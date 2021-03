IPIM registou mais de 10 mil contas na “Plataforma de Serviços das Bolsas de Contactos Online” até Janeiro

FOTOGRAFIA: IPIM

Em resposta a uma interpelação escrita da deputada Agnes Lam sobre captação de investimentos em Macau, o presidente do IPIM indicou que o Governo tinha mais de 10 mil contas registadas na “Plataforma de Serviços das Bolsas de Contactos Online” até Janeiro de 2021 e assinalou que 162 empresas conseguiram estabelecer-se em Macau no ano passado com auxílio do IPIM.

O mecanismo desenvolvido pelo Governo de captação de investimentos para a diversificação da economia local permitiu a criação de 162 novas empresas em Macau e o registo de mais de 10 mil contas na “Plataforma de Serviços das Bolsas de Contactos Online”, indicou Lau Wai Meng, presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), em resposta às questões escritas da deputada Agnes Lam sobre que medidas foram tomadas para o reforço do “desenvolvimento do comércio online e offline” e o aumento “da resistência económica de Macau”.

“Relativamente aos trabalhos que o Governo apresentou neste mandato, nomeadamente a captação de investimentos por via ‘online’ e ‘offline’, tomando as cidades integrantes da Grande Baía como principais regiões destinatárias, qual é o ponto de situação e quais foram os resultados? Que efeitos é que isto pode trazer-nos em termos de capitais e postos de trabalho? Quanto à captação de investimentos por via online, qual é, em termos de quantidade, a situação relativa ao uso da respectiva plataforma online, destinada à colocação de serviços comerciais? Quais foram os resultados? Foi alcançado o objectivo pretendido, isto é, reforçar a divulgação das vantagens de Macau? Há algum plano mais aperfeiçoado?”, escreveu Agnes Lam numa interpelação escrita enviada ao Executivo a 22 de Janeiro.

Na resposta endereçada à deputada eleita por sufrágio directo, Lau Wai Meng recordou que o IPIM tem divulgado as vantagens de investir em Macau por diversos canais, nomeadamente na promoção da região através da organização de exposições e convenções. “Ajudámos com sucesso 162 empresas a fixarem-se em Macau, 17 das quais são de cidades do interior da China, nomeadamente das regiões de Guangdong, Hong Kong e Macau, e demos seguimento interdepartamental a 54 empresas para os seus projectos de investimento em Macau”, referiu o presidente do IPIM.

Em relação aos números da “Plataforma de Serviços das Bolsas de Contactos Online”, um serviço que pode detectar potenciais parceiros-alvo para as empresas de Macau, Lau Wai Meng garantiu que foram concluídos mais de 10 mil registos até Janeiro de 2021. “Até ao final de Janeiro de 2021, a ‘Plataforma de Serviços das Bolsas de Contactos Online’ acumulava mais de 10 mil contas registadas. Para além de empresas do interior da China e de Macau, a plataforma inclui também empresas estrangeiras, nomeadamente de países de língua portuguesa”, pode ler-se na resposta de Lau Wai Meng.

Segundo os dados do Governo realizaram-se “678 negociações online e offline” e assinaram-se 108 acordos através desta plataforma após a “25.ª Feira Internacional de Comércio e Investimento de Macau (MIF)”, “Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2020 (PLPEX)”, “Exposição de Franquia de Macau 2020 (MFE)” e a “Feira de Produtos Famosos Guangdong e Macau 2020”.

Agnes Lam questionou também o Executivo sobre medidas de apoio dirigidas às pequenas e médias empresas, nomeadamente na área do comércio electrónico. “Com vista a apoiar as microempresas e PME na utilização das plataformas electrónicas para acções de publicidade e para alargamento do leque das suas actividades, de que plano dispõem as autoridades em concreto? Foram estabelecidos alguns indicadores de avaliação?”, indicou a deputada.

De acordo com Lau Wai Meng, a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico vai avaliar a eficácia do plano de desenvolvimento das “lojas com características próprias” antes de preparar a “próxima etapa de optimização”. “Ao abrigo do ‘Programa das Lojas com características próprias’ lançado em Julho do ano passado, o número de visitas e acessos às lojas electrónicas que integraram conhecidas plataformas de comércio electrónico de consumo do interior da China duplicou, e algumas lojas relataram mesmo que muitos visitantes fizeram viagens especiais às suas lojas com base nas análises da plataforma. A Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico continuará a avaliar a eficácia do programa e a preparar-se para a próxima etapa de optimização do programa”.

IPIM junta-se ao sector de convenções e exposições em visita a Cantão e Shenzhen

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) organizou uma delegação com cerca de 30 representantes do sector de convenções e exposições de Macau para realizar contactos comerciais a Cantão e Shenzhen, que decorreu a 4 e 5 de Março. Durante a visita, a delegação reuniu-se com representantes dos sectores de convenções e exposições dos dois locais para discutir, em conjunto, as perspectivas e oportunidades do sector sob o quadro de normalização da prevenção epidémica. A deslocação procurou promover as vantagens locais de Macau para o sector de convenções e exposições, assim como impulsionar o intercâmbio e a cooperação entre Macau e este mesmo sector na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. A delegação foi composta por representantes da Comissão para o Desenvolvimento de Convenções e Exposições, da Associação de Convenções e Exposições de Macau, da Associação de Comércio e Exposições de Macau, de Macau Federal Commercial Association of Convention & Exhibition Industry e da Associação das Companhias e Serviços de Publicidade de Macau, contando com o apoio dos Serviços do Comércio de Cantão e de Shenzhen, da província de Guangdong, que respectivamente co-organizaram, com o IPIM, as “Sessões de Intercâmbio do Sector de Convenções e Exposições”.