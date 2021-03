A lei da concessão de crédito para jogo vista à lupa por Hugo Luz dos Santos e José Miguel Figueiredo

Konstantin Bessmertny

É apresentado amanhã “Regime Jurídico da Concessão de Crédito para Jogo ou para Aposta em Casino – Anotado e Comentado”, um livro de Hugo Luz dos Santos e de José Miguel Figueiredo que explica em detalhe o diploma e dá sugestões de melhoria de redacção.

“Regime Jurídico da Concessão de Crédito para Jogo ou para Aposta em Casino – Anotado e Comentado” é o nome do livro, da autoria de Hugo Luz dos Santos e de José Miguel Figueiredo, que é apresentado amanhã, pelas 18h30, na Livraria Portuguesa.

José Miguel Figueiredo, jurista que trabalhou na extinta Direcção dos Serviços da Reforma Jurídica e de Direito Internacional e também na Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), está há dois anos em Portugal onde exerce funções de adjunto no gabinete do secretário de Estado do Comércio e Serviços e Defesa do Consumidor do Ministério da Economia. Ao PONTO FINAL, explica que o livro agora lançado segue a estrutura tradicional na literatura jurídica, ou seja, a de anotação e comentário.

“O que fazemos é analisar um a um os artigos que compõem a lei 5/2004 e, a propósito de cada alínea, fazemos uma análise de cada um desses artigos. É uma estrutura que visa facultar aos operadores jurídicos um manual extremamente prático, porque é de consulta por artigos”, referiu, acrescentando que tem como objectivo facilitar aos interessados no tema uma forma directa a um conjunto de comentários e explicações sobre o conteúdo normativo do diploma. Há também algumas sugestões de melhoria da redacção dos artigos.

Mas porquê o foco no regime jurídico da concessão de crédito para jogo ou para aposta em casino? “O crédito para jogo é essencial à dinâmica e à rapidez de tráfego dos casinos. Dessa perspectiva foi um regime que suscitou o nosso interesse”, justificou José Miguel Figueiredo.

Na sua opinião, “a forma como este regime é aplicado é muito interno da dinâmica dos casinos, não é muito conhecido”. Questionado sobre a aplicação prática da lei, o jurista respondeu: “Poder-se-ia pensar que haveria muita discussão nos tribunais sobre regime jurídico, mas não tem havido. Portanto, não se consegue perceber muito bem a eficácia do regime ou se está a funcionar correctamente”. Para Figueiredo, “o regime está a funcionar e dá resposta ao propósito com que foi aprovado”. José Miguel Figueiredo vai participar no lançamento do livro a partir de Portugal, através da internet.

Já Hugo Luz dos Santos, magistrado do Ministério Público em Portugal, doutorando na Faculdade de Direito da Universidade de Macau e ‘Fellow’ do International Conciliation and Arbitration de Oxford, no Reino Unido, começou por dizer ao PONTO FINAL que “o jogo é o sangue da economia de Macau” e que “tudo gravita em torno do jogo em Macau, desde a captação de receitas fiscais que são instrumentais para o desenvolvimento de actividades colectivas que dependem da captação de receitas fiscais” e, daí, a escolha do tema para o livro. Além disso, apontou, “o regime jurídico do crédito para jogo, tem forte componente de multidisciplinaridade, ou seja, é fundamental também para evitar a proliferação do flagelo do jogo compulsivo”.

Apesar de concordar com José Miguel Figueiredo quando diz que a aplicação prática desta lei não tem levantado grandes flutuações jurisprudenciais nos tribunais de Macau, indicou também que “há pontos que carecem de melhorias”. Melhorias essas que foram identificadas nas anotações do livro.

“Há que reforçar a funcionalidade e eficácia das normas jurídicas do crédito para jogo”, referiu, dando um exemplo concreto: “Há uma disposição legal na lei do crédito para jogo que pede que a veracidade das declarações tem de ser certificada pelos representantes legais, mas não culmina em qualquer tipo de penalidade caso essa veracidade não se verifique. É uma disposição legal amplamente inócua, o que quer dizer que há melhoramentos que devem ser feitos de modo a garantir a sua eficácia”.

A apresentação do livro estará a cargo de Jorge Neto Valente, presidente da Associação dos Advogados de Macau (AAM). Konstantin Bessmertny fez a ilustração que figura na capa do livro.