Candidatos patriotas garantidos em eleições marcadas para 12 de Setembro

Sistema vigente em Macau garante candidatos a deputados da Assembleia Legislativa com amor à pátria. Campanha eleitoral arranca a 28 de Agosto e qualquer acto fora desse período pode ser considerado ilegal pelas autoridades.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

No dia em que o Chefe do Executivo da RAEM, Ho Iat Seng, marcou, por despacho anunciado em Boletim Oficial, as eleições para a Assembleia Legislativa (AL) para o dia 12 de Setembro, a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) terminou a calendarização de todo o processo eleitoral.

Aos jornalistas, o presidente da CAEAL, Tong Hio Fong, explicou que o processo começa já na próxima quinta-feira, precisamente com a constituição das comissões de candidatura. Estas devem ter entre 300 e 500 membros. Os candidatos e respectivos programas eleitorais serão apresentados a 5 de Julho. Depois, a CAEAL tem até 21 de Setembro para tomar uma “decisão urgente” sobre a perda do estatuto de um candidato que “não defende a Lei Básica, não é fiel à RAEM ou está abrangido por qualquer ilegibilidade”, disse Tong Hio FOng aos jornalistas.

Instado a esclarecer a questão dos candidatos patriotas, o presidente da CAEAL foi taxativo. O sistema em vigor em Macau é suficiente para garantir candidatos patriotas. “A lei eleitoral já prevê que qualquer candidato tem de mostrar a sua fidelidade à RAEM, à Lei Básica e à República Popular da China. Se houver actos contra isso, a Comissão vai desqualificar os candidatos”, referiu Tong Hio Fong, reiterando que, contrariamente ao que sucedeu na região vizinha de Hong Kong, não haverá lugar a mudanças na lei eleitoral.

A campanha eleitoral começa a 28 de Agosto, duas semanas antes do acto eleitoral, e termina a 10 de Setembro. Para evitar possíveis polémicas, a CAEAL reiterou que tudo o que seja acto de promoção, realizado fora do período de campanha eleitoral, pode ser considerado uma ilegalidade. “Teremos de ver caso a caso”, afirmou, acrescentando: “Isto tem a ver com a justiça e com a lei. Se mostrarem a intenção de participar nas eleições como candidatos, têm de prestar mais atenção e observar se as suas actividades estão a contrariar a lei eleitoral.”

Em tempo de pandemia, Tong Hio Fong referiu não haver lugar a planos especiais como voto electrónico ou voto por correspondência. “O voto é presencial, conforme a lei diz. Os cidadãos que se encontram no estrangeiro têm de prestar mais atenção à data das eleições, porque é necessário fazerem quarentena”, alertou.

A reunião de ontem da CAEAL foi realizada em conjunto com o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), que prometeu divulgar informações sobre o processo eleitoral em tempo oportuno.

As eleições para a AL elegerão 33 deputados, 14 por sufrágio directo, 12 eleitos indirectamente em representação dos círculos eleitorais funcionais e sete membros nomeados por Ho Iat Seng. Cada candidatura pode gastar na campanha eleitoral até 3,5 milhões de patacas, montante limite fixado, também em despacho, pelo Chefe do Executivo.

As eleições deste ano da AL acontecerão quase ao mesmo tempo que as eleições para a LegCo da região vizinha de Hong Kong, uma vez que estas acabaram adiadas por um ano devido à pandemia de Covid-19.