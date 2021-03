Equipa holandesa da Mecanoo vence concurso para desenhar a nova Biblioteca Central

Projecto vencedor para a nova Biblioteca Central

Está escolhida a equipa de arquitectos responsável pelo projecto da nova Biblioteca Central de Macau. O Governo decidiu-se pelo atelier holandês da Mecanoo. O orçamento da obra mantém-se nos 500 milhões de patacas e a data de conclusão da obra deverá ser 2024. As equipas locais vão também poder participar no projecto.

É a Mecanoo que vai ser responsável pelo projecto da nova Biblioteca Central de Macau. A decisão do Governo foi anunciada ontem, em conferência de imprensa. Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), reiterou que a obra deverá custar cerca de 500 milhões de patacas e que o Governo quer ver a obra concluída no fim de 2024.

A decisão surge sete meses depois de, em Setembro do ano passado, o IC ter anunciado que a nova Biblioteca Central seria construída no Tap Seac, no sítio onde era o antigo Hotel Estoril. Na altura, o IC também desvendou que a escolha das equipas de arquitectos estava reduzida a quatro: além da holandesa vencedora, havia ainda a finlandesa ALA Architects, a irlandesa Grafton Architects, e a suíça Herzog & Meuron.

Para fazer a escolha, o IC usou os pareceres de especialistas a nível nacional e internacional no sector das bibliotecas. “Após uma análise compreensiva, incluindo pareceres de especialistas, o custo global, a dificuldade de construção, a manutenção e preservação energética, a disposição funcional, os custos de design, entre outros factores, a proposta da equipa holandesa Mecanoo enquadra-se em todos os aspectos dos critérios da selecção, e torna-se a proposta vencedora”, anunciou Mok Ian Ian.

A equipa de especialistas inclui a assessora do Comité Permanente da Secção de Edifícios e Equipamentos de Bibliotecas da Federação Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecas, Karen Latimer; o também membro da mesma associação e bibliotecário da Universidade de Macau, Wu Jianzhong; o vice-presidente da Sociedade de Bibliotecas da China, Cheng Huanwen; e o ex-bibliotecário adjunto da Biblioteca Nacional da China, Chen Li.

A Mecanoo venceu o Prémio RIBA Internacional 2014 e 2016 e, segundo explicou o IC, tem uma grande experiência na concepção de edifícios públicos, especialmente bibliotecas e escolas, integrando os conceitos de projecto na tecnologia de engenharia, necessidades humanas e busca da diversão. Além disso, apresentam uma análise cuidadosa dos impactos do edifício sobre o ambiente envolvente procurando a qualidade estética da arquitectura.

A equipa holandesa já tinha desenvolvido projectos na Biblioteca de Birmingham, na Biblioteca Central de Haia, na renovação da Biblioteca Central Pública de Nova Iorque, na Biblioteca Memorial Martin Luther King Jr., e na Biblioteca Central de Tainan.

No projecto apresentado ao Governo, o atelier holandês investigou o estilo moderno do elemento “grelha” da fachada do edifício antigo para reinterpretá-lo e reconstruí-lo com técnicas contemporâneas. A “grelha” definida para a nova fachada apresenta uma maior densidade que a antiga, tendo sido desenhada segundo um plano inclinado. Os alçados frontal e lateral são parcialmente “levantados”, dando às pessoas a sensação de folhear as páginas de um livro. As estantes interiores altas vão do pavimento ao tecto em rectícula formando as paredes divisórias múltiplas. Quando a luz do sol incide sobre estes elementos, cria uma projecção de luz e sombra.

Os especialistas que avaliaram as propostas consideraram que o projecto da equipa holandesa “se reveste de inspiração e versatilidade”. “O planeamento da circulação interna é simples e rigoroso, compreendendo claramente como as bibliotecas públicas convencionais combinam perfeitamente com espaços abertos e privados para satisfazer as necessidades de aprendizagem e convívio”, indicou Leong Wai Man, vice-presidente do IC, descrevendo o projecto como tendo um design de “inclusão, abertura e acessibilidade”. “A concepção é considerada majestosa, com um forte sentido de integridade e muito boa estruturação de espaços interiores”, descreveu.

Segundo explicou Leong Wai Man, “o planeamento da rota do interior do edifício é simples e rigoroso, contendo uma combinação perfeita entre circulação, abertura e respeito pela privacidade dos espaços que as principais bibliotecas de hoje em dia procuram, satisfazendo as necessidades de todos os tipos de espaço, quer para estudos, quer para convívio”. Esta biblioteca pretende ser um “ícone cultural da cidade”.

A nova biblioteca vai dispor de auditórios, salas de conferência polivalentes, zonas de criação, espaços de tecnologia informática e multimédia, zona de leitura infantil, biblioteca familiar, espaço com brinquedos, sala de convívio familiar, salas de aula, instalações inteligentes acessíveis para o público em geral e ainda instalações universais.

Em Setembro do ano passado, os responsáveis do Governo tinham indicado que o preço estimado da obra seria de 500 milhões de patacas. Ontem, Mok Ian Ian reiterou que é esse o custo que o IC espera para a obra da Mecanoo. Quanto à data da conclusão da obra, Mok Ian Ian voltou a atirar para final de 2024 ou início de 2025, mas ressalvou que “ainda estamos numa fase muito inicial”.

Na apresentação do projecto escolhido, os responsáveis do Governo asseguraram que a equipa holandesa vai trabalhar em conjunto com equipas locais. Porém, o IC ainda não sabe quais são as equipas locais nem em que áreas: “Acredito que a equipa holandesa já tem o seu pensamento e já tem contacto com equipas locais, mas neste momento ainda não sabemos com quais equipas é que eles pretendem colaborar”.

Uma biblioteca fluída, flexível e inclusiva, descreve Wu Jiangzhong

O membro do Comité Permanente da Secção de Edifícios e Equipamentos de Bibliotecas da Federação Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecas e bibliotecário da Biblioteca da Universidade de Macau foi um dos especialistas que analisou as quatro propostas para a Biblioteca Central. Wu Jiangzhong descreveu o projecto da Mecanoo em três palavras: fluída, flexível e inclusiva. “Toda a biblioteca é majestosa, transparente, integral, as zonas de movimento e estáticas estão bem divididas, o fluxo de pessoas, de livros, de informações, são bastante fluídas”, apontou. Na sua opinião, os holandeses têm conceitos que conseguem da diversidade e multifuncionalidades à nova biblioteca. Acrescentou ainda que uma biblioteca nova tem de se manter moderna durante 20 anos, e explica: “Uma nova biblioteca tem de reservar muitos espaços para se adaptar ao desenvolvimento da era”.

Karen Latimer considera o projecto “simples, bonito e flexível”

Karen Latimer foi uma das especialistas ouvidas pelo IC na escolha do projecto. A britânica enviou um vídeo para ser exibido na conferência de imprensa de ontem para elogiar o projecto holandês. Também ela membro do Comité Permanente da Secção de Edifícios e Equipamentos de Bibliotecas da Federação Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecas e bibliotecário da Biblioteca da Universidade de Macau, Latimer disse: “Eles produziram um conceito simples, bonito e flexível, e demostram um entendimento claro daquilo que uma biblioteca do século XXI deve dar aos seus utilizadores”. “O conceito global é inspirador e versátil. Este é um edifício para os cidadãos de Macau de hoje, mas também para o futuro”, frisou, concluindo: “Macau escolheu um novo e arrojado design que é contemporâneo e que respeita o contexto histórico. É uma biblioteca para todas as pessoas de Macau, independentemente da sua idade ou interesses”.

IC avança com trabalhos de revitalização da Fábrica de Panchões Iec Long

Na conferência de imprensa para desvendar a proposta que vai assinar o projecto da nova Biblioteca Central, os responsáveis do Instituto Cultural (IC) reiteraram também que o objectivo para a Fábrica de Panchões Iec Long é abrir parcialmente em 2022.

Mok Ian Ian, presidente do IC, indicou que o objectivo a curto prazo é avançar para um plano de revitalização do espaço para depois fazer a abertura parcial e condicionada do espaço para residentes e turistas. Esses trabalhos deverão, então, estar finalizados no próximo ano. A longo prazo, o plano é fazer do espaço um local vocacionado para exposições relacionadas com as indústrias de panchões de Macau. O IC quer preservar as características actuais do local, como as lagoas, a hidrografia e as árvores.

Recorde-se que em Setembro do ano passado o IC já tinha anunciado planos para revitalizar a Fábrica de Panchões Iec Long, assegurando que seriam feitos esforços para que fossem mantidas as construções e a disposição original da ruína da fábrica, incluindo o pequeno lago, os canais de água, as árvores e outros elementos principais.

“Quanto aos trabalhos relativos ao plano de abertura parcial, temos de desencadear trabalhos de estudo sobre o ambiente, nomeadamente no que toca à ecologia, geologia, levantamento e melhoria de recursos hídricos. Além disso, obras de reforço e eliminação de riscos e ainda construção de passagens de madeiras e espaço de exposição”, explicou Mok Ian Ian na conferência de imprensa.

O IC recebeu em Dezembro do ano passado a Fábrica de Panchões Iec Long, “a maior e mais representativa ruína industrial de panchões existente em Macau”, indicaram os representantes do IC.

Recorde-se que o terreno da Fábrica de Panchões Iec Long foi, então, alvo de uma acção de despejo em Janeiro de 2019 para desocupar e recuperar aquele lote, localizado na Taipa, cuja caducidade da concessão havia sido anteriormente declarada. Este espaço chegou a ser alvo de uma investigação do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) por ter estado no centro de uma permuta de terrenos entre o Governo e a Sociedade de Desenvolvimento Predial Baía de Nossa Senhora da Esperança. Em Julho de 2016, o CCAC declarou a anulação desta permuta, por ter concluído que o Executivo cedeu terrenos para receber outros que, veio-se a saber, já lhe pertenciam.

Festival das Artes de Macau exclusivo para grupos locais

Para a edição deste ano do Festival de Artes de Macau, o Instituto Cultural (IC) vai focar-se nos grupos locais. Questionada sobre o festival, à margem da conferência de imprensa de ontem, Mok Ian Ian, presidente do IC, fez saber que, “atendendo à realidade que temos em Macau” e à prevenção pandémica, “as equipas do estrangeiro não têm possibilidade de virem a Macau, por isso, a presente edição vai concentrar-se nas actividades envolvidas pelas equipas locais”. Esta será a 31.ª edição do Festival de Artes. No ano passado não se realizou o festival devido à pandemia. Mok Ian Ian diz que vão ser dados mais detalhes sobre a edição deste ano do festival ainda este mês.

IC diz estar a cooperar com Casa de Portugal para resolver licenciamento do Lvsitanus

À margem da conferência de imprensa de ontem, Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), indicou que o organismo que lidera está a envidar esforços resolver o problema de licenciamento do restaurante Lvsitanvs, da Casa de Portugal, na Casa de Vidro. “Estamos a cooperar activamente com a Casa de Portugal”, disse Mok Ian Ian, acrescentando: “Também realizámos uma reunião com equipa técnica para saber das suas dificuldades e envidamos todos os esforços possíveis para ajudar a resolver o problema”. A presidente do IC referiu ainda que o organismo tem mantido “estreita comunicação” com o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) sobre este assunto. “Esperamos poder superar as dificuldades com um esforço conjunto”.