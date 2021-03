Artigo da autoria de André Antunes em destaque na revista Nature

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A revista Nature seleccionou um artigo da autoria do investigador português da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) como um dos destaques científicos do ano passado. O artigo faz um levantamento dos estudos experimentais e técnicas para explorar os oceanos das luas geladas do Sistema Solar. Este é, disse André Antunes ao PONTO FINAL, mais um passo para colocar Macau como “ponto de referência na área da astrobiologia não só na China, mas a nível global”.

A revista Nature colocou em destaque um artigo científico da autoria do investigador português em Macau André Antunes. A Nature reviu todos os artigos publicados no ano de 2020 e, na área de Astronomia, seleccionou seis artigos, um dos quais “Experimental and Simulation Efforts in the Astrobiological Exploration of Exooceans”, assinado pelo professor associado da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) e líder da unidade de astrobiologia do State Key Lab da instituição.

“É uma grande honra em ter recebido esse tipo de destaque”, afirmou, ao PONTO FINAL, André Antunes, explicando que, do ponto de vista científico, “também é muito importante porque assegura uma visibilidade maior, que é uma coisa muito importante”. Até porque, “a investigação por si só não vale de grande coisa se não tiver visibilidade e se não chegar a outros investigadores que possam fazer uso da investigação”. “Este facto ajuda a chegar ao nosso objectivo de colocar Macau como ponto de referência na área da astrobiologia não só na China, mas a nível global”, afirmou.

O artigo em si é o culminar de um trabalho desenvolvido por uma equipa transdisciplinar internacional, que juntou estudos experimentais e de modelação de várias áreas científicas ligadas à exploração dos oceanos das luas geladas do Sistema Solar.

Segundo explicou André Antunes, após a descoberta de oceanos em luas do Sistema Solar, o próximo passo é a exploração destas luas. “O facto de terem água líquida presente debaixo de uma crosta de gelo bem grande é muito importante. Do que sabemos da biologia e da existência de vida no nosso planeta, toda a vida que nós conhecemos depende da existência de água líquida”, referiu o investigador português.

Nessa recolha de informação de várias técnicas e tipos de abordagens experimentais para explorar as luas, o artigo conta com o contributo de investigadores que vão da área da microbiologia, como o próprio André Antunes, até à geologia e geoquímica, passando pela modulação computacional.

“A expectativa é de que a próxima grande vaga de missões espaciais após o foco actual em Marte será virado para estas luas. E, para nós conseguirmos interpretar os dados correctamente e conseguirmos o máximo de informação possível, temos de fazer todo um esforço preliminar na superfície do nosso planeta”, disse. Ou seja, “reproduzir na terra no laboratório ou em computador algumas das condições que nós prevemos que aconteçam nestas luas para interpretar melhor os dados de futuras missões”.

A vantagem do artigo é aglomerar dados experimentais e perspectivas do ponto de vista de abordagem experimental e abordagem de modelação, aplicando-os ao planeamento e análise de dados de futuras missões a estas luas geladas.