperação da economia e o desenvolvimento da indústria turística local”. Mas “a situação pandémica é ainda imprevisível” e, por isso, “é difícil estimar o impacto no sector do turismo e na economia”. O organismo acrescenta que vai fazer um esforço para “minimizar o orçamento dos eventos desportivos”, como forma de controlar as despesas governamentais.

