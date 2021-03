Arquitectos elogiam “inspiração modernista”, mas pedem “mais interactividade” na Biblioteca Central

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

O projecto de construção da nova Biblioteca Central no local do antigo Hotel Estoril foi atribuído na segunda-feira ao atelier holandês Mecanoo. O novo espaço deverá ser inaugurado em 2024 e irá custar cerca de 500 milhões de patacas aos cofres do Governo. Com uma área de mais de 10 mil metros quadrados, os dados preliminares do projecto deixaram boa impressão nos arquitectos locais, que elogiaram a “inspiração modernista” da Mecanoo e anteciparam o potencial criativo no aproveitamento da luz natural para atrair mais pessoas a um “espaço de fruição para a população utilizar”. Em plena era da informatização do conhecimento, os especialistas alertaram para a importância do elemento interactivo nas bibliotecas contemporâneas, um espaço que vai para além do conceito clássico de “estantes e livros” para a “celebração do conhecimento”.

A proposta conceptual dos holandeses da Mecanoo venceu o concurso para a construção da nova Biblioteca Central no lote de terrenos do antigo Hotel Estoril. A obra deverá custar cerca de 500 milhões de patacas e será inaugurada em 2024, sendo que o Instruto Cultural exigiu vários componentes específicos, nomeadamente na conservação dos mosaicos existentes e manutenção de uma aparência “emblemática/icónica”.

No projecto apresentado ao Governo, o atelier holandês investigou o estilo moderno do elemento “grelha” da fachada do antigo Hotel Estoril para reinterpretá-lo e reconstruí-lo com técnicas contemporâneas. “Das propostas apresentadas, esta foi a melhor escolha. É elegante, serena, é uma peça clara. Aquele contexto tem muitas cores e precisava de um elemento sereno. Utiliza uma linguagem com alguma inspiração modernista, controla a iluminação interior através daquele envelope composto por elementos verticais, com a introdução de alguns quadrados. Portanto, faz a apologia do quadrado, a figura geométrica mais democrática da república estética aristotélica, portanto, nenhum lado prevalece sobre o outro”, começou por dizer o arquitecto Carlos Marreiros ao PONTO FINAL, elogiando depois a “harmonização” da relação métrica destes elementos verticais da grelha com o antigo Hotel Estoril.

Outra das exigências apresentadas pelo Governo para o projecto da Biblioteca Central foi o “relacionamento interactivo com a Praça do Tap Seac”. A maior praça de Macau foi concebida pelos arquitectos Carlos Marreiros e José Maneiras e inaugurada há 14 anos. Questionado sobre este novo elemento num dos espaços abertos em Macau com maior afluência de pessoas, Carlos Marreiros assinalou a importância da construção de uma Biblioteca Central numa área com várias escolas e com enorme riqueza arquitectónica.

“Na altura não quisemos introduzir nenhum fontanário no meio ou peças que pudessem retirar espaço. Queríamos a praça aberta, a afluição dos edifícios que estão à sua volta e que têm idades distintas, desde finais do século XIX, como é a actual sede do Instituto Cultural, até aos edifícios do princípio do século passado com a arquitectura neoclássica corrente de Macau na actual sede da Biblioteca Central, o Arquivo Histórico, todo esse conjunto até ao Jardim do Lou Lim Ieoc. E depois, a sua frente ter ainda uma peça muito bonita, que é a actual escola primária luso-chinesa Luís Gonzaga Gomes, portanto, modernista, e ainda se vê o Farol da Guia da praça do Tap Seac, um elemento crucial no contexto do centro histórico de Macau. É uma zona do novo desenvolvimento de Macau, extramuralhas, e faz todo o sentido que a biblioteca esteja aberta para a praça, e no sítio onde está localizada tem muitas escolas primárias e secundárias. A praça foi pensada para ser tão aberta precisamente porque Macau precisa de espaço”, recordou Carlos Marreiros.

Biblioteca contemporânea entre luz e sombras

Apesar de não existirem muitos detalhes sobre o projecto da Mecanoo, as directrizes do Governo para a Biblioteca Central são claras: deverá incluir as necessidades de uso abrangentes e diversificadas de bibliotecas modernas e futuras, nomeadamente uma área de leitura, área de jornais, área infantil, área de exposições, espaço de convívio, cafetaria, pequenas lojas, escritórios e parque de estacionamento com número suficiente de lugares. Na opinião do arquitecto Francisco Ricarte, todas as propostas conceptuais apresentadas tinham alguns pontos em comum na abordagem, nomeadamente no enquadramento do Tap Seac, mas a sugestão do atelier holandês em relação à iluminação zenital sobressaiu dos demais.

“Esta proposta da Mecanoo tem uma aposta adicional que poderá ser um desafio a ser ultrapassado sob ponto de vista da definição arquitectónica em detalhe do edifício que vier a ser efectivamente concluído, e do projecto que vier a ser executado pois é bastante generoso sob ponto de vista da permeabilidade visual, por um lado, e, por outro, da entrada de luz, quer seja através da fachada, quer seja através de iluminação zenital, o que é extremamente agradável, porque cria espaços e zonas muito agradáveis de luz/sombra”, indicou o arquitecto radicado em Macau desde 2006.

No entender de Francisco Ricarte, o controlo da exposição luminosa será também um desafio para o domínio do binómio luz/sombra. “A criação destes espaços ou zonas de luz/sombra será também um desafio sob ponto de vista de controlo climático, tendo em perspectiva a questão da conservação dos livros com a incidência dos raios solares. Mas, hoje em dia, com os requisitos tecnológicos existentes e a atenção que a equipa manterá sobre esse aspectos, poderá ser um factor criativo e dinâmico em gerar um espaço edificado extremamente interessante. A grelha proposta é muito interessante pois irá gerar sombras e uma dinâmica que será uma textura que se introduz na cidade e que será vista de formas diferentes pelo utilizador, desde quem circula de carro ou de autocarro, ou quem circula pela praça do Tap Seac a pé. Pelo interior, acredito que seja também bastante interessante de observar porque vai gerar alguma sombra. As áreas com a iluminação zenital será um desafio mais interessante ver como é que elas vão ser tratadas para que efectivamente não seja luz a mais”.

Uma ideia partilhada pelo arquitecto e professor universitário, Nuno Soares. “Este é um edifício que tem uma fachada permeável à luz, virada para o Tap Seac. É uma obra que utiliza muito a luz natural que, como sabemos, é muito importante quando falamos de ler, ainda para mais em bibliotecas. Se o fizermos durante muito tempo com luz artificial isto cria fadiga. Podermos ler com luz natural é uma qualidade importante para aumentar o prazer de ler. Não conheço os estudos de insolação que fizeram, mas obviamente que terá de haver alguma filtragem dos raios ultra-violetas. De certeza que o sistema de vidros que vão usar tem que ter esta protecção, e tem que ser estudado”, considerou o arquitecto Nuno Soares.

Apesar de ter sido anunciado na segunda-feira que será o atelier da Mecanoo a desenvolver o projecto, Nuno Soares assinalou que o Governo deveria ter divulgado o relatório da consulta pública antes de ter sido conhecido o vencer do concurso público. “O que tenho a dizer quanto à escolha é que gostava de conhecer os resultados da consulta pública. Foi feita uma consulta pública e por isso acho que seria importante conhecer esse relatório da consulta pública para saber efectivamente qual foi a opinião do público sobre os quatro projectos apresentados. Acho que isso faz falta e que o Governo deve ser transparente, e já que foi feita uma consulta pública sobre o projecto era importante conhecer o relatório. Não sei se foi publicado ou não, mas não o consegui encontrar”, disse Nuno Soares em referência aos quatro ateliers de arquitectos europeus que apresentaram propostas, nomeadamente a Mecanoo (Holanda), a ALA (Finlândia), a Grafton Architects (Irlanda) e a Herzog & Meuron (Suíça).

Quanto ao projecto da Mecanoo, Nuno Soares elogiou a abundância de luz num projecto com uma “ideia poética de se abrir um pouco para a cidade”. No entanto, o professor de arquitectura frisou que “uma biblioteca contemporânea tem que celebrar o livro e o conhecimento” numa altura em que as fontes de informação foram exponenciadas pelo desenvolvimento tecnológico.

“Têm de apostar na qualidade espacial porque senão basta-nos um computador para termos acesso à informação. Neste momento, a biblioteca já não é o único local onde se consegue ter acesso ao livro como acontecia há algumas décadas. Uma biblioteca contemporânea tem que ter mais valências. Uma das valências tem que ser a qualidade do seu espaço que precisa de ser convidativo, porque se o espaço não for convidativo, não é essencial e não será utilizado”, alertou o arquitecto sobre uma obra que irá custar 500 milhões de patacas.

Questionado sobre a importância de uma biblioteca com uma área de mais de 10 mil metros quadrados na actual sociedade contemporânea, Carlos Marreiros apontou para a importância deste tipo de espaços para a educação das novas gerações e recordou que os hábitos de leitura dos residentes de Macau são elevados. “As estatísticas que dizem respeito aos hábitos de leitura indicam que são bastante elevados em Macau. As bibliotecas que existem na cidade e nas Ilhas têm uma procura bastante grande. As pessoas não vão às bibliotecas só para ler Otelo ou os Lusíadas, vão procurar outras coisas, vão utilizar a internet e procurar outras formas de conhecimento. Toda esta interactividade é importante, e felizmente que Macau, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, tem bons hábitos de leitura, principalmente a população chinesa”, referiu o arquitecto.

“O projecto da Biblioteca Central na actual sociedade contemporânea continua a ser fundamental porque, não obstante o avanço imparável e a passos galopantes do mundo digital, as bibliotecas contêm não só livros, as peças físicas, mas também outras formas interactivas de conhecimento como e-books e outras meios de divulgação cultural, literária, científica”, disse o arquitecto, acrescentando que a nova biblioteca moderna terá de ir “além das tradicionais bibliotecas de livros nas estantes” pois há “muitas formas digitais de trabalhar a biblioteca e a sua interactividade com o público”. “A biblioteca, para ser atraente, tem que ter zonas de convívio, zonas de debate, pequenos auditórios, salas mais informais para discussão de outros temas. Eventualmente outro atelier até. É um mundo fantástico e fico muito feliz como cidadão e arquitecto de Macau poder vir a ter uma biblioteca central finalmente”, acrescentou Carlos Marreiros, referindo também que o projecto da Mecanoo irá dar prestígio a Macau numa altura em que, em termos de edifícios novos, “só se falam dos edifícios da indústria do entretenimento”.

Conceito de depósito de livros está em fase de extinção

Para o arquitecto Francisco Ricarte, uma biblioteca em pleno século XXI é mais do que um mero espaço para guardar livros. “É um espaço que enquadrada não a guarda dos livros de uma forma passiva e acrítica, mas cria um espaço de fruição da população em que os livros irão ser um dos elementos de atractividade do espaço. Acredito que a equipa da Mecanoo vai explorar as suas polivalências e multivalências para fazer desse espaço um espaço extremamente interessante e vivo para ser utilizado por todos. Nada de sentido passivo, de depósito de livros em fase de extinção, pois é necessário ser interactivo”.

Segundo Nuno Soares, o desafio de uma biblioteca contemporânea será a sua capacidade de reinvenção. “É importante que tenha não apenas a sala de leitura e a sala dos livros, como acontecia nas bibliotecas clássicas. Se olharmos para grande parte das bibliotecas, têm três espaços: um espaço de arquivo, um espaço de estante onde estão os livros expostos, e um espaço de leitura, mas a biblioteca contemporânea terá que ter mais valências. Então é importante ter actividades como zonas multifuncionais, onde se possam realizar exposições, lançamentos de livros, espaços como uma cafetaria para as pessoas poderem passar mais tempo na biblioteca e poderem tomar café ou um pequeno snack. É importante que estenda o seu programa, que não se fixe só no programa clássico da biblioteca de estante e da secretária. E também é importante com a nova tecnologia que faça o uso dessa nova tecnologia, porque não estamos só a celebrar o livro, estamos a celebrar o conhecimento, estamos a tentar motivar os cidadãos de Macau, os nossos alunos a ficarem mais interessados por descobrir coisas novas. E para isto é importante a experiência espacial e a experiência de contacto com a informação”, concluiu.