Arte com balões retrata encontros da cultura sino-portuguesa na Fundação Rui Cunha

Arte feita com balões vai ficar em exposição na Fundação Rui Cunha a partir de hoje. A companhia local Blessing Ballon Studio vai exibir uma série de trabalhos artísticos, como réplicas de marcos famosos da cultura de Macau e até Portugal. “Encontros da cultura Sino-Portuguesa” vai estar patente na galeria da Fundação Rui Cunha até dia 17 de Março.

Joana Chantre

A Fundação Rui Cunha apresenta hoje, às 18h30, uma exposição coorganizada pela companhia local Blessing Ballon Studio onde serão apresentadas obras artísticas feitas com balões com a temática da cultura local, incluindo influências da mistura da cultura chinesa com a portuguesa.

Em exibição na galeria da Fundação Rui Cunha vão estar réplicas de ícones de Macau, como o tradicional dragão, as Ruínas de São Paulo, o Farol da Guia e até o Eléctrico Lisboeta, entre outras curiosidades, todas construídas usando balões.

Segundo o comunicado de imprensa, a equipa do Blessing Balloon Studio é constituída por um grupo de jovens “com o sonho comum de criar peças de arte a partir de balões que se juntam nas horas vagas, após as aulas ou o trabalho, para explorar diferentes formas com novas cores e materiais, que resultem em projectos interessantes ou emblemáticos”. A companhia oferece também serviços de decoração com balões e também ensina a arte de modelação de balões.

Hoje, na Fundação Rui Cunha, vão estar 15 peças construídas com balões, manipulados com materiais e técnicas de detalhe especiais, combinando formas e cores para criar símbolos alusivos à cultura chinesa com a portuguesa, celebrando a cultura única do território de Macau.

Tomi Ho, fundador da companhia artística, falou ao PONTO FINAL acerca do projecto. “Nós designamo-nos como artistas de balões e queríamos dar o nosso contributo à cidade diversa que é Macau, à nossa maneira”. Tomi Ho explica que, juntamente com o resto do grupo, querem divulgar um pouco mais acerca desta arte de manipulação de balões à população do território e esperam assim despertar interesse sobre esta arte, convidando as pessoas a visitarem a exposição.

Tomi Ho refere que a oportunidade de coorganizar este evento juntamento com a Fundação Rui Cunha surgiu depois de um amigo lhe ter proposto a ideia. “Temos vários amigos da nossa companhia artística que nos desafiam a expormos mais os nossos trabalhos à população local e decidimos agora, pela primeira vez, fazer a nossa exposição própria com um tema designado”. Os trabalhos expostos são feitos por dois artistas professores e os seus seis alunos. O fundador da companhia adiantou também que no evento os seus membros irão fazer uma demonstração da arte de manipulação de balões para o público.

O Blessing Balloon Studio foi oficialmente registado a 26 de Novembro de 2012 como uma loja online de balões em Macau. A equipa começou por desenvolver pequenas apresentações com balões em eventos, decorações para festas de aniversário, organização de actividades lúdicas em comunidades sociais e oficinas criativas em ambientes escolares. Só em 2016 foi inaugurada uma loja física em Macau, que em 2018 seria transformada em estúdio artístico.

Como plataforma para a promoção e troca de experiências e conhecimento de técnicas, o Blessing Balloon Studio também se dedicou, entretanto, a ajudar jovens que haviam abandonado a escola, mas que estavam interessados em aprender a arte dos balões, ensinando esta habilidade a quem pretendesse encontrar no ramo novas oportunidades de trabalho.

Em oito anos, desde a criação do estúdio, o número de membros da equipa foi aumentando, reunindo estudantes do ensino médio e universitário e também adultos formados noutras áreas. O grupo procurou a profissionalização obtendo com sucesso a licença de conferencistas na arte dos balões e estabelecendo parcerias várias com balonistas internacionais na China continental, Hong Kong, Taiwan e Malásia.

A exposição vai estar patente até ao dia 17 de Março de 2021, com entrada livre.