Sulu Sou pergunta ao Governo quais os impactos da saída de Macau da lista das economias mais livres

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

À luz da saída de Macau do ‘ranking’ das economias mais livres do mundo, o deputado democrata enviou uma interpelação escrita ao Governo para saber quais os impactos reais que a notícia poderá trazer ao ambiente de negócios da região. Sulu Sou pergunta ainda ao Executivo se vai lutar pela inclusão de Macau noutros ‘rankings’ internacionais semelhantes ao da Fundação Heritage.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na semana passada, Macau deixou de figurar no ‘ranking’ de 2021 das economias mais livres do mundo, publicado pela Fundação Heritage. Como justificação, a organização diz que as políticas do território passaram a ser “controladas, em última análise, a partir de Pequim”. Numa interpelação escrita a ser entregue hoje ao Governo, Sulu Sou quer saber quais os impactos da decisão.

Sulu Sou, que considera esta lista da Fundação Heritage “um dos indicadores de avaliação mais fiáveis do mundo”, começa por lembrar que desde 2009 Macau tem figurado na lista como uma economia “maioritariamente livre”. Este facto, diz o deputado, “reforçou o estatuto de Macau como porto livre, com um ambiente empresarial tranquilo, respeito pelos direitos de propriedade privada, baixas taxas de imposto e relativa eficiência”.

Contudo, Macau não faz parte deste indicador. A fundação norte-americana explica: “Os desenvolvimentos dos últimos anos demonstraram inequivocamente que essas políticas são controladas, em última análise, a partir de Pequim”. Há um ano, recorde-se, Macau estava em 35.º lugar. Hong Kong, que liderou este ‘ranking’ durante 25 anos, também não figura na lista deste ano. A República Popular da China está em 107.º na lista.

Sulu Sou nota, na sua interpelação, que o secretário para a Economia e Finanças limitou-se a descartar o ‘ranking’ e a opor-se a esta decisão da fundação americana. Porém, “não respondeu às observações e comentários sobre a classificação da autoridade, nem parece ter qualquer intenção de analisar mais aprofundadamente o seu impacto negativo no desenvolvimento de uma economia local devidamente diversificada”. Para o deputado democrata, a classificação de 2021 “pode abalar a confiança dos investidores e empresários no ambiente económico livre de Macau a longo prazo”.

Apontando para a justificação da Fundação Heritage para retirar Macau da lista, Sulu Sou pergunta ao Executivo: “Que justificações específicas existem para provar que a RAEM, com o apoio do Governo Central, ainda pode defender toda a autonomia económica sob o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com um elevado grau de autonomia?”.

Sulu Sou assinala que, ao longo dos últimos anos, esta mesma fundação tem vindo a elogiar Macau e a sua liberdade de comércio e investimento. Além disso, “o Governo da RAEM tem atribuído grande importância a este facto”, aponta. Assim, o deputado deixa mais uma questão: “Qual será o impacto negativo e os riscos da perda deste importante reconhecimento internacional no que toca ao adequado desenvolvimento diversificado da economia de Macau? E que medidas concretas de correcção serão tomadas pelo Governo a este respeito?”.

Por fim, o democrata pergunta se o Executivo de Macau vai tomar iniciativa de “estabelecer uma ligação activa com as agências de notação do índice de liberdade económica e fornecer-lhes explicações específicas, de modo a facilitar a re-acreditação antecipada das notações individuais”. “Ao mesmo tempo, irá o Governo tomar a iniciativa de lutar pela inclusão de Macau noutras classificações internacionais semelhantes, de modo a criar condições para a internacionalização do desenvolvimento económico de Macau?”, pergunta o democrata.