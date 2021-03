Antigo funcionário acusado de roubar pastelaria para pagar dívidas de jogo

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Um antigo funcionário de uma pastelaria na zona do Fai Chi Kei, que ainda não tinha devolvido as chaves da loja, decidiu entrar nas instalações e roubar o dinheiro da caixa registadora para pagar as dívidas do jogo, referiram ontem as autoridades em conferência de imprensa.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No dia 24 de Agosto, a Polícia Judiciária (PJ) recebeu uma denúncia de um indivíduo alegando ser o proprietário de uma pastelaria no Fai Chi Kei e que de manhã, quando chegou ao trabalho, reparou que dinheiro teria desaparecido da caixa registradora.

Chegada ao local, a polícia verificou que não havia janelas nem portas arrombadas, e depois de verificadas as câmaras de vigilância foi detectado que no mesmo dia, pelas 5h30 da madrugada, um homem teria entrado na loja com uma chave, e aberto a caixa registadora antes de ter tirado dinheiro e saído do local. Foi verificado ainda através do sistema de vigilância ‘Olhos no Céu’ que o suspeito, depois do furto, dirigiu-se para as Portas do Cerco e passou a fronteira.

Segundo as investigações, o arguido era um antigo funcionário da pastelaria que foi despedido recentemente. Como ainda tinha as chaves, conseguiu entrar nas instalações sem autorização e roubado 10 mil patacas da caixa registadora.

No dia 5 de Março a polícia teve informação que o arguido voltara a Macau, tendo sido interceptado pela Polícia de Segurança Pública e entregue à PJ para mais investigações durante as quais o homem terá confessado o crime. O residente de Macau disse que depois de ter sido despedido deixou de ter dinheiro para pagar as suas contas e dividas de jogo e, em último recurso, decidiu roubar ao antigo empregador.

O homem foi acusado de furto qualificado, tendo o caso sido entregue ao Ministério Público.

Passageiro andou às voltas de táxi e acabou por não pagar a conta

Um homem que estaria sob influência de álcool apanhou um táxi de madrugada na zona da Rua de Luís Gonzaga Gomes, pedindo ao taxista para dar voltas pela cidade, passando pela Taipa e regressando à península de Macau, demorando cerca de uma hora com o percurso. Quando chegou ao seu último destino, o taxímetro mostrava o valor de 349 patacas, tendo o indivíduo alegado não ter dinheiro suficiente para pagar e que iria a casa rapidamente buscar o dinheiro. Porém, nunca regressou. O taxista, que esperou uma hora pelo homem, decidiu apresentar queixa à polícia, que depois de feitas as investigações, identificou o suspeito, na casa dos 40 anos, com a ocupação de banqueiro. O homem, depois de interrogado, admitiu ter estado bêbado a caminho de casa nessa noite e de só ter acordado ao meio-dia, tendo-se esquecido de pagar a tarifa ao taxista.

O indivíduo foi acusado do crime de burla e o caso foi entregue ao Ministério Público.