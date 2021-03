Inscrição para vacinação contra Covid-19 arranca hoje para trabalhadores não-residentes

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A partir desta terça-feira, os Serviços de Saúde disponibilizam mil vagas diárias de vacinação contra a Covid-19 para todos trabalhadores não-residentes de Macau. Embora a vacinação deste grupo arranque amanhã, a vacina da BioNTech só será disponibilizada a trabalhadores não-residentes na próxima semana. No total, os Serviços de Saúde contabilizaram um total de 21.056 residentes vacinados no território: 19.329 com a vacina da Sinopharm e apenas 1.727 com a vacina da BioNTech.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem que todos os trabalhadores não-residentes de Macau podem inscrever-se no plano de vacinação contra a Covid-19 a partir das 09h00 de hoje. As autoridades vão disponibilizar mil doses diárias gratuitas aos trabalhadores não-residentes do território, sendo que a fase de vacinação deste grupo irá arrancar amanhã com a inoculação da vacina Sinopharm.

“A partir das 9h00 do dia 9 Março [hoje], o sistema de marcação será aberto para os trabalhadores não-residentes (TNR), e a partir do dia 10 de Março [quarta-feira] podem receber a vacina”, começou por dizer Tai Wan Hou, coordenador do plano de vacinação contra Covid-19 dos Serviços de Saúde, em conferência de imprensa, acrescentando que, a partir do próximo domingo [14 de Março], os TNR podem “escolher a vacina da BioNTech”.

Com uma capacidade diária para administrar cinco mil doses de vacinas contra a Covid-19, as autoridades estipularam mil doses para os TNR. “Estimamos que haverá uma vaga para mil pessoas por cada dia”, indicou Tai Wan Hou, que substituiu Lo Iek Long na habitual conferência de imprensa semanal dos Serviços de Saúde, acrescentando depois que o número de postos de vacinação e a capacidade diária podem ser alterados no futuro. “De momento, temos 12 postos para vacinação e cinco mil vagas diárias. O que vamos fazer é reservar mil vagas destas cinco mil para os TNR, ou seja restam quatro mil para os residentes. Cinco mil vagas por dia é já um número satisfatório. Entre 1.000 e 2.000 pessoas marcam diariamente vacinação. E quando esta procura vier a ser maior poderemos aumentar os locais de vacinação e o número de vagas”, explicou Tai Wan Hou, adiantando que ambas vacinas distribuídas em Macau são gratuitas para os TNR, sendo cobrada uma taxa de 250 patacas a turistas.

Relativamente aos postos de vacinação, o representante dos Serviços de Saúde frisou que as marcações para pessoas acima dos 60 anos terão de ser feitas para o Centro Hospitalar Conde de São Januário mediante uma avaliação médica. “Para aqueles acima de 60 anos terão de fazer marcação aqui no Centro Hospitalar de São Januário e deve ser feita uma avaliação por parte dos médicos, um diagnóstico para saber se estão disponíveis para receber a vacina. Os três postos que podem escolher para administrar a vacina por mRNA (BioNTech) são o Conde São Januário, Ilha Verde, e também nos Jardins do Oceano. Relativamente aos idosos com idade superior a 60 anos, qualquer que seja a sua escolha, seja a Sinopharm, seja a BioNTech, terão de sujeitar-se à avaliação médica”.

De acordo com Tai Wan Hou, os Serviços de Saúde já vacinaram mais de 21 mil residentes deste o início da vacinação a 9 de Fevereiro. “Já foram vacinadas 21.056 pessoas. Da Sinopharm foram 19.329 pessoas vacinadas e da BionTech 1.727 pessoas”, disse o responsável. Sobre as marcações para a vacina, o coordenador do plano de vacinação contra Covid-19 dos Serviços de Saúde revelou que a maioria das pessoas optou pela vacina produzida pela China. “Até às 16h00 de hoje [ontem] temos agendadas 49.258 pessoas. Para a Sinopharm temos 43.067 e para a vacina mRNA da BioNTech temos 6.191 marcações”.

Questionado sobre eventuais desperdícios de doses da vacina produzida pela BioNTech devido às condições específicas de armazenamento, Tai Wan Hou assegurou que os casos são residuais. “As doses da vacina de mRNA são administradas no Hospital Conde São Januário. Temos cerca de 400 a 500 marcações por dia, e praticamente os que fizeram marcação para a vacinação compareceram. Houve alguns casos de pessoas que não compareceram, mas foi uma situação de um dígito. Também houve pessoas que não puderem receber a vacina por mRNA devido a febre baixa ou possível alergia. Se houve um desperdício das vacinas da BioNTech? Depois do descongelamento, a vacina tem validade por cinco dias e, como temos diariamente centenas de pessoas para receber a vacina da BionTech, não se registou qualquer desperdício ou doses descartadas”.

Relativamente ao prazo de validade da vacina produzida na Alemanha, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, assumiu que as doses da BioNTech têm um prazo de validade de seis meses pois necessitam de condições muito específicas de armazenamento, nomeadamente temperaturas de 70 graus negativos.

“A vacina da BioNTech necessita de um tratamento de congelamento muito especial com uma temperatura muito baixa. Esta vacina alemã fornecida em Macau tem um prazo de meio ano. Se não forem utilizadas num prazo de meio ano serão destruídas. Temos um arranjo faseado para a vacinação da população. A vontade da população vai afectar muito as doses que nós precisamos da BioNTech. Não podemos ter menos doses do que a procura. Isto quer dizer que quando a população consente em ser administrada temos de ter as vacinas disponíveis para a escolha”.

Em relação aos 24 casos adversos registados em Macau, Leong Iek Hou considerou que os números não são significativos e que não se devem fazer leituras quanto ao facto de a maioria dos incidentes estarem relacionados com a Sinopharm. “Relativamente aos 24 casos, temos 21 casos de eventos adversos referentes à vacina da Sinopharm e três casos da BionTech. Pode parecer que há uma grande discrepância, mas não é assim. Não devemos interpretar estes números como uma eventual discrepância porque da Sinopharm temos cerca de 20 mil pessoas vacinadas, e relativamente à BionTech o número é menor, por isso os eventos adversos também poderão aparecer em número mais reduzido”, indicou Leong Iek Hou.

______________

Isenção de quarentena justificou aumento de turistas do interior da China

Em comparação com os valores da última semana de Fevereiro, as autoridades de Macau registaram um aumento de 18% no número de turistas que entrou no território na semana passada. Na opinião de Lei Tak Fei, chefe da Divisão de Relações Públicas do Corpo de Polícia da Segurança Pública, o aumento de 5% no número de entradas e saídas, e a subida de 18% em relação à entrada de turistas, podem ter uma relação directa com o facto de não haver imposição de quarentenas a visitantes que tenham estado no interior da China nos últimos 14 dias. “Macau é vista como uma cidade muito segura para turismo. Os compatriotas do interior da China, Taiwan e Hong Kong que tenham estado na China nos últimos 14 dias não estão sujeitos a quarentena. Por isso, graças a esta isenção de quarentena, Macau conseguiu atrair mais turistas. Esperamos que o sector turístico possa voltar à situação normal”, afirmou Lei Tak Fei. Questionado sobre o pedido de manifestação para assinalar o golpe de estado militar no Myanmar, o representante do CPSP escusou-se a comentar e remeteu quaisquer questões para o email geral das autoridades policiais.